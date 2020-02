Hattula vaatii Pihlajalinnalta 2,2 miljoonan korvauksia – taustalla terveyspalvelusopimuksen irtisanominen

Kunta katsoo, että Pihlajalinna ei noudattanut sopimusta. Kiistaa on muun muassa erikoistutkimuksista ja hoitoonpääsyajoista.

Hattulan kunta vaatii Pihlajalinnalta noin 2,2 miljoonan euron korvauksia