Syyrialaistyttö nauraa pommeille – isä halusi totuttaa tyttärensä sodan ääniin

Idlibin maakunta on viimeinen Syyrian kapinallisten hallussa oleva merkittävä alue. Hallituksen joukot ovat hyökänneet sinne viime kuukausina voimakkaasti.

Ilmaiskut ja pommien räjähdykset ovat arkipäivää Idlibin maakunnassa Luoteis-Syyriassa.

Abdullah Mohammed halusi auttaa tytärtään tottumaan sodan ääniin. Mohammed on opettanut tyttärelleen, että räjähdykset muistuttavat ilotulituksen ääniä, eikä niitä tarvitse pelätä.

3-vuotias Salwa nauraa aina, kun hän kuulee pommien tai ohjusten ääniä.

Mohammedin kuvaamalla videolla isä ja tytär kuuntelevat ulkoa tulevia ääniä ja pohtivat, onko kyseessä suihkukone vai pommi.

Mohammed kertoo, että hän yrittää pysytellä rauhallisena ja iloisena ilmaiskujen aikana, jotta hänen tyttärensäkin voisi tuntea olonsa rauhalliseksi ja iloiseksi.

Perhe on kotoisin Saraqibin kaupungista, joka sijaitsee lähellä Idlibin kaupunkia. Sota on kuitenkin ajanut heidät pakosalle, ja he asuvat tällä hetkellä ystäväperheen luona Sarmadan kaupungissa.

Sarmadakin sijaitsee Idlibin maakunnassa, joka on viimeinen Syyrian kapinallisten hallussa oleva merkittävä alue. Syyrian hallituksen joukot ovat hyökänneet Idlibiin liittolaisensa Venäjän tukemina viime kuukausina voimakkaasti.

YK:n mukaan lähes miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Idlibin seudulla taisteluiden vuoksi.

Kuvalähde: Abdullah Mohammed / Reuters

Lähteet: Reuters, Yle Uutiset