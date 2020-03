Pääsetkö nopeasti lääkäriin vai toimiiko naapurin terveysasema tehokkaammin? - Katso Ylen Jonokoneesta

Sotkamon terveysasemalla kiireetöntä hoitoa pitää odottaa pitkään. Syynä on monille kunnille tuttu lääkäripula.

Sotkamon terveyskeskus. Pihalla lämpömittari näyttää -24 astetta. Apulaisylilääkäri Tuula Sassi sanoo, että pakkanen on pakottanut potilaita jäämään kotiin. Normaalisti maanantaiaamuna tupa on täynnä.

Sen sijaan puhelin soi tauotta. Kaksi hoitajaa arvioi, minkälaista apua soittaja tarvitsee: pitääkö potilaan tulla paikan päälle heti, tarvitseeko hän vaikkapa fysioterapeuttia vai voiko potilas odottaa vaivansa kanssa. Jotkut saavat kaipaamansa avun jo tässä puhelinkeskustelussa.

Kolme hoitajaa ottaa potilaita vastaan. Tarvittaessa he ohjaavat tulijan päivystävälle lääkärille tai vaikka mielenterveysyksikköön.

Kansanterveyshoitajat taas auttavat pitkäaikaissairauksista kärsiviä. Vastaanotolla käyvät esimerkiksi diabetesta tai reumaa sairastavat.

Sotkamossa kiireetöntä hoitoa joutuu odottamaan yli 30 päivää. Se on paljon. Kiireelliset ja hätätapaukset toki hoidetaan.

Sanna Marinin (sd.) hallitus aikoo tiukentaa hoitotakuuta niin, että perusterveydenhuollossa hoitoon pääsee kiireettömässä tapauksessa seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

“Syy kiireettömän hoidon jonoihin on yksinkertainen”

Kuhmon-Sotkamon alueella terveyskeskuslääkäreitä pitäisi olla 13,5. Ainoastaan puolessa viroista on tekijä.

Sotkamon terveysaseman apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Tuu­la Sas­si sanookin, että kiireettömän hoidon huono saatavuus ei johdu mistään muusta kun siitä, että lääkäreitä ei ole. Kainuuseen heitä on vaikea saada.

Terveyskeskuslääkäri Tuula Sassi poistaa potilaan luomen vastaanotolla. Taito Siira

Edes urheilupitäjänä tunnettu Sotkamo ei tällä hetkellä näyttäydy lääkärille kiinnostavana paikkana. Ylilääkäri Sassi muistelee nuorta mieskollegaa, joka sanoi, että jos ei urheile, Sotkamossa ei voi tehdä muuta kuin nukkua. Uusia tuttavuuksia tai tekemistä työn ulkopuolelta on vaikea löytää.

– Sotkamo on kaukana. Puolisolle on vaikea löytää työtä, ja jos pitää kulttuurista, sitä on vähemmän kuin etelän isoissa kaupungeissa, Tuula Sassi sanoo.

Tämä tiedetään myös Kainuun sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavassa kuntayhtymässä. Siksi Kainuun sote on yrittänyt auttaa asunnon ja puolison työpaikan haussa . Vastuualuepäällikkö Arja Horto sanoo, että myös lääkärien koulutukseen ja ohjaukseen on kiinnitetty huomiota ja työn ohessa olisi mahdollisuus tehdä tutkimustakin.

– Nämäkään toimenpiteet eivät ole auttaneet. Virat eivät vaan täyty.

Tuula Sassi sanoo, että parempaa kuin terveyskeskuslääkärin työ, ei ole. Taito Siira

Sotkamossa paikataan lääkäripulaa ostopalveluilla. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon lääkäripalveluja Sotkamo ostaa Terveystalosta.

– Tällainen vuokratyövoima on hyvää ja käyttökelpoista monessa paikassa, kuten lyhytaikaisissa sijaisuuksissa, mutta pitkissä työsuhteissa se ei toimi. Hoidon jatkuvuus kärsii ja vuokralääkärit ovat myös kalliimpaa, apulaisylilääkäri Tuula Sassi sanoo.

Lääkäripula ei ratkea hoitajien työtä lisäämällä

Eikä ratkaisu pitkiin jonotusaikoihin löydy siitäkään, että vastuuta siirrettäisiin lisää hoitajille. Siitä ylilääkäri Sassi ja sairaanhoitaja Tuula Kilpeläinen ovat samaa mieltä.

– Sairaanhoitajat tekevät jo nyt itsenäistä työtä paljon. Työmäärä on lisääntynyt, koska lääkäreitä ei ole tarpeeksi, Kilpeläinen sanoo.

Hän kertoo myös, että hoitajille tulee melkein päivittäin ylitöitä, koska lyhyisiin sairaslomiin sijaisia on vaikea löytää.

– Onneksi pitkäaikaissijaisuuksiin hoitajia saadaan aika hyvin, Tuula Kilpeläinen sanoo.

Jos hoitajien panoksella tilannetta voisi vielä jotenkin helpottaa, Kilpeläisen mielestä Sotkamossakin voisi olla lääkkeenmäärämishoitajia, kuten Kainuun muissa kunnissa. Sassi taas lisäisi hoitajille vastaanoton valmistelua.

Sairaanhoitaja Tuula Kilpeläinen sanoo, että jokaisen täytyy kiinniittää jaksamiseensa huomiota. Taito Siira

Digipalvelut ovat Kainuun sotessa jo monella tavalla käytössä. Verkkopalvelussa voi esimerkiksi kysyä neuvoa ja katsella laboratoriotuloksia. Monet potilaat ovat myös tyytyväisiä etälääkäripalveluihin.

