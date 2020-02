Oudon talven seuraukset: olemme väsyneempiä, luonto on sekaisin ja pohjoisessa lumi aiheuttaa ongelmia – lue tästä, mihin poikkeuksellinen sää vaikuttaa

Kummallinen talvi on tuonut monenlaisia asioita mukanaan.

Kummallinen talvi on tuonut monenlaisia asioita mukanaan. Ensio Karjalainen / Yle, Mervi Kunnasranta / Luonnonvarakeskus, AOP

Toisaalla talvi on leuto ja lumeton, toisaalla taasen lunta on ennätysmäärät.

Talvi on tänä vuonna poikkeuksellinen – asuitpa sitten Uudellamaalla tai Lapissa. Joko maa on lumeton ja vetinen tai sitten lunta on yli omien tarpeiden.

Kokosimme tähän juttuun asioita, joihin sää on vaikuttanut tai vaikuttaa tulevaisuudessa.

Ihmiset

19.2. Leudot talvet tekevät meistä väsyneempiä – näillä keinoilla torjut kaamosoireita

Suomen Akatemia rahoittaa vasta alkanutta tutkimushanketta, jossa selvitetään muun muassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien vuodenaikojen muutoksien vaikutusta ihmisten jaksamiseen ja mielenterveyteen. Yksi hypoteesi on, että ilmastonmuutos voi lisätä sairauspoissaoloja ja siten vähentää työn tuottavuutta ja tehokkuutta.

19.2. Lumipula on ajanut hiihtokoulut keksimään uusia keinoja – lapsia opetetaan hiihtämään ilman suksia

Hiihtokouluissa järjestetään muun muassa sauvatreenejä, joissa harjoitellaan kehonhallintaa, lihaskuntoa ja ketteryyttä. Hiihtokoululaiset ovat esimerkiksi juosseet ja nousseet mäkiä sauvojen kanssa.

18.2. Roudaton talvi voi käydä metsänomistajalle kalliiksi – Metsänhoitoyhdistys: "Tässä koetellaan koko ketjun kukkaroa"

Eteläisessä Suomessa routa on jo harvinaista, mutta pohjoisemmassakin sen tulo on jokatalvinen arvoitus. Tänä vuonna maa on roudaton jopa Kainuun korkeudella. Talvella routaa tarvitaan esimerkiksi puun kuljettamiseen, jotta tiet kestävät rekkoja. Jos olosuhteet ovat märät, metsäkoneet voivat herkästi vaurioittaa kasvatettavan puuston juuristoa.

Golfia on voinut pelata Etelä-Suomessa. Kalle Mäkelä / Yle

3.2. Metsäkoneyrittäjillä menossa haastava talvi

Koneyrittäjien liiton mukaan perinteinen keskitalven hyvä urakka-aika näyttää jäävän tänä vuonna runsaaseen kuukauteen, kun normaalisti töitä riittää neljäksi tai jopa viideksi kuukaudeksi.

20.1. Mitä tehdä talvella, jos ei ole lunta? Leuto sää ei ole kuitenkaan tekemisen este – katso kuvakavalkadi suojasään riemuista

Lumettomuus ei estä talvesta nauttimista – ei ainakaan näiden lukijoita saatujen kuvien perusteella.

Tavarat, rakennukset ja tiet

12.2. Hiihtomonoja Romaniasta, luistimia Kiinasta ja Thaimaasta – ja nyt niitä on monen kaupan varastossa liikaa

Nopea katsaus tullitilastoihin kertoo, että Suomeen on viime vuonna tuotu erilaisia talviurheiluvälineitä suunnilleen edellisvuotiseen tapaan. Tavaraa siis on hyvissä ajoin tilattu, mutta ostajista on nyt pulaa.

12.2. Lähes vesikelitalvi nakertaa pohjalaisteihin monttuja ja reikiä, eikä korjausrumballe näy loppua – "Yksi pahimmista talvista koskaan"

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta arvioidaan, että talvi on ollut tähän mennessä yksi pahimmista: monttuja ja reikiä on niin paljon, että paikkauksia on tehtävä joka päivä sekä valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteillä.

11.2. Asiantuntija: "Ei kattoja ole suunniteltu näin suurille lumikuormille" – pohjoisen ennätyslumet uhkaavat jo hallien kattoja, lähetä kuva kinoksista

Kattojen lumikuorma on Lapissa ja Koillismaalla poikkeuksellisen suuri. Ongelmia on ehtinyt tulla ja lisää voi olla edessä, sillä rakennuksia ei ole suunniteltu kestämään tällaisia talvia.

Luonto ja sää

21.2. Ilmatieteen laitos: on liian aikaista julistaa, että talvi olisi peruttu kaikkialla Suomessa

Eteläisessä ja lounaisessa Suomessa terminen talvi ei ole tämän vuoden osalta alkanut vielä lainkaan. Mutta se voi kuitenkin alkaa Suomen etelä- ja lounaisosissa vielä maaliskuun aikana.

