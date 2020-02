Hillitystä terapeutista tulee iltaisin räväkkä karnevaalilaulaja, joka sättii hallitusta – Uruguayssa karnevaaliin kuuluu poliittista kapinaa

Uruguaylainen Gonzalo Riquero kokee, että murga-teatteri on tehnyt hänestä rohkeamman.

Uruguaylainen Gonzalo Riquero kokee, että murga-teatteri on tehnyt hänestä rohkeamman. Johanna Pohjola / Yle

MONTEVIDEO ”Jos oikeuksiimme puututaan, lähdemme kuumina kaduille!”, ”Aivan kuten Chilessä, tapahtuu jotain ennenkuulumatonta.”

Näin lauletaan kohutussa uruguaylaiskappaleessa, jossa murga-teatteriryhmä Metele que son Pasteles vakuuttaa pitävänsä maan tulevaa hallitusta silmällä.

Eteläamerikkalaisessa Uruguayssa astuu maaliskuussa valtaan keskustaoikeistolainen presidentti Luis Lacalle Pou. Karnevaaliin kuuluvan murga-musiikkiteatterin tehtävä on kritisoida valtaapitäviä: tuleeko Uruguaysta 15 vuoden vasemmistovallan jälkeen maa, jossa vain rikkailla on varaa asua?

Uruguayn karnevaalille on tyypillistä poliittinen teatteri eli murga. Johanna Pohjola / Yle

Chilessä tyytymättömyys hallitukseen kärjistyi loppuvuonna väkivaltaisiksi suurmielenosoituksiksi. Myös muualla Etelä-Amerikassa on viime kuukausina protestoitu esimerkiksi korruptiota ja epätasa-arvoa vastaan.

– Uruguaylaisetkin ovat tarvittaessa valmiita osoittamaan mieltään, jos saavutettuihin oikeuksiin kajotaan. Olemme ennenkin protestoineet rauhanomaisesti, Metele que son Pasteles -ryhmän johtaja Gonzalo Riquero sanoo.

Murga sai kritisoida diktatuuriakin

Riquero on ammatiltaan psykoterapeutti. Päivisin hän pitää vastaanottoa pääkaupungin Montevideon keskustassa. Iltaisin hän meikkaa kasvonsa valkoisiksi, sonnustautuu värikkäisiin silkkiasuihin ja nousee ryhmineen karnevaalilavoille eri puolilla kaupunkia.

Päivisin Gonzalo Riquero työskentelee psykoterapeuttina. Johanna Pohjola / Yle

Muiden murga-ryhmien tavoin joukko esiintyy joka ilta 40 päivän ajan. Niin kauan kestää Uruguayn tammi–maaliskuinen karnevaali, jota paikalliset kutsuvat maailman pisimmäksi. Brasilian Rio de Janeiron karnevaali on tunnetuin, mutta suuria karnevaaleja järjestetään Etelä-Amerikassa myös esimerkiksi Bolivian Orurossa.

Uruguayn karnevaalille erityistä on vahva poliittinen teatteri eli murga, sanoo karnevaalia tutkinut uruguaylaishistorioitsija Milita Alfaro. Murgan juuret ovat Espanjassa, ja Uruguayssa siitä on kasvanut suosittu yhteiskuntakritiikin muoto.

Esimerkiksi diktatuurin vuosina 1973–1985 karnevaali oli ainoa sallittu tapa kyseenalaistaa sotilashallintoa julkisesti. Tosin lähinnä diktatuurin loppupuolella ja silloinkin maltillisesti, Alfaro täsmentää.

Me uruguaylaiset vinoilemme itsellemme karnevaalin ajan. historioitsija Milita Alfaro

– Diktatuurissa karnevaali oli ensimmäinen julkinen tila, jossa demokratiasta ja monimuotoisesta yhteiskunnasta alettiin keskustella. Karnevaali edustaa vapautta, jossa valtaa on sallittua haastaa, hän sanoo.