Toisaalta Tuula Sassi arvelee, että digitalisaatiosta voisi repiä ehkä enemmänkin tehoja irti, mutta kyse on osaamisesta.

– Jos vain näkisi ne mahdollisuudet, Tuula Sassi sanoo.

Ketkä jäävät ilman palvelua?

Tuula Sassi sanoo, että jos lääkäreistä puuttuu puolet, kaikki ymmärtävät, että palveluiden tuottamisessa on merkittävä vaje.

Eikä lääkäripula vaivaa vain syrjäseutuja. Ylen Jonokoneesta (siirryt toiseen palveluun) on nähtävissä, että kiireettömän hoidon pitkiä odotusaikoja on myös kaupungeissa, vaikkapa Helsingissä.

Marjo Leinonen toimii kahden Sotkamon kunnan työllisyyshankkeen projektipäällikkönä. Taito Siira

Sotkamon kunnan työllisyyskoordinaattori Marjo Leinosta huolettaa se, ettei hoitajien tekemiä työttömien terveystarkastuksia eikä lääkärien tekemiä työkykyarvioita pystytä tekemään riittävän nopeasti.

– Työkyvyn arviointiin on ollut lähes mahdoton päästä. Ajat ovat menneet pitkälle tai sitten niitä perutaan. Myöskään jatkotutkimukset, esimerkiksi fysiatrille tai psykiatrille eivät mahdollistu, jos terveyskeskuslääkärille ei pääse.

Leinonen muistuttaa, että hoitajalle ja lääkärille pääsyn pullonkaula vaikeuttaa asiakkaiden pääsyä kuntoutukseen ja sitä kautta työhön ja koulutukseen.

Jääkö potilaita hoitamatta?

Apulaisylilääkäri Sassi sanoo, että ainakin potilaat joutuvat olemaan turhaan huolissaan ja epätietoisia liian kauan. Jos lääkärin vastaanotolle pääsisi, monet turhat huolet katoaisivat. Sitä hän ei osaa sanoa, jääkö joitakin potilaita hoitamatta.

– Potilaiden mielestä varmasti. Lääketieteellisestä näkökulmasta en osaa sanoa. Hyvä muistaa, että jos sairaus pahenee, potilaat voivat hakeutua heti kiire vastaanotolle ja päästä sitä kautta heti hoitoon.

Yli 20 asteen pakkanen karkotti potilaita maanantaiaamuna Sotkamon terveysasemalta. Taito Siira

Tuula Kilpeläinen sanoo, että hoitajat kantavat huolta siitä, tulevatko kaikki potilaat hoidetuksi.

– Mitään varmuutta siitä ei ole. Jotkut jäävät odottamaan kiireetöntä lääkärin vastaanottoaikaa, jotkut hakeutuvat muualle hoitoon.

Hoitotakuun pitäisi ratkaista ongelmat, mutta se on kova rasti

Hallitusohjelma lupaa, että hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa. Kiireettömän hoitoon pitäisi päästä seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Apulaisylilääkäri Sassi sanoo, että nykyisessä tilanteessa seitsemän päivän hoitotakuu ei Sotkamossa onnistu. Kovin suuria odotuksia hänellä ei myöskään ole hallituksen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeesta.

– Ensin meidän pitäisi saada lääkärin virat täyteen ja sen jälkeen pitäisi sitten arvioida toimintamallit uusiksi, jos seitsemään päivään yritetään päästä.

Terveysjjohtaja Kirstiina Kananen sanoo, että hoitotakuu vaati paitsi lääkäreitä ja rahaa, myös toimintatapojen muutoksia koko maassa. Taito Siira

Kainuun soten terveysjohtaja Kristiina Kananen ei ole hoitotakuun suhteen yhtä pessimistinen. Sen toteutuminen kuitenkin edellyttää radikaaleja toimintamuutoksia.

Kanasen mukaan ensinnäkin paljon palveluja käyttäville pitää luoda omat järjestelmät: omahoitaja, omalääkäri, jotka hoitavat heidän asiansa akuuteissa ja pitkäaikaisissa ongelmissa.

Niille taas, jotka tarvitsevat satunnaisia palveluja, tarjotaan ensisijaisena digitaalisia palveluja ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten palveluja, jos se heille sopii

– Näin perinteisiä lääkärivastaanottoja tarvitseville riittää aikoja, terveysjohtaja Kananen sanoo.

Sotkamon terveysasema. Taito Siira

Terveyskeskuslääkärin työtä parempaa ei ole

Moni lääkäri pitää terveyskeskustyötä tänä päivänä mahdottomana. Potilaita on liikaa, työ on monille yksinäistä, ja sitä joutuu tekemään ilman tukea.

Tuula Sassi on ollut lääkäri yli 30 vuotta ja nähnyt terveyskeskuslääkärin työstä myös toisen puolen. Pienellä paikkakunnalla ihmiset tulevat tutuksi. Hän sanoo nauttivansa ihmisten kohtaamisesta ja osaamisen lisääntymisestä.

– Monet potilaat tulevat vastaanotolle tullessa halaamaan ja kysyvät mitä minulle kuuluu. Vähintään kerran viikossa opin myös uutta, lääkärin työssä ei voi koskaan sanoa, että hallitsee tämän kokonaan.

Sassi sanoo, että hän meni lääkärikouluun tullakseen terveyskeskuslääkäriksi.

– Siitä toivon voivani jäädä eläkkeelle. Parempaa työtä ei ole.

Voit keskustella aiheesta 2.3. klo 23 asti.