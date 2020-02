Kuinka hyvin tunnet naapurin Sergein? Testaa tietosi venäläisistä miehistä

Venäläisillä on tänään juhlapäivä, jota kutsutaan kansan parissa miestenpäiväksi.

Venäjällä juhlitaan sunnuntaina miehiä. Helmikuun 23. päivää vietettiin alun perin Venäjän asevoimien vuosipäivänä, mutta nykyään se tunnetaan isänmaan puolustajan päivänä.

Kansan parissa päivästä on tullut miehinen vastine maaliskuussa vietettävälle kansainväliselle naistenpäivälle. Niinpä venäläiskouluissa on jo onniteltu poikia ja tänään maassa onnitellaan kaikkia miehiä – olivatpa he sitten suorittaneet asepalveluksen tai eivät.

Teimme miehisen juhlan kunniaksi testin Venäjän miehistä ja miehisestä maailmasta.

Kuinka hyvin tunnet venäläisen miehen? Testaa!