Karu nuoruus on monen tapetun amerikkalaisräppärin taustalla – keskiviikkona ammuttu Pop Smoke vei aseen kouluun ja kirkkoonkin

Yhdysvaltalaisräppäri Pop Smoke, 20, ammuttiin kuoliaaksi keskiviikkona kotinsa ryöstön yhteydessä Los Angelesissa. Tekijöitä ei tähän mennessä ole tavoitettu.

Pop Smoken ura oli kovassa nosteessa, ja häntä pidettiin tulevaisuuden lupauksena. Räppärin kakkoslevy Meet the Woo 2 nousi juuri tällä viikolla Yhdysvaltojen albumilistan kymmenen kärkeen. Hän oli hiljattain tehnyt yhteistyötä myös maailmanluokan tähtien, kuten Travis Scottin ja Nicki Minajin, kanssa.

Pop Smoke esiintymässä Los Angelesissa joulukuussa 2019. Earl Gibson / AOP

Tyylillisesti Pop Smoken musiikki edusti drill-räppiä. Se on hiphopin tyylisuunta, joka syntyi viime vuosikymmenellä Yhdysvalloissa. Drill-räppiä on tehty myös Britanniassa, missä se on sanoitusten takia liitetty jengiväkivaltaan. Youtubesta on jopa poistettu tyylilajia edustavia musiikkivideoita, sillä poliisi katsoi niiden kannustavan väkivaltaan.

Myös Pop Smoke joutui sensuurin kohteeksi kotimaassaan. New Yorkin poliisi kielsi hänen ja neljän muun räppärin esiintymisen paikallisella festarilla viime lokakuussa. Poliisin esti heidän esiintymisensä yleiseen turvallisuuteen vedoten, sillä artistit oli yhdistetty aikaisempiin väkivaltaisuuksiin.

Räppärin suurimmaksi hitiksi jäi Welcome to the Party, jonka musiikkivideon voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Rankka lähiölapsuus

Pop Smoke, oikealta nimeltään Bashar Barakah Jackson, varttui karuissa oloissa Canarsien lähiössä Brooklynissa. Hän kävi lapsena ainakin yhdeksää eri koulua, koska oli jäänyt kiinni aseen hallussapidosta alaikäisenä.

Jackson kertoi The New York Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että lapsuus jengielämän värittämässä lähiössä oli rankkaa.

– Kuljetin asetta mukana koulussa ja kirkossa. Ihmiset yrittivät tappaa minut.

Pop Smoke sanoi tehneensä musiikkia, jotta voisi olla esimerkkinä kaltaisilleen lähiölapsille. Huonoista oloista voi päästä myös pois.

– Haluan luoda toivoa nuorille, jotka joutuvat ottamaan aseen mukaan kouluun, koska siellä ei ole turvallista. Heidän pitää kuitenkin saada päästötodistus, jotta heidän äitinsä olisivat onnellisia. Teen musiikkia näille lapsille.

Jackson kiinnostui musiikista teini-ikäisenä, kun hän innostui soittamaan afrikkalaisia rumpuja paikallisessa kirkossa. Ennen varsinaista räppärin uraansa hän nousi viraali-ilmiöksi videolla, missä hän tappelee poliiseja vastaan.

Ryysyistä rikkauksiin kohtalokkain seurauksin

Pop Smoken tarina on varsin tyypillinen esimerkki siitä, kuinka huonoista oloista oleva afroamerikkalainen nuori nousee nopeasti kuuluisaksi rap-artistiksi Yhdysvalloissa. Menestystä brassaillaan: esitellään kalliita vaatteita ja koruja, kuten teki myös Pop Smoke Instragram-tilillään (siirryt toiseen palveluun). Esimerkiksi yhdessä kuvassa hän kantaa korkeaa setelipinoa.

Omaisuudellaan leveilevä räppäri voi olla kiinnostava kohde ryöstäjille. Pop Smoken kuoleman jälkeen netissä on keskusteltu siitä, kuinka helppoa räppärin kodin sijainti on ollut paikantaa hänen sosiaalisen median postaustensa perusteella.

Monella menestykseen nousseella amerikkalaisräppärillä kulkevat mukana aikaisemman elämän painolastit, kuten väkivalta, jengiyhteydet ja huumeet. Puolentoista vuoden aikana Pop Smoken lisäksi ainakin kolme muuta rap-artistia on kuollut ennen aikojaan.

Xxxtentacion ammuttiin kuoliaaksi vuonna 2018 floridalaisen moottoripyöräliikkeen edustalla. AOP

Joulukuussa räppäri Juice Wrld kuoli yllättäen sairauskohtaukseen Chicagon lentokentällä. Lupaavana tulokkaana pidetyn 21-vuotiaan kuolinsyyksi varmistui lääkeaineiden yliannostus.

Viime vuoden huhtikuussa rap-artisti Nipsey Hussle, 33, ammuttiin kuoliaaksi vaateliikkeen edustalla Los Angelesissa. Husslen tiedetään nuorempana olleen tiiviissä yhteyksissä yhteen Los Angelesin suurimmista Crips-jengeistä. Hän oli juuri ennen kuolemaansa kertonut Twitter-tilillään, että hänellä on paljon vihamiehiä.

Kesäkuussa 2018 räppäri XXXTentacion ammuttiin floridalaisen moottoripyöräliikkeen edessä autoonsa lähellä Miamia. Kyseessä oli ryöstö, missä saaliina oli merkkilaukku. 20-vuotiaana kuolleen XXXTentacionin elämään kuului paljon väkivaltaa. Esimerkiksi lokakuussa 2016 räppäri pidätettiin raskaana olleen tyttöystävänsä pahoinpitelystä. Tätä ennen hänet oli pidätetty aseellisesta pahoinpitelystä ja ryöstöstä.