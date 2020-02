Pietarin EM-jalkapallokisojen aikana liikennöivien Allegro-junien paikat tulevat myyntiin pian – paikkojen määrää on lisätty tuntuvasti

Kesäkuussa alkavien jalkapallon EM-kisojen Pietarin junaliput tulevat myyntiin vajaan kuukauden kuluttua.

VR ja Venäjän rautatieoperaattori RZD aloittavat EM-kisojen ajalle osuvien Allegro-junalippujen myynnin 18. maaliskuuta.

Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivän Allegron useisiin vuoroihin on lisätty kaksinkertainen määrä istumapaikkoja. Myös lippujen varauskautta on poikkeuksellisesti pidennetty 100 vuorokauteen, joten EM-kisamatkan meno- ja paluulippu on mahdollista ostaa yhdellä kertaa.

Allegron lisäksi Pietariin pääsee kisoja seuraamaan Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivällä Tolstoi-junalla, jonka lippujen varauskausi pitenee myös väliaikaisesti 100 vuorokauteen. Tolstoi pysähtyy Pietari-Ladozhki -asemalla. Liput tulevat myyntiin Allegron tavoin 18. maaliskuuta.

Osa junavuoroista on jo myynnissä Suomen Maajoukkueen kannattajien kautta (siirryt toiseen palveluun).

Tarjolla myös yövuoroja

Suomi-Venäjä-ottelu pelataan 17. kesäkuuta ja Suomi-Belgia-ottelu 22. kesäkuuta.

Tuplavuorojen lisäksi EM-kisojen aikaan ajetaan poikkeuksellisesti myös Allegro-yövuoroja.

Ennen Suomi-Venäjä-peliä ajetaan maanantaista keskiviikkoon 15.-17. kesäkuuta molempina öinä yöjunat, jotka lähtevät Helsingistä kello 1.10 ja saapuvat Pietariin aamulla kello 5.26. paikallista aikaa. Suomi-Belgia-otteluun puolestaan voi matkustaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 22. kesäkuuta samalla aikataululla.

Pelien jälkeisen paluuliikenteen yöjunat lähtevät 18. kesäkuuta ja 24. kesäkuuta kello 2.10 Pietarista.

Perjantaina 3. heinäkuuta Pietarissa pelattavaan pudotuspeliin pääsee torstain 2. heinäkuuta tuplavuorolla, joka lähtee kello 15.00 Helsingistä. Myös paluuta varten on tuplavuoro lauantaina 4. heinäkuuta kello 10.30 Pietarista Helsinkiin.

EM-kisalipun kanssa on hankittava FAN ID

EM-kisalipun yhteydessä on hankittava FAN ID (siirryt toiseen palveluun). Ilmainen FAN ID korvaa viisumin ja sillä voi siis matkustaa viisumivapaasti Venäjälle myös Allegro- ja Tolstoi-junilla.

Fan ID oikeuttaa rajanylitykseen Venäjälle 30.5.-3.7. sekä poistumiseen Venäjältä 30.5.-13.7. välisenä aikana.

Samoina ajankohtina Venäjällä voi vierailla samalla FAN ID:lla useita kertoja.