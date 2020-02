Berliinin elokuvajuhlat täyttää 70 vuotta - mutta onko festivaalilla enää merkitystä?

BERLIINI Berliinin historiallisella Potsdamer Platzilla nähdään taas tähtiä. Torstaina alkaneiden Berliinin elokuvajuhlien eli Berlinalen punaista mattoa ovat ehtineet astella jo Hollywood-tähdet Jeremy Irons ja Sigourney Weaver. Ennen elokuvajuhlan alkua juhlaväki piti hiljaisen hetken Hanaun keskiviikkoisen veriteon uhrien muistoksi.

Punaisella matolla on kuitenkin totuttua hiljaisempaa muutenkin. Syynä ovat festivaalin juhlavuodelle osuneet uudistukset, joiden takia ohjelmistossa painaa elokuvien taiteellinen taso eikä tutut nimet lopputeksteissä.

Sigourney Weaver on yksi harvoista maailmanluokan tähdistä tämän vuoden Berlinalessa. Mukana on pikemminkin taide-elokuvia kuin kassamagneetteja. Omer Messinger / EPA

Maailman suurin yleisölle avoin elokuvafestivaali juhlii tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan Saksan pääkaupungissa. Tuttuun tapaan festivaalilla nähdään Berliiniin liittyviä elokuvia. Tänä vuonna niihin kuuluu Alfred Döblinin klassikkoromaanin Berlin Alexanderplatzin uusi tulkinta, jossa turvapaikanhakija etsii paikkaansa nyky-Berliinissä.

Omaa paikkaansa etsii myös Berlinale, joka on viime vuosien aikana menettänyt asemansa Euroopan toiseksi tärkeimpänä elokuvajuhlana Venetsian elokuvajuhlille.

Maailman suurin yleisöfestivaali

Toisen maailmansodan jälkeen perustetun Berlinalen pääpalkinnon voittaneisiin elokuviin kuuluu useita elokuvahistoriaan jääneitä teoksia. Kultaisen karhun ovat käyneet nappaamassa muun muassa sellaiset klassikot kuin Pelon palkka (Le salair de la peur, 1953), Mansikkapaikka (Smultronstället, 1958), Veteen piirretty viiva (The Thin Red Line, 1999) ja Magnolia (2000).

Vielä kymmenen vuotta sitten Berliini oli itsestäänselvä kohde kaikille sellaisille elokuville, jotka eivät päässeet tai halunneet päästä kilpailemaan Cannesin elokuvajuhlille. Hyvien elokuvien joukossa oli myös teoksia, jotka oli selvästi valittu nimekkäiden tekijöidensä takia, koska tunnetut tekijät lisäsivät ison yleisön festivaalia kohtaan tuntemaa kiinnostusta.

Klassikkoromaani Berlin Alexanderplatzin uudessa versiossa turvapaikanhakija etsii paikkaansa nyky-Berliinissä. Wolfgang Ennenbach

2010-luvun aikana taso alkoi hiipua. Helmikuusta tuli liian myöhäinen aika Oscar-palkintojen näkökulmasta, mistä syystä isoja Hollywood-elokuvia saatiin Berliiniin yhä harvemmin. Kun tähdet tulivat maailmanensi-iltaan Euroopan bilekeskukseen, ei heidän elokuvaltaan voinut odottaa suuria.

Venetsian elokuvajuhlat kiilasi Berliinin ohi. Viime vuosien aikana juuri Venetsiasta on tullut Cannesin rinnalla isoon yleisöön vetoavien elokuvien esittäjä. Lidon saarella ovat saaneet maailmanensi-iltansa muun muassa sellaiset tähtivetoiset ja palkitut elokuvat kuin The Shape of the Water (2017), A Star is Born (2018) ja Joker (2019).

Berliininkään tähti ei ole täysin hiipunut. Berlinale on myös yhä maailman suurin elokuvafestivaali, jos mittarina pidetään yleisölle myytyjen lippujen määrää. Festivaalin odotetaan tänäkin vuonna myyvän noin 330 000 lippua elokuvanäytöksiin. Festivaalin yhteydessä järjestetään yhä muun muassa European Film Market -tapahtuma, joka on yksi maailman tärkeimmistä elokuva-alan myyntitapahtumista.