Alfaro huomauttaa, että kritiikki ei kohdistu vain politiikkaan, vaan myös esimerkiksi urheiluun ja kaikkeen, mitä edellisvuonna on tapahtunut.

– Me uruguaylaiset vinoilemme itsellemme karnevaalin ajan.

Candombe tanssittaa kansaa kaduilla

Uruguayn karnevaaliin kuuluu myös esimerkiksi afrikkalaistaustaista candombe-musiikkia. Fuusiolaji syntyi orjien mukana siirtomaa-aikana 1800-luvulla. Nykyään afrouruguaylaisia on noin kahdeksan prosenttia maan väestöstä, ja monelle heistä candombe merkitsee yhteyttä juuriin.

Helmikuussa rumpujen hypnoottista jytkettä kuulee Montevideon kaduilla lähes päivittäin, kun cancombe-ryhmät, comparsat, harjoittelevat kulkuettaan varten. Moni kaupunkilainen liimautuu perään ja tanssii mukana. Karnevaali on matalan kynnyksen kansanjuhla, he painottavat.

Varsinaisessa kisakulkueessa koreografiat ovat hiottuja, rummut maalattuja ja asut koristeltuja. Tanssivuoroaan odottelevilla Camila Costanzolla ja Micaela Garesilla on vihreät tekoripset ja kimalletta kasvoissa. He ovat harjoitelleet kulkuetta varten lokakuusta.

Camila Costanzo (vas.) ja Micaela Gares olivat harjoitelleet karnevaalikulkuetta varten lokakuusta asti. Markko Hämäläinen

– Karnevaali on intohimoinen ilmaisunvapauden juhla. Minulle se on rakkautta uruguaylaista kulttuuria kohtaan, Costanzo sanoo.

Kohuryhmä kiistää väkivallan lietsomisen

Gonzalo Riquero ryhtyi murguistaksi eli murgan esiintyjäksi parikymppisenä. Hän oli perustamassa Metele que son Pastelesia vuonna 2005. Päivisin hän ottaa vastaan asiakkaita: nuoria, aikuisia, pariskuntia. Nämä tietävät, että heidän terapeuttinsa on myös murguista.

Riqueron murga-ryhmään kuuluvat myös esimerkiksi puuseppä, muurari, tilintarkastaja, arkkitehti ja puheterapeutti. Murgassa sivutoimisuus on yleistä, sillä tarkoitus on edustaa ”kansan ääntä”. Rahaa ryhmän esiintyjät eivät Riqueron mukaan saa. Kulut katetaan lippu-, sponsori- ja palkintotuloilla.

Viime päivinä Metele que son Pastelesista on kohuttu Uruguayn viestimissä ja sosiaalisessa mediassa. Protesteihin viittaavaa Calma-kappaletta on arvosteltu esimerkiksi väkivallan puolustamisesta.

– Emme kannusta väkivaltaan. Me vain toimme esiin ihmisten oikeuden osoittaa mieltään ja taistella oikeuksiensa puolesta, Riquero sanoo.

Murga-ryhmää johtavalla Gonzalo Riquerolla on karnevaaliaikana esityksiä lähes 40 päivän ajan. Markko Hämäläinen

Hän pitää ryhmäänsä kuin perheenään. Joukko on harjoitellut yhdessä päivittäin lokakuusta lähtien. Karnevaaliesityksiä on joka ilta yhdestä neljään, ja yöt venyvät usein pikkutunneille. Joskus se on rankkaa, sillä aamulla odottaa toinen työ.

Riquero kokee, että murga on auttanut häntä kasvamaan ihmisenä.

– Olin aiemmin ujo ja introvertti, ja minua hävetti puhua julkisesti. Rohkeus kasvaa, kun esiintyy säännöllisesti 3 000–5 000 ihmiselle. En olisi päässyt samaan edes terapialla.