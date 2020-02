Voiko kertomus elää lähes 40 000 vuotta? Australialaistutkijat uskovat, että voi

Kauan sitten neljä jättiläistä saapui Kaakkois-Australiaan. Kolme heistä harppoi eteenpäin muualle mantereelle, mutta yksi jäi kyhjöttämään paikalleen. Hänen vartalonsa muuttui Budj Bim -nimiseksi tulivuoreksi ja hänen hampaansa laavaksi, jonka tulivuori sylki ulos.

Tämä kertomus on ikivanha, kenties ihmisen tarinoista vanhin, joka on säilynyt meidän päiviimme. Sitä on kerrottu Australian alkuperäiskansoihin lukeutuvan Gunditjmara-kansan keskuudessa.

Kertomus on yksi esimerkki alkuperäiskansojen uniaikatarinoista. Uniaika selittää heille ihmisen, ympäristön ja maailman alkuperää.

Kertomuksen taustalla saattaa olla todellinen tapahtuma. Noin 37 000 vuotta sitten Budj Bim ja eräs toinen läheinen tulivuori muodostuivat vulkaanisten purkausten seurauksena. Tutkijat uskovat, että tarinan voi yhdistää näihin purkauksiin.

Ikivanhaa suullista perinnettä

Aiemmin ei uskottu, että suullista perinnettä olisi voinut säilyä näin kaukaa historiasta. Varsinkin kun vielä äskettäin ajateltiin, että ensimmäiset ihmiset saapuivat noin 13 000 vuotta sitten tälle seudulle, joka sijaitsee Victorian osavaltion lounaisosassa.

Melbournen yliopistossa työskentelevä geologi Erin Matchan tietää kuitenkin kertoa, että 1940-luvulla arkeologit löysivät kivikirveen läheltä muinaista Tower Hill -tulivuorta, noin 40 kilometrin päässä Budj Bimistä.

Budj Bim ja Tower Hill -tulivuoret sijaitsevat Melbournen länsipuolella. Jyrki Lyytikkä/ Yle

Kirves oli jäänyt vulkaanisen kiven ja tuhkan alle, ja arkeologit pystyivät äskettäin käyttöönotetuilla tekniikoilla ajoittamaan kiven noin 37 000 vuotta vanhaksi eli ajalle, jolloin molemmat tulivuoret syntyivät.

Kaksoispurkaus saattoi jättää voimakkaan muistikuvan

Kahden tulivuoren yllättävät ja samoihin aikoihin sijoittuneet purkautumiset ovat voinut jättää voimakkaan muistikuvan alueen asukkaiden mieliin. Tämä taas on voinut synnyttää tarinan neljästä jättiläisestä, uskovat australialaistutkijat.

Machanin mukaan aiemminkin on arveltu, että tieto vulkaanisista purkauksista, maanjäristyksistä ja meteoriittien iskuista on saattanut välittyä tarinoissa tuhansien vuosien ajan. Tässä tapauksessa tieto purkausten ajankohdasta olisi auttanut ajoittamaan myös tarinan syntyajan.

Monien tutkijoiden mukaan Australian asuttamisen historiaa tunnetaan vielä heikosti. Pari vuotta sitten muinaisista hiusnäytteistä saadut tulokset osoittivat, että monet alkuperäisväestön populaatiot näyttäisivät asuneen samoilla seuduilla lähes 50 000 vuotta.

– Se, uskoakseni, voisi selittää, miksi tarinat ovat säilyneet niinkin pitkään, sanoo maantieteilijä Patrick Nunn Sciencelle.