Gomorra-elokuvan ohjaaja Matteo Garrone on ottanut käsittelyynsä Pinokkio-sadun, johon perustuva elokuva on festivaalin odotetuimpia. Greta De Lazzaris

Viime kesänä Berliinin elokuvajuhlien uutena taiteellisena johtajana aloittanut italialainen Carlo Chatrian on kovan paikan edessä. Hänen on odotettu haastavan kaksi loittonevaa jättiä ohjelmistovalinnoillaan. Kun festivaalin odotettu juhlavuoden ohjelmisto tammikuussa julkistettiin, synnytti se kuitenkin lähinnä kysymyksiä.

Uusi johtaja luottaa taide-elokuvaan

Tähtiloisteen hiipuminen johtuu festivaalin uudesta vetäjästä. Edellinen taiteellinen johtaja Dieter Kosslick rakasti julkisuutta ja punaisia mattoja. Hänen tilalleen pestattu Chatrian onuutta etsivä taide-elokuvien rakastaja. Ennen Berliiniä hän johti Locarnon elokuvafestivaalia, joka tunnetaan nimenomaan hyvin kokeellisesta ohjelmistosta.

Berlinale starttasi torstaina New Yorkin 1990-luvun kirjallisuuspiireihin sijoittuvalla draamalla My Salinger Years., jonka pääosia esittävät Sigourney Weaver ja Margaret Qualley (mm. Once Upon a Time in Hollywood, 2019). Se on vielä elokuva, joka olisi voitu nähdä viime vuosina Berliinin avajaiselokuvana muutenkin.

Berlinale-julisteissa vuosia komeillut karhu on siirretty syrjään kokeellisemman linjan tieltä. Sama linja hallitsee myös elokuvia festivaalin uuden taiteellisen johtajan alaisuudessa. John Macdougall / AFP

Uutta on, että Weaver ja vielä melko tuntematon Qualleyovat festivaalin ohjelmistossa tunnetummasta päästä. Berliinin pääpalkintoa Kultaista karhua tavoittelee kilpasarjassa 18 pitkää elokuvaa, joista vain yhdessä on maailmankuuluja tähtiä. Brittiohjaaja Sally Potterin uusimmassa teoksessa The Roads Not Taken Javier Bardem esittää dementoitunutta isää ja Elle Fanning hänen tytärtään.

Potterin elokuvan lisäksi kilpasarjasta löytyy tuttuja nimiä lähinnä arthouse-elokuvien faneille. Ohjaajista karhujahdissa ovat mukana esimerkiksi eteläkorealainen Hong Sangsoo, saksalainen Christian Petzold jayhdysvaltalainen Kelly Reichardt.

Nimikirjoitusten metsästäjät ja julkkisfanit pidetään tyytyväisinä kahdella täsmäiskulla, kun Berliiniin saapuvat myös Johnny Depp ja Hillary Clinton. Depp esittää sotavalokuvaaja W. Eugene Smithiä elokuvassa Minamata. Clinton puolestaan on dokumenttisarjan Hillary aihe ja päähenkilö.

Hillary Clinton saapuu Berliiniin ensi viikolla hänestä kertovan dokumenttisarjan Hillary ensi-iltaan. Clinton Foundation

Ainoa Berliinissä tänä vuonna nähtävä suomalainen elokuva on Jonna Kinan kokeellinen lyhytelokuva Akiya, jossa kelanauhuri toistaa laulua hylätyistä japanilaisista taloista. Teosta esitetään festivaalin kokeellisimmassa Forum Expanded -ohjelmasarjassa.

Kaikkiaan 11 päivää kestävä ja noin 340 elokuvaa kattava tapahtuma huipentuu karkauspäivänä, jolloin Ironsin johtama jury myöntää Kultaisen karhun ja muut festivaalin palkinnot valitsemilleen elokuville.