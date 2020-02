Psykiatri Hannu Lauerma: ”Höyryjen päästely” netissä ei vähennä riskiä siirtyä sanoista tekoihin – asia on täysin päinvastoin

Yle uutisoi viime viikolla, että tutkijoiden mukaan vastakkainasettelu ja kärjistyneeksi äitynyt keskustelu ovat turvallisuusuhkia. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Teemu Tammikon mukaan päivä päivältä kärjekkäämmäksi käyvä puhe on yksi väkivallan muoto.

Jotkut saattavat kuitenkin yhä ajatella, että ”höyryjen päästely” netissä pitää ihmiset poissa fyysisistä väkivallanteoista. Koetaan, että verkossa uhkailu ja solvausten suoltaminen on pienempi paha, koska toiminta pysyy sanallisella asteella.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri, psykiatri Hannu Lauerma pitää tätä ajatusmallia virheellisenä. Hänen mukaansa vihan ilmaisu ei ole aggressiota estävä tekijä.

Lauerma sanoo, että silloin kun aggressio tuottaa henkilölle tyydytystä, se ruokkii itse itseään.

– Helpotuksen tunne, mikä syntyy joko verbaalisen tai fyysisen aggressiivisen teon yhteydessä, on hyvin hetkellinen. Jos se on tekona tyydyttävä, seuraava aggressiivinen teko, olkoonkin sitten verbaalinen tai fyysinen, on entistä herkemmässä. Näin tapahtuu, koska aggressio ei ole vietti, joka tyydyttyisi samalla tavalla kuten esimerkiksi seksuaalisuus, ylilääkäri selittää.

Psykiatri Hannu Lauerman mukaan vihan ilmaisu ei ole aggressiota estävä tekijä. Rami Moilanen / Yle

Lauerma muistuttaa, että esimerkiksi kouluampumisia ja poliittisia terroritekoja edeltää usein verkossa tapahtuva "vellominen ja kierrosten kiihdyttäminen”.

– Samanmieliset vielä kannustavat toisiaan ilmaisemalla toisilleen hyväksyntää, jolloin tämä ei todellakaan ole mikään positiivinen ilmiö.

Vihapuheen kitkemiselle Lauermalla ei ole antaa helppoa reseptiä. Hänen mukaansa vihapuhetta harjoittavia ihmisiä on erittäin vaikea hillitä tai rauhoittaa järjellisillä näkökohdilla.

Lauerman mukaan vihapuhetta harjoittavat ihmiset saattavat olla jopa sellaisia, että he ovat hyvillään kuullessaan, että vihapuheeseen halutaan puuttua.

Hannu Lauerma korostaa, että vihapuheen kitkemisessä pitäisi päästä erityisesti vihan takana oleviin motiiveihin. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Maahanmuuton ongelmia ei saa kiistää tai peitellä

Lauerma korostaa, että vihapuheen kitkemisessä pitäisi päästä erityisesti vihan takana oleviin motiiveihin.

Ylilääkäri kysyy, onko esimerkiksi syytä vihata kaikkia maahanmuuttajia sen takia, että maahanmuuttajilla on kiistatta vahva yliedustus seksuaalirikoksissa.

– Tällaiset tosiasiat on tunnustettava ja seuraavaksi ajateltava, että jos yksi tuhannesta maahanmuuttajasta tekee seksuaalirikoksen, 999 ei ole sitä tehnyt ja se ei ole mikään erityinen syy halveksia tai inhota koko joukkoa.

Lauerma sanoo, että maahanmuuttokeskustelun tulisi silti olla rehellisempää nykytilanteeseen verrattuna. Usein juuri maahanmuuttokeskustelu sisältää vihapuhetta. Hän toivoo, että julkisessa keskustelussa ei kiistettäisi niitä ongelmia, jotka liittyvät maahanmuuttoon.

– Sillä, että ongelmia kiistetään tai peitellään tietyillä tahoilla, saattaa olla pahentava tekijä. Se voi innoittaa ihmisiä vihapuheeseen. Kyllä tässä täytyisi päästä siihen kuuluisaan aitoon dialogiin. Samalla on kuitenkin myönnettävä, että on olemassa henkilöitä, joiden kanssa on kovin vaikea päästä minkäänlaiseen dialogiin.

Lue myös:

Tutkija: Some-raivo on uusi väkivallan muoto – Milloin ihmiset unohtivat, miten toisia kohtaan käyttäydytään?