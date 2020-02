Kirjeenvaihtajalta: Poliitikkomurha, synagogaisku ja Hanaun ampuminen – äärioikeistolainen viha tappaa Saksassa

imago images/Xinhua/ All Over Press

Mies ampui keskiviikkoiltana ihmisiä kahdessa vesipiippukahvilassa kahdessa eri kaupunginosassa Hanaussa. imago images/Xinhua/ All Over Press

HANAU Kuluneen vuoden aikana on käynyt selväksi, että Saksalla on vakava ongelma äärioikeistoväkivallan kanssa.

Kahdeksan kuukautta sitten pakolaismyönteinen paikallispoliitikko Walter Lübcke tapettiin kotinsa terassille. Epäillyllä on äärioikeistotausta.

Neljä kuukautta sitten äärioikeistolainen hyökkääjä yritti sisään synagogaan juutalaisten jom kippur -juhlapäivinä. Vain turvaovi esti aseistautuneen miehen sisäänpääsyn. Mies tappoi kaksi sivullista ja videoi tekonsa englanniksi selostaen.

Myöhään keskiviikkoiltana saksalainen 43-vuotias epäilty ampui yhdeksän ihmistä, joista osa kurditaustaisia, kuoliaaksi Hanaun kaupungissa Hessenin osavaltiossa. Sitten hän ilmeisesti tappoi 72-vuotiaan äitinsä ja itsensä.

Mies jätti jälkeensä videon ja manifestin, jotka ovat lehtitietojen mukaan täynnä rasistista vihaa ja salaliittoteorioita.

Hessenin osavaltion sisäministeri Peter Beuth kutsui iskua “hyökkäykseksi vapaata ja rauhanomaista yhteiskuntaa vastaan”.

Valtionsyyttäjä on alkanut tutkia tapausta, koska teko saattaa olla terrorismia.

Saksan viranomaisten arvion mukaan lähes 83 miljoonan asukkaan Saksassa on noin 25 000 äärioikeistoradikaalia (siirryt toiseen palveluun), joista noin puolet on valmiita väkivaltaan.

On kuitenkin vielä epäselvää, oliko Hanaun epäilty yksinäinen toimija vai oliko hänellä siteitä äärioikeistoryhmittymiin.

Mies ei ollut viranomaisten tarkkailussa eli häntä tuskin on osattu pitää väkivaltaan valmiina radikaalina.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan mies kirjoitti manifestinsa saksaksi. Hän julisti vihaa ulkomaalaisia ja muita kuin valkoihoisia kohtaan. Hän perusteli tappamista rodullisella ylivallalla.

Hänen manifestinsa oli täynnä sekavia salaliittoteorioita (siirryt toiseen palveluun), mutta ilmeisesti ei viittauksia äärioikeistovihaa levittävien netin keskusteluryhmien jäsenyyteen.

Isku järkyttää Saksaa. Liittokansleri Angela Merkel perui työvierailunsa Hallen kaupunkiin ja sisäministeri Horst Seehofer on perunut kaikki tapaamisensa tältä päivältä.

Kaikki energia laitetaan nyt tapauksen selvittämiseen.

Isku tapahtuu symbolisena aikana. Saksan politiikka on ajautunut kriisiin Thüringenin osavaltiossa tapahtuneen äärioikeistoyhteistyön vuoksi.

Tammikuussa muistettiin natsien keskitysleirin Auschwitzin vapautumisen 75-vuotismuistopäivää. Juhlallisuuksissa liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier on sanonut, että vaikka aika on eri eivätkä tekijät ole samoja, sama pahuus on yhä nähtävissä Saksassa.

Rasistinen viha ei ole kadonnut minnekään.

Jo kesällä Walter Lübcken murhan jälkeen Saksan johto tehosti valmiuttaan selvittää ja puuttua äärioikeistoradikaalien väkivaltaan. Moni sanoi, että vihdoinkin.

2000-luvun alussa uusnatsien tekemä NSU-murhasarja jatkui vuosia ennen kuin se paljastui. Uusnatsisolu NSU murhasi pääosin maahanmuuttajia ja syyllistyi muihin rikoksiin.

Saksalla on ongelma äärioikeistoterrorismin kanssa.

Hanaun kaupunkilaiset kokoontuvat tänä iltana kello 18 paikallista aikaa suremaan viimeisimmän iskun uhreja.

