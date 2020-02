Koronavirusta torjutaan Kiinan naapurissa karanteenien ja rahan voimalla, mutta kuinka käy jos tauti leviää Pohjois-Koreaan?

Koronavirukseen sairastuneiden määrä Etelä-Koreassa on kaksinkertaistunut parissa päivässä. Tämä on herättänyt huolta siitä, että tauti saattaa levitä nopeammin kuin on arvioitu.

Maassa on jo yli kaksisataa todettua koronatapausta. Yksi ihminen on kuollut.

Daegun kaupungissa tauti pääsi leviämään kirkonmenoon osallistuneiden parissa. Jumalanpalvelus ja sitä seuranneet hautajaiset loivat taudin tarttumiselle olosuhteet, joita viranomaiset kuvasivat "super-tartuttaviksi".

Tilaisuuteen osallistuneista tuhannesta ihmisestä lähes sadalla on todettu oireita. Kaikki kirkossa olleet on määrä testata koronatartunnan varalta.

"Tämä on kuin maailmanloppu"

– On kuin joku olisi pudottanut pommin kaupungin keskelle. Tämä on kuin elävien kuolleiden maailmanloppu, kuvasi tunnelmaa kaupungissa asuva Kim Geun-woo uutistoimisto Reutersille.

Kaupungin ostoskeskukset ja elokuvateatterit ovat nyt autioina.

Daegun pormestari Kwon Young-jin on vedonnut asukkaisiin, jotta nämä pysyisivät kotonaan. Ne, joilla on todettu oireita, joutuvat pysymään erossa perheistään.

Etelä-Koreassa on tavattu tähän mennessä Kiinan jälkeen eniten koronatartuntoja, lukuunottamatta Japaniin Tokion lähelle pysäytettyä loistoristeilijää.

Pohjois-Korea peruutti Pjongjangin maratonin

Sulkeutunut Pohjois-Korea eristäytyy koronaviruksen vuoksi entistä tiukemmin. Maa peruutti nyt myös Pjongjangin maratonjuoksun.

Huhtikuussa järjestettävä juoksutapahtuma on köyhälle maalle merkittävä länsitulojen lähde. Pelkästään siihen yleensä osallistuvien noin tuhannen länsivieraan osallistumismaksutkin nousevat yhteensä ainakin 150 000 dollariin, eli noin 140 000 euroon.

Pohjois-Korean merkittävimmän matkailutapahtuman peruminen osoittaa, että koronaviruksen uhka otetaan maassa vakavasti. Pohjois-Korean virallisen ilmoituksen mukaan virus ei kuitenkaan ole päässyt leviämään maan rajojen yli lainkaan.

Pohjois-Korean YK-suurlähettiläs Han Tae-song ilmoitti keskiviikkona Genevessä, että maassa ei ole tähän mennessä tavattu koronavirusta sairastavia.

Desinfiointipartio puhdistaa junanvaunua Pjongjangissa Pohjois-Koreassa. KCNA / EPA

Pohjois-Korea on kuitenkin kaksinkertaistanut maan rajan ylittävien karanteenin 30:een päivään. Yleensäkin valvottuihin ulkomaalaisiin kiinnitetään Pohjois-Koreassa nyt entistä enemmän huomiota.

– Kiinnitämme huomion etenkin muissa maissa vierailleisiin, sanoi Han Tae-song.

– Tieteellisten tutkimusten mukaan koronavirus voi ilmetä jopa kolmen viikon kuluttua. Niinpä pidensimme karanteenia. Ehkäisy käy huokeammaksi kuin hoito, kuvasi hän tilannetta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Pohjois-Korea on tarkastanut yli 7 000 rajan ylittänyttä ihmistä. 141 kuumeista matkustajaa on testattu koronaviruksen varalta, mutta yhtään tautitapausta ei ole todettu.

