Venäläinen "lumensyöjäjuna" tuli Suomeen – se voi tulevaisuudessa estää junien myöhästelyn talvisin

Venäjän rautateiden raskasta talvikunnossapitokalustoa kokeillaan Kainuun rataverkolla helmikuun aikana. Kokeiluun on vuokrattu Venäjältä lumensyöjäjuna SM-7.

Rautateiden kehittämisestä ja kunnossapidosta vastaava Väylävirasto selvittää kokeilun avulla, miten kalusto toimisi Suomessa. Venäjällä on hyvin haastavia ratoja jäämeren rantaan ja Siperiaan. Maassa on kokemusta ja paljon raskaita koneita kaikista vaativimpiin tehtäviin. Lumityökalusto on Suomessa kevyttä verrattuna Venäjään.

– Meillä on talvi- ja kesäkäyttöön sopivia kaivinkoneita ja muutama raskas aura, joten vuokrasimme niin sanotun lumensyöjäkoneen koekäyttöön, sanoo Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Varsinkin poikkeuksellisen lumisina talvina rautateiden lumitöihin voidaan Suomessa tarvita lisää kapasiteettia. Esimerkiksi viime talvi oli erittäin luminen.

– Varaudumme siihen, että talvella voi tulla runsaasti lunta nopeassa tahdissa. Arvioimme raskaiden lumityökoneiden tekniikoita myös muun muassa Ruotsista ja Sveitsistä, mutta nämä koneet eivät ole tulossa nyt Suomeen, Nummelin kertoo.

Kokeilualueena on nyt ensisijaisesti Kainuu, missä on tällä hetkellä riittävästi lunta testeihin. Alun perin testejä suunniteltiin Kaakkois-Suomeen, Kouvolaan ja Kotkaan, mutta siellä ei ole tällä hetkellä juurikaan lunta.

Vastaavaa ei ole Suomessa ennen nähty

Venäläisen lumensyöjäjunan nimi tulee siitä, että junan etuosan kone kerää lunta ja muut vaunut ovat lumen säilytystä ja purkamista varten.

Väyläviraston radan kunnossapitoyksikön päällikkö Jukka Valjakan mukaan lumensyöjäjuna vastasi ensimmäisen kokeilun jälkeen odotuksia.

– Lumi lähti raiteilta tehokkaasti ja seuraavaksi katsotaan, saadaanko sillä työstettyä isompia kinoksia.

Valjakka pitää lumensyöjäjunaa hyvänä talvityökalustona vaikeisiin talven olosuhteisiin. Parhaimmillaan lumensyöjäjuna voi ehkäistä junien myöhästelyä talvisin.

Lumensyöjässä on päävaunun lisäksi kolme perävaunua. Kokonaisuudessaan se painaa noin 490 tonnia. Timo Sihvonen / Yle

Rambollin projektipäällikkö Jarkko Voutilainen pitää lumensyöjäjunaa vaikuttavana ilmestyksenä.

– Pakko sanoa, että nyt näyttää hyvältä. Tässä ollaan uuden äärellä, ensimmäistä kertaa käytetään tällaista kalustoa.

Voutilainen kertoo, että lumensyöjäjuna soveltuu parhaiten ratapihoille. Ne ovat vaikeita paikkoja pitää puhtaana, koska siellä on paljon liikennettä.

Kainuussa tehtävät testit eivät vaikuta junaliikenteen aikatauluihin. Kaikki ratatyöt tehdään niin, että liikenne kulkee normaaliaikatauluissa, ja testeille on haettu rakoja junavuorojen välistä.

