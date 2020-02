Kalastaja narahti saaliskuvistaan – luvattomasta taimenen pyynnistä voi tulla maksettavaa tuhansia euroja

Rasvaevällinen taimen on rahoitettu kokonaan sisävesissä 64 leveyspiirin eteläpuolella.

Rasvaevällinen taimen on rahoitettu kokonaan sisävesissä 64 leveyspiirin eteläpuolella. Tenho Tornberg / Yle

Rauhoitetuille kaloille on määritelty korvaussummat. Kalastaja jäi kiinni, kun julkaisi kuvia taimenesta somessa.

Taimenen salakalastuksesta on nostettu harvinainen oikeusjuttu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Kalastajan epäillään ottaneen Päijänteellä saaliikseen rauhoitetun taimenen. Poliisi tutki juttua kahtena kalastusrikkomuksena, koska epäilty ei ollut maksanut kalastuksenhoitomaksua.

Syyte jutussa on nostettu 17. helmikuuta ja nimikkeenä on luvaton pyynti, josta voi seurata sakkorangaistus. Lisäksi rauhoitetun sisävesien taimenen korvaussummaksi on määritelty 2 440 euroa.

Syyttäjän mukaan juttu on tarkoitus käsitellä käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä.

Epäily luvattomasta pyynnistä paljastui, kun kalastaja oli julkaissut saaliskuvia sosiaalisessa mediassa. Tiettävästi kyseessä on koko maassa toinen oikeusjuttu sen jälkeen, kun rauhoitetuille kaloille määriteltiin korvausarvot viime vuoden keväänä.

Viime joulukuussa Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi yhdelle henkilölle sakkoja kalastusrikkomuksesta ja määräsi tämän korvaamaan pyytämänsä rauhoitetun järvilohen arvona noin 7 500 euroa.