Järjestön hätäohjelman johtaja Mike Ryan vahvisti tiistaina, että Pohjois-Koreassa ei toistaiseksi ole havaittu merkkejä COVID-19-viruksesta.

COVID-19 on koronaviruksena tunnetun sairauden virallinen nimi.

Etelä-Korean media: Koronaa myös Pohjois-Koreassa

Eteläkorealainen media on raportoinut, (siirryt toiseen palveluun) että koronavirus olisi levinnyt Pohjois-Koreaan ja vaatinut sielläkin kuolonuhreja. Näitä tietoja ei ole voitu varmistaa muista lähteistä.

Avustusjärjestöt ovat joka tapauksessa huolissaan. Koronaepidemia suljetussa, terveydenhoidoltaan puutteellisessa maassa olisi katastrofi.

Pohjois-Koreassa on sairaaloita, joissa ei ole edes juoksevaa vettä. Kertakäyttöisiä suojahansikkaita on pakko käyttää uudelleen.

Kansainvälisen punaisen ristin federaation IFRC:n vapaaehtoiset järjestävät Pohjois-Korean Kiinan vastaisella rajalla valistuskampanjoita koronaviruksesta.

Pohjois-Korean taloutta painavat sanktiot. Avustusjärjestöt ovatkin vedonneet siihen, että niitä voitaisiin huojentaa mahdollisen epidemian hoitoon tarvittavien toimitusten osalta.

WHO:n tiedottaja Tarik Jasarevic sanoi, että Pohjois-Koreaan tullaan toimittamaan laboratoriokokeissa tarvittavia aineita sekä kasvosuojuksia ja käsineitä.

Singapore torjuu tautia rahan voimalla

Pienessä Singaporessa on todettu jo yli 80 koronavirukseen sairastunutta. Asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä korkeata lukua osoituksena viruksen poikkeuksellisesta leviämisestä, vaan pikemminkin taudin tehokkaasta paikallistamisesta.

Kyltti kaupan ovella Singaporen Chinatownissa tarjoaa hengityssuojaimia. Wallace Woon / EPA

Karanteeniin on asetettu yli 2 500 ihmistä. Näiden liikkumista on tarkkailtu jopa valvontakameroiden avulla. Heti kun Singaporessa tavattiin ensimmäiset koronavirusta potevat kiinalaisvieraat, muodostettiin 140 hengen jäljitystiimi haastattelemaan potilaita ja päättämään tarvittaessa karanteeniin asettamisesta.

Karanteenia rikkovat voivat saada tuhansien dollarien sakot tai joutua jopa puoleksi vuodeksi vankilaan. Kiinassa hiljattain käyneet vierastyöläiset on asettu kahden viikon eristykseen, ja he saattavat menettää työlupansa jos rikkovat määräyksiä.

Singaporen päättäväistä toimintaa koronaviruksen vuoksi selittää osaltaan kokemus vuosien 2003–2004 SARS-epidemian ajalta. Tuolloin Singaporessa kuoli tautiin yli 30 ihmistä.

Tehokkuuden taustalla on myös vauraus. Singapore, tiheään asuttu vajaan kuuden miljoonan asukkaan saari, on Aasian vauraimpia kolkkia. Niinpä se saattoi osoittaa 4,5 miljardia dollaria budjetistaan koronaviruksen torjuntaan ja sen aiheuttamien taloudellisten haittojen lieventämiseen.

Kriisitunnelma ehti kuitenkin johtaa myös kuluttajien panikoimiseen. Riisi, nuudelit ja wc-paperi loppuivat kaupoista. Tämä sai WHO:n tartuntatautien asiantuntijan Dale Fisherin jo toppuuttelemanaan toimia:

– Näin ei voi jatkaa kuinka kauan tahansa. Emme voi loputtomasti peruuttaa erikoiskirurgiaa tai estää kaikkia lomamatkoja. Lopulta toimenpiteitä pitää vähän hellittää, arvioi Fisher.

Lähteet: Reuters, AP, AFP