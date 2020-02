Lääkkeitä päätyy yhä vessanpönttöön tai roskikseen – Apteekkiin palauttaminen säästää luontoa, ylijäämälääkkeiden arvo sata miljoonaa

Ihmisillä on kaapeissaan suuret määrät käyttämättä jääneitä lääkkeitä, joita palautuu apteekkien lääkehävitykseen.

Apteekit toimittavat vanhentuneet lääkkeet asianmukaiseen lääkehävitykseen.

Apteekkariliitossa ei tehdä joka vuosi arvioita lääkejätteen määristä, mutta viimeksi vuonna 2016 arvioiduista lääkemääristä voi päätellä, että määrä on rahallisesti valtava.

– Emme osaa arvioida kuinka paljon ihmisillä on kotona vanhoja lääkkeitä. Apteekkeihin palautetun lääkejätteen määrä oli vuonna 2016 arvoltaan noin 100 miljoonaa euroa. Tämä kyllä yllätti, paljon lääkkeitä jää käyttämättä, sanoo apteekkariliiton proviisori Elina Aaltonen.

Nyt pohditaan, kuinka lääkejätteen määrää voidaan vähentää. Asiaa auttaisi, että ihmiset ostaisivat vain tarpeelliset lääkkeet ja aluksi pienissä pakkauksissa.

Reseptilääkkeitä päätyy eniten hävitettäväksi

Apteekkariliitossa pohdittiin jätteen suurta määrää. Reseptillä määrättyjen lääkkeiden osuus jätteestä on isompi kuin itsehoitolääkkeiden määrä.

– Paljastui sellaisia syitä, että oli aloitettu uusi lääkitys ja lääke ei sopinutkaan, jolloin lääkäri on vaihtanut sen uuteen. On tavallista, että monessa lääkkeessä joudutaan kokeilemaan useampaa vaihtoehtoa.

Pakkauskoot ovat tietyissä lääkkeissä isoja. Uutta lääkettä kokeillessa isoja pakkauksia ei kannata ostaa.

– Apteekeissa suositellaan aluksi pieniä pakkauksia, etteivät sopimattomat lääkkeet jää käyttämättä, jatkaa Elina Aaltonen.

Kaappiin vanhenevat myös lääkkeet, joita käytetään vain tarvittaessa, mutta ei säännöllisesti.

– Tällaisia ovat esimerkiksi adrenaliinikynät tai nitrot.

Lapualainen Hanna Tarhanen tuo apteekkiin ruskessa pahvilaatikossa edesmenneen miehen lääkkeitä, jotka ovat jääneet kaappiin Hän on pakannut ne oikeaoppisesti läpinäkyviin muovipusseihin ja osaa lajitella ne oikein.

– Miesvainajan lääkkeitä jäi vuosien saatossa kaappeihin, enkä hoksannut tuoda niitä tänne. Itse en tarvitse lääkkeitä, silloin ehkä palauttaminen unohtuu, pohtii Hanna Tarhanen.

Lääkejätettä palautuu erityisesti joulu- ja juhannussiivousten aikaan

Lääkkeitä palautetaan nykyään jo suhteellisen hyvin apteekkeihin, mutta vieläkään palautus ei ole täydellistä. Siksi apteekit ja Apteekkariliitto muistuttavat palauttamisesta: sekajätteenä tai vessapöntön kautta hävitettävät lääkkeet ovat vaarallisia ympäristöön päästessään.

– Meillä on kolmenlaisia astioita joihin mahtuu yhteensä 60 kiloa vanhoja lääkkeitä ja nesteitä. Välillä ne ovat ihan täynnä ja välillä jätettä tulee vähemmän. Ihan kiitettävästi palautetaan, sanoo lääketyöntekijä Kirsi Jäätteenmäki Lapuan Lakeus-apteekista.

Myös saman apteekin proviisori Jukka Risikko on melko tyytyväinen palauttavien lääkkeiden määrään.

Lääketyöntekijä Kirsi Jäätteenmäki esittelee vanhojen lääkkeiden lukollista palatuspistettä. Antti Kettumäki / Yle

– Tähän on tullut viime vuosina selvää parannusta, mutta muutos ei ole ole ollut kovin vauhdikas. Tietoisuus ympäristöasioista on kuitenkin parantunut. Joulu- ja juhannussiivojen aikaan palautusmäärät kasvavat paljon.

Lääkkeet kaadetaan liian herkästi vessanpyttyyn

Palautetut tuotteet päätyvät apteekeista Fortumille, jossa ne hävitetään. Apteekeissa on omat säiliönsä kiinteille ja nestemäisille lääkkeille. Lisäksi lääkeneuloille on oma paikkansa.

– Tämä on lukittu kaappi ja lääkkeet tippuvat putkea pitkin syvälle astiaan. Me käymme säännöllisesti katsomassa että kaikki on ok, jatkaa Kirsi Jäätteenmäki.

Lääketyöntekijä Kirsi Jäätteenmäki ja proviisori Jukka Risikko kertovat, että asiakkaille ei ole aina selvää, miten lääkejäte lajitellaan. Antti Kettumäki / Yle

Lääkepiste on avoinna vain silloin, kun apteekkikin on auki. Lukittu kaapisto on turvallinen käyttää ja henkilökunnalta saa apua lajittelussa. Astiat on jaettu: kiinteän myrkyllisen lääkeaineen ja nestemäisen myrkyllisen lääkeaineen astioihin ja tartuntavaaran eli neulojen astioihin. Erikseen on on vielä elohopealle ja jodille tarkoitettu astia.

– Jossain lääkkeissä joutuu pohtimaan, kuuluko lääke nestemäisiin vai kiinteisiin ja sisältääkö lääke jodia. Silloin opastamme, summaa Jukka Risikko.

Hanna Tarhanen allekirjoittaa palauttamisen tärkeyden.

– Helposti tulis ajateltua ja laitettua viemäriinkin, mutta omatunto sanoo ettei niitä voi sinne laittaa. Tässä tulee tehtyä se, ettei saastuta luontoa ja vesistöä.

