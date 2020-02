Ahdistelut kuriin: Kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista selvitetään

Kulttuurialalla on paljastunut useita ahdistelutapauksia.

Kulttuurialalla on paljastunut useita ahdistelutapauksia. Henrietta Hassinen / Yle

Kulttuurialalla on noussut esiin lukuisia ahdistelutapauksia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) haluaa selvittää kulttuurin ja taiteen eettisen toimielimen perustamista Suomeen. Selvityksen tekee eläkkeellä oleva opetus- ja kulttuuriministeriön entinen virkamies Jukka Liedes.

Kulttuurialalla on noussut esiin lukuisia ahdistelutapauksia. Viimeksi tapetilla on ollut seksuaalinen häirintä Sibelius-Akatemiassa. Aiemmin vastaavaa on ilmennyt muun muassa teatteri- ja elokuva-aloilla.

– Tasa-arvon ja hyvinvoinnin tulee toteutua kulttuuri- ja taidekentällä aina, sekä harrastavien lasten ja nuorten että aikuistenkin tekijöiden keskuudessa, Kosonen painottaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa jokaisella toimijalla tulee olla tieto siitä, miten toimia silloin, kun kohtaa epäasiallista kohtelua.