Tampereen yliopiston opiskelijat ja tutkijat vaativat muutosta brändäykseen: "Pöhinäretoriikka rapauttaa yliopiston uskottavuutta"

Tampereen yliopiston brändäys on puhuttanut yliopiston sisällä ja ulkopuolella.

Tampereen yliopiston opiskelijat ja henkilökunta vaativat vetoomuksella, että yliopiston viestintä korjaisi epäkohdat.

Vetoomuksessa vaaditaan (siirryt toiseen palveluun) kolmea asiaa. Tutkijat ja opiskelijat vaativat, että nettisivuja muokataan paremmiksi, Tampereen yliopiston brändin pakonomainen suojelu kriittiseltä käsittelyltä lopetetaan ja pöhinäretoriikka lopetetaan.

Vetoomuksessa viitataan tiistaiseen Ylen uutiseen, jossa kerrottiin, miten brändiosasto pyysi poistamaan Tampereen yliopiston logosta tehdyn vanhan pilapiirroksen. Kiellon jälkeen niitä alkoi virrata nettiin solkenaan.

Vetoomuksessa viitataan myös yliopiston innovaatiojohtajan esiintymiseen Yle Areenassa.

Tämä oli jo neljäs kerta, kun Tampereen yliopiston brändäys puhuttaa sosiaalista mediaa. Yle kertoi asiasta helmikuussa.

Yli sata allekirjoittajaa

Vetoomuksen aloitti filosofian yliopistonlehtori Jani Hakkarainen, ja sen on allekirjoittanut yli sata opiskelijaa, tutkijaa tai henkilökunnan jäsentä.

Taustalla ovat hänen mukaansa haavat, joita muodostui kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen ylipisto yhdistyivät riitaisen prosessin jälkeen. Voimallinen brändäys uudelle yliopistolle on herättänyt huolta ja kysymyksiä henkilöstössä.

Hakkaraisen mukaan ongelmia on muuallakin kuin ulkoisessa viestinnässä. Hakkaraisen mukaan opetusohjelmatiedot on julkisilla nettisivuilla huonosti löydettävissä, mikä on vaikeuttanut opiskelua.

Vetoomuksen mukaan yliopisto ei ole yritys, jonka tavoite on tuotanto ja taloudellinen voitto ja jonka julkikuvaa varjellaan tästä näkökulmasta. Vetoomus muistuttaa, että yliopisto rahoitetaan yhteisillä valtion varoilla. Veronmaksajien pitäisi luottaa yliopistoon varsinkin, kun tiede kyseenalaistetaan monelta taholta.

– Tieteessä olennaista on tiedon, pätevästi perusteltujen kantojen ja totuuden tavoittelu yhteisöllisesti. Tavoite ei voi toteutua, mikäli tieteellinen kielenkäyttö ei ole riittävän täsmällistä ja tarkkaa, koska muuten kantojen tiedollinen arviointi on vaikeaa tai jopa mahdotonta, vetoomuksessa sanotaan.

Huoli uskottavuudesta

Pöhinäretorikka rapauttaa Hakkaraisen mukaan yliopiston uskottavuutta.

– Pöhinäretoriikka nimenomaan tekee sen enemmän tai vähemmän tyhjillä tai jopa tieteellisesti kyseenalaisilla metaforillaan (esim. “tulipalot rajapinnoilla”, “human soul on fire”, “supervoima”). Siten pöhinäretoriikka rapauttaa yliopiston uskottavuutta tiedelaitoksena, mikä on yliopiston ja sen julkikuvan kannalta vakava asia.

Hakkaraisen mukaan ylhäältä päin ei voi suitsia yliopiston viestintää tai luoda yhtenäistä brändiä. Se on yliopiston luonteen vastaista.

Hakkarainen näkee toivoa siinä, miten rehtori Mari Walls suhtautui uusimpaan kohuun. Walls kertoi Ylelle, että yliopisto ei voi puuttua logon satiirisiin muutoksiin.

– Yliopisto ei voi kontrolloida, millaisia muunnoksia logosta rakentuu.

Wallsin mukaan muunnokset kertovat siitä, että yliopisto on tärkeä ihmisille. Yliopiston iskulause on, että Ihminen ratkaisee.

Hakkaraisen mukaan tässä rehtorin löytämässä huumorissa ja rennossa suhtautumisessa on toivoa muutoksesta yliopiston sisällä.

Vetoomuksesta kertoi ensin Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun).

Neljä kohua

Edellinen kohu ennen logoa koski Tampereen yliopiston rekryilmoitusta, jossa viestintäasiantuntijaa haettiin monen kommentoijan mukaan lennokkaalla ja vaikeaselkoisella ilmoituksella. Yliopisto haki tehtävään "monikanavaisen tarinankerronnan huippuosaajaa", jolla on supervoimia ja joka luo sanoitusta ja visualisointia.

Sotahistorian tutkija ja tietokirjailija Jussi Jalonen kertoo blogissaan, että osa ylipiston työntekijöistä oli osallistunut eläinten mukaan nimettyihin pienryhmiin, joissa oli haettu WAU!-kokemuksia.

Kolmas kohu syntyi Tampereen yliopiston Kauppalehdessä julkaistusta mainostekstistä (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun). Siihen oli haastateltu yliopiston uutta innovaatiojohtajaa Taru Pilveä. Eniten huomiota herätti tämä kohta:

– Yliopisto on luovien, itseohjautuvien ja intohimoisesti alaansa suhtautuvien ihmisten yhteisö. Sen sisälle tarvitsemme kuitenkin Future Findersin kaltaisia, eri alojen rajapinnoilla itsensä likoon laittavia ihmisiä, jotka ikään kuin sytyttävät pieniä innostuksen tulipaloja, Taru Pilvi sanoi.

