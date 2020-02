Yle sai presidentin tuoreimmat terveystiedot – ei sairauksia tai oireita, jotka vaikuttaisivat tehtävän hoitamiseen

Ylen saaman lausunnon mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöllä ei ole sairauksia tai oireita, jotka vaikuttaisivat hänen kykyynsä hoitaa presidentin tehtävää.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan jutun lopussa.

Yle pyysi ja sai tuoreimman lääkärinlausunnon Niinistön terveydestä. Lausunnon on allekirjoittanut apulaisylilääkäri Janne Reitala Töölön sairaalasta.

Viimeksi tasavallan presidentin kanslia luovutti vastaavanlaisen lausunnon Ylelle toukokuussa 2018. Tuolloin Niinistö oli juuri valittu uudelle kaudelle tehtäväänsä ja häntä odotti kesällä pienimuotoinen, päiväkirurginen toimenpide. Toimenpiteestä toipuminen vei noin viikon.

Niinistön ensimmäisellä kaudella kanslia kertoi presidentin terveydestä muutaman kerran.

Mauno Koivisto aloitti terveystietojen julkaisemisen

Presidentin terveystietojen uutisoiminen on eräänlainen perinne.

Urho Kekkosen terveydentila heikkeni hänen viimeisen presidenttikautensa jälkipuoliskolla, mistä seurasi julkinen debatti. Lehdistö ja presidentin kanslia syyttivät 1980-luvulla toisiaan presidentin terveydentilan salailusta.

Kekkosen seuraaja Mauno Koivisto alkoi julkaista terveystietojaan säännöllisesti ja Tarja Halonen jatkoi Koiviston perinnettä. Presidentti Martti Ahtisaari julkaisi terveystietojaan nihkeämmin kuin edeltäjänsä Koivisto.

Presidentin ei ole pakko julkaista tietoja terveydestään. Lausunnoissa ei myöskään paljasteta presidentin terveyteen liittyviä yksityiskohtia. Terveydentilaan otetaan kantaan vain niiltä osin, kuin sen katsotaan olevan välttämätöntä presidentin toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi.

Kevään eduskuntavaalien alla julkisuudessa käytiin keskustelua myös siitä, tulisiko pääministerin terveystiedot olla julkisia. Tuolloin television vaaliväittelyissä istui sairauslomalta palannut Antti Rinne (sd.), joka oli toipunut sepelvaltimon tukkeumasta.

Rinne itse suhtautui myönteisesti terveystiedoista uutisoimiseen.

Lausunto kokonaisuudessaan

LAUSUNTO TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEYDENTILASTA

Tasavallan presidentin terveydentilasta annetaan julkisuuteen lausunto, jossa otetaan kantaa hänen terveydentilaansa siltä osin kuin on välttämätöntä presidentin toiminta- ja työkyvyn arvioimiseksi. Terveydentilasta tiedottaminen on aina vapaaehtoista ja lausunto terveydentilasta on laadittu tasavallan presidentti Sauli Niinistön pyynnöstä.

Tasavallan presidentin terveydentilaa on seurattu useiden erikoisalojen toimesta pääasiassa Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan eri yksiköissä sekä Terveystalossa. Tehdyissä tutkimuksissa ja seurannassa ei ole todettu sellaisia oireita tai sairauksia, jotka vaikuttaisivat hänen kykyynsä toimia tehtävässään.

Edellä mainitun vakuutan todeksi kunnian ja omantunnon kautta.

Helsingissä 19.2.2020

Janne Reitala

apulaisylilääkäri

HYKS, Töölön sairaala