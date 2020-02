Yle Hanaussa: "Meitä pelottaa, ensimmäinen isku ei ole koskaan viimeinen", sanoo ammuskelun kuullut kurdinainen

HANAU Poliisihelikopterien säksätys kuuluu yhä taivaalta ja poliisiautoja ajaa ohi jatkuvasti. Länsisaksalainen Hanaun kaupunki on yhä poikkeustilassa viimeöisen ammuskelun jäljiltä.

40-vuotias kurditaustainen asukas on sulkenut liikkeensä, sillä asiakkaita ei ole. Päähuivia käyttävä nainen ei halua antaa nimeään julkisuuteen tai tulla kuviin.

Hän asuu Hanaun Kesselstadtin kaupunginosassa, jossa osa keskiviikkoisista ampumisista tapahtui.

Hän oli jo sängyssä katsomassa tv-sarjoja, kun ulkoa alkoi kuulua ampumisen ääniä.

– Ensin luulin, että kyse oli ilotulitusraketeista. Hieman myöhemmin kuulimme helikopterit.

Uhrien joukossa useita kurdeja

Yle tapasi naisen Hanaun keskustassa lähellä Midnight-nimistä vesipiippukahvilaa, jossa ampuminen alkoi. Nainen on syntynyt Hanaussa, mutta hän on taustaltaan kurdi.

Aseistettu mies hyökkäsi kahteen eri vesipiippukahvilaan Hanaussa. Hyökkäyksissä kuoli yhdeksän ihmistä ja useita haavoittui. Uhrien joukossa oli useita kurdeja.

Vesipiippukahvilat ovat erityisesti Lähi-idästä tulleiden miesten suosiossa. Naisen mukaan isku oli siten suoraan maahanmuuttajia vastaan kohdistettu.

– Tämä oli varoitus. Meitä pelottaa, ensimmäinen isku ei ole koskaan viimeinen isku.

Hyökkääjä jatkoi Midnight-kahvilasta matkaa Kesselstadtiin, jossa nainen asuu.

Naisen 7-vuotias poika on tänään torstaina poikkeuksellisesti kotona, sillä toinen ampumispaikka sijaitsee aivan pojan koulun vieressä. Koulu on tänään kiinni.

Hyökkäyksestä epäilty mies asui 72-vuotiaan äitinsä kanssa viereisellä kadulla. Nainen ei kuitenkaan muista nähneensä epäiltyä koskaan aiemmin.

Sekä epäilty että hänen äitinsä löytyivät iskun jälkeen kuolleina.

Kesselstadtin kaupunginosassa asui naisen mukaan aiemmin paljon myös alkuperältään saksalaisia. Nyt alueelle on muuttanut entistä enemmän maahanmuuttajia.

– Mutta meillä ei ole koskaan ollut mitään ongelmia. Hanau on rauhallinen paikka elää.

"Tilanne pahentunut vuoden 2015 jälkeen"

Niin ikään kurditaustainen Talip Corlu on tullut paikan päälle muistamaan iskun uhreja. Poliisin eritysnauha on sulkenut kadun, jolla Midnight-kahvila on. Paikalle on tuotu jo jonkin verran kukkia ja kynttilöitä.

Hanaussa asuva Talip Corlu Suvi Turtiainen / Yle

Corlu sanoo, että koko Saksan keskusteluilmapiiri on nyt täynnä vihaa ulkomaalaisia kohtaan. Hänen mukaansa tilanne on pahentunut vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen.

– Kaikki paska kaadetaan nyt meidän niskaamme, Corlu sanoo.

Hanaussa pidetään kello 18 illalla paikallista aikaa muistotilaisuus. Corlu aikoo osallistua, mutta kurdinainen ei.

– En missään tapauksessa. Kuka tietää, tuleeko vielä uusi isku.