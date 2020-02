Kuka lähmii eduskunnan hissiä? Mysteeri on vaivannut siivoojia jo vuosia

Eduskunnan ovien takana piilee ratkaisematon mysteeri.

– Hissin katonrajassa saattaa olla kämmenen kuva ja niitä löytyy myös hissien seiniltä pitkin ja poikin. Onko sieltä otettava tukea vai mikä on taustalla? miettii Pinja Ikonen, yksi eduskunnan 35 laitoshuoltajasta.

Salaperäiset kämmenen jäljet ovat askarruttaneet laitoshuoltajien joukkoa jo vuosia.

Puoli seitsemän selvitti, mitä kolmen suurimman puolueen eduskuntaryhmän johtajat tietävät asiasta.

SDP:n Antti Lindtman on pitkä mies itsekin. Voisiko hän olla syyllinen?

– En tunnusta! En ainakaan muista, että olisin jumppaliikkeitä hississä tehnyt, Lindtman nauraa.

– Monesti politiikan ja kansanedustajan tehtävät ovat niin paineistettuja, etten tiedä, josko seinistä pitäisi aika ajoin ottaa tukea, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja jatkaa pohdintaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ei myöskään ole huomannut salaperäisiä tahroja, mutta toivoo, että ne olisivat peräisin hissijumpasta.

– Se olisi ilahduttava syy, liikunta tekee hyvää, Sarkomaa miettii.

Perussuomalaisten Ville Tavio uumoilee opposition edustajana, että kämmenen jälki on jäljitettävissä hallitukseen ja laittaa pientä piikkiä kollegoilleen.

– Hallituspuolueiden edustajat ovat todennäköisesti yrittäneet estää hissiä liikkumasta, jotteivat joutuisi saliin äänestämään hallituksen huonojen esitysten puolesta, Tavio pohtii sähköpostin välityksellä.

Pitkät miehet "epäiltyjen listalla"

Jälkien mahdollisiksi aiheuttajiksi Sarkomaa ehdottaa kahta pitkää edustajaa kokoomuksesta: ex-koripalloilija Ville Kaunistoa ja ex-maalivahti Sinuhe Wallinheimoa.

– Heidän ei tarvitsisi edes hypätä, Sarkomaa sanoo.

Lindtmanin mukaan epäiltyjen joukko on suuri.

– Kun aihetodisteita ei ole, niin sanon, että iso osa eduskunnasta on epäiltyjen piirissä. Vain ihan lyhimmät voidaan tästä vapauttaa. Kyllä sinne [hissin katonrajaan] ihan normipituudella yltää, Lindtman naurahtaa.

Kämmenen jälkiä on havaittu muun muassa eduskunnan kuuluisasta paternosterhissistä. Se muodostuu avointen hissikoppien ketjusta, joka kiertää pysähtymättä ylös ja alas.

Paternoster on latinaksi Isä meidän, ja nimi tulee siitä, että hissikorien sanotaan liikkuvan samalla tavalla kuin rukousnauhan helmien, kun luetaan Isä meidän -rukousta.

Eduskuntatalon lisäksi samanlainen hissi on käytössä muun muassa Tanskan parlamentin rakennuksessa.

Siitä ei ole tietoa, vaivaavatko samanlaiset kämmenten jäljet myös Tanskassa parlamentin siivoojia.

Kiitosryöppy Eduskuntatalon laitoshuoltajille

Laitoshuoltajille ryhmänjohtajat lähettävät arvostavia terveisiä.

– Eduskunnan kiireessä, kuten usein elämässä, aivan liian harvoin kiitämme hyvästä työstä. Kiitokset viihtyisästä työyhteisöstä ja siitä, että meistä eduskunnan väestä ja arvokkaasta Eduskuntatalosta pidetään todella hyvää huolta, kiittelee Sarkomaa (kok.).

– Poliitikot ovat tunnetusti kovia sotkemaan asioita, joten lähetän suuret kiitokset ja terveiset eduskunnan siivoojille, että jaksavat meitä, Tavio (ps.) kirjoittaa.

SDP:n Lindtman toteaa, että laitoshuoltajat pitävät omalta osaltaan huolta siitä, että demokratia toimii Suomessa.

– Kun itse aloitin eduskunnassa 2011, silloin eräs kokenut edustaja sanoi, että tässä työyhteisössä on tärkeää tervehtiä kaikkia ja olla ystävällinen toisille. Monta kertaa oma päivä on kirkastunut, kun on keskustellut meidän laitoshuoltajien kanssa. Suurkiitos heille siitä työstä.