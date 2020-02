Suomen ensimmäisen outlet-kylän johto irtisanoutui yllättäen – Zsar ei ole kiinnostanut huippubrändejä tarpeeksi

Vaalimaan rajanylityspaikan läheisyydessä vähän yli vuosi sitten avautunut Zsar Outlet oli Suomen ensimmäinen outlet-kylä, jossa myydään lähinnä kalliimpien muoti-, koru- ja kodintarvikebrändien tuotteita.

Ostoskylä sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Suomen ja Venäjän välisestä rajasta. Tavoitteena on ollut pysäyttää Suomeen tulevia venäläisturisteja tax free -ostoksille.

– Venäläisten osuus kävijöistä oli viime vuonna 12 prosenttia, myynnistä se oli 25 prosenttia, kertoi Zsarin toimitusjohtaja Steven Cunningham Markkinointi&Mainonta-lehden haastattelussa tammikuussa (siirryt toiseen palveluun).

Helmikuussa Steven Cunninghamin puhelinliittymä on lakkautettu, ja toimitusjohtaja on jättänyt yrityksen. Myös markkinointijohtajana toiminut Anna Homén on siirtynyt toisen yrityksen palvelukseen.

Zsar Outletista on tarkoitus tehdä huippubrändeihin keskittyvä outlet-kylä. Mikko Savolainen / Yle

Toimitusjohtajat vaihtuneet Zsarissa tiuhaan

Yle Kaakkois-Suomen tietojen mukaan Cunninghamin eron syynä oli luottamuspula toimitusjohtajan ja Zsarin pääomistajien välillä. Pääomistajan, sijoitusyhtiö Ajanta oy:n neuvonantaja Petteri Terho ei halua suoraan kertoa syytä eroon.

– Joskus toimitusjohtajat vaihtuvat omasta halustaan, joskus muista syistä. Yksityiskohtia olisi epäammattimaista kommentoida, sanoo Terho.

Hieman yli vuoden ajan toimineessa ostoskylässä on ehtinyt työskennellä jo kolme johtajaa.

Zsar oy:n ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi ostoskylän perustaja Sami Vainiomäki. Kauppakeskuksen johtajaksi palkattiin eteläafrikkalainen Michael Cockcroft, joka oli toiminut vuosia Persianlahdella sijaitsevan muotikauppaketjun liiketoimintajohtajana.

Hän ehti toimia Zsarissa hieman yli puoli vuotta. Heinäkuussa 2019 tehtävät yhdistettiin, ja toimitusjohtajaksi nimitettiin Saksassa outlet-ketjun johdossa ollut Steven Cunningham.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa työnsä Zsar Outletissa maaliskuun lopulla.

Mainosteippausten mukaan uusia myymälöitä on avautumassa keväällä. Tiina Karppi / Yle

Puolityhjään ostoskylään uusia myymälöitä keväällä

Zsar Outletin 65 liiketilasta useimmat ovat vuoden toiminnan jälkeen edelleen tyhjänä, ja ostoskylässä toimii hieman yli parikymmentä myymälää. Monien tyhjillään olevien liikkeiden ikkunoita peittävät suuret mainokset, joista osassa kerrotaan myymälätilaan pian avautuvasta uudesta liikkeestä.

– Meillä on tarkat suunnitelmat siitä, miten ostoskylään saadaan keväällä uusia myymälöitä ja toiminta vilkastumaan, sanoo pääomistajan, Ajanta oy:n neuvonantaja Petteri Terho.

Tällä hetkellä valtaosa Zsarin nykyisistä asiakkaista on lähialueella asuvia suomalaisia, joille kalliimmat tuotebrändit eivät ole kiinnostavin vaihtoehto. Tyhjiin myymälöihin kelpuutetaan todennäköisesti myös hieman edullisempia tuotemerkkejä.

– Tärkeintä on, että löydämme sellaisia brändejä ja tuotteita, joista kävijämme ovat kiinnostuneita. Loppujen lopuksi brändit tekevät päätöksen, millä tuotteilla ne haluavat tänne tulla, sanoo Terho.

Lue lisää: Hulppea outlet-kylä avautui vuosi sitten suurin odotuksin – odotukset eivät täyttyneet

Venäläisasiakkaiden määrä ollut pettymys

Zsar Outlet -ostoskylä sijaitsee valtakunnanrajan lähellä ja tavoitteena on, että suuri osa asiakkaista olisi Vaalimaan kautta Venäjälle meneviä matkailijoita. Toive ei ole toteutunut.

– Olemme huomanneet, että venäläiset eivät ole löytäneet meitä vielä niin hyvin, kuin olisimme toivoneet, pohtii Terho.

Osa venäläisasiakkaista etsii myös kalliimpia tuotemerkkejä. Tiina Karppi / Yle

Venäläisten ostosmatkailun elpyminen on kuitenkin tuonut myös Zsar Outlettiin lisää asiakkaita. Samalla kalliimpien tuotemerkkien kysyntä on selvässä kasvussa.

– Varmaankin suurin osa venäläisasiakkaista etsii edullisempia tuotteita, mutta selvästi myös luksusmerkeillä on oma ostajakunta, ja se on kasvussa.

Zsar Outlet Village on suuri työllistäjä Virolahden kunnassa. Kunnanjohtaja Osmo Havuaho iloitsee siitä, että ostoskylän myötä kunnan vuosia jatkunut muuttotappio on selätetty.

Kannattavaksi neljässä vuodessa

Entinen toimitusjohtaja Steven Cunningham arvioi tammikuisessa Markkinointi&Mainonnan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että Zsar Outletin toiminta nousee kannattavaksi neljäntenä toimintavuonna.

Viime vuonna Zsar Outletissa vieraili noin puoli miljoonaa kävijää, mutta tämän vuoden tavoitteeksi on asetettu noin miljoona.

Erityisesti venäläisasiakkaiden määrän odotetaan kasvavan, ja Zsar Outlet aikoo kasvattaa markkinaosuuttaan lisäämällä mainontaa venäläisessä sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa myyntikanavissa.