20.2. Menossa iso luonnontieteellinen koe – millainen kesä seuraa talvea, jota ei tullut Etelä-Suomeen?

Vaikka yksittäisestä sääilmiöstä tai talvesta ei voida vetää suoria johtopäätöksiä ilmastonmuutokseen, poikkeukselliset olot antavat tutkijoille mahdollisuuden tehdä havaintoja ennustetusta ilmastonmuutoksesta.

18.2. Korkeasaaren karhut heräsivät jo – talviunet jäivät poikkeuksellisen lyhyiksi

Korkeasaaren eläintarhan 19- ja 14-vuotiaat naaraskarhut ovat heränneet talviuniltaan. Karhut nukkuivat tavanomaista leudomman talvisään vuoksi vain kahden kuukauden talviunet.

17.2. Viikonlopun sateet nostivat vedenkorkeudet ennätyslukemiin – pahimmat tulvat Satakunnassa, helmikuun sade-ennätyksiä hätyytellään

Sateinen keli on aiheuttanut tulvia eri puolilla Suomea, ja tulvatilanne onkin ajankohtaan nähden poikkeuksellinen.

Saimaannorppien pesintä on kärsinyt leudosta talvesta. EPA

12.2. Leuto talvi teettää lintumaailmassa aikataulumuutoksia

Birdlife Suomi kertoo, että Espoossa ennätysvarhain pesimäpuuhiin ryhtyneen mustarastaan poikaset ovat lentäneet pesästä.

26.1. Lumeton talvi voi viedä ensi kesän hyttyset: "Jos talvi jatkuu loppuun asti tällaisena, lupaan, ettei niitä ole"

Hyttyset lisääntyvät lumen sulavesilammikoissa, joten vähälumisen jälkeen niillä ei ole lisääntymisympäristöjä.

25.1. Lauhan talven vitsaukset: väärän värinen jänis, märkä siili ja kiepitön riekko

Esimerkiksi metsäjäniksillä suojaväritys ei anna suojaa lumettomassa maassa ja saimaannorppien pesintä on ollut haastavaa. Mutta kaikille eläimille lauha keli ei ole kirous. Lämpimän kelin ystäviä ovat muun muassa villisiat ja kauriit.

24.1. Siitepölykausi käynnistyi pari kuukautta tavanomaista aiemmin – koivun odotetaan kukkivan vahvasti

Lepät alkoivat kukkimaan Helsingissä tammikuun lopulla. Siitepölykausi on näin ollen pari kuukautta tavanomaisesta aikaisemmassa.

4.1. Leuto sää saa kasvitkin sekoilemaan vuodenajasta – mitä kotipuutarhuri voi tehdä, ja suosiiko lämmin tuholaisia? Asiantuntijat vastaavat

Mitä toimenpiteitä leuto ja lumeton talvisää vaativat kotipuutarhureilta? Kysyimme asiaa Puutarhaliiton toimitusjohtajan Timo Taulavuoren lisäksi Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijalta Anne Nissiseltä, joka on perehtynyt kasvien tuholaisongelmiin.

Tapahtumat

17.2. Lunta on nyt niin vähän, että Oulun Tervahiihto perutaan – ensimmäistä kertaa yli 130 vuoteen

Tervahiihto on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty hiihtotapahtuma. Sitä on järjestetty vuodesta 1889 saakka, aluksi Oulun hiihdon nimellä. Sotavuosina hiihto hiihdettiin rintamalla.

14.2. Vähälumisen talven seuraus: Vuokatissa voi mennä kurssille, jossa opiskellaan lumen tekemistä

Vuokatissa alkaa huhtikuussa Suomen ensimmäinen lumentekokurssi, jolla opetaan lumen tekemisen ja säilömisen tekniikkaa sekä käytännön järjestelyitä alan parissa työskenteleville. Lumen kannalta arvaamattomat talvet ovat suuri uhka muun muassa hiihtolajeille, minkä takia teko- ja säilölumen tarve on lisääntynyt kunnissa viime vuosina.

Lohjalla Jääkarusellifestivaalissa 21.–22.2. järven jäästä irti sahatun, pyörivän lautan sijaan nähdään tällä kertaa puinen rakennelma, jota järjestäjät kutsuvat ilmastokaruselliksi. Lohjanjärvi on ollut tähän aikaan talvesta sula viimeksi vuonna 1925. Paula Tiainen / Yle

12.2. Lestijärvi laittoi talvipurjehduksen MM-kisat pystyyn pikavauhtia – Pärnussa ei riittänyt tarpeeksi jäätä

Kilpailupaikka päätettiin siirtää Pärnusta Suomeen ja vaihtoehtoina olivat Kemi, Lahti ja lisäksi kaksi paikkaa Itä-Suomessa. Mutta niissäkään eivät jäät riittäneet, joten kisapaikaksi valikoitui Lestijärvi.

10.2. Finlandia-hiihto jouduttiin perumaan ensimmäistä kertaa historiassa

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vuodesta 1974 lähtien käyty Suomen suurin hiihtokilpailu joudutaan perumaan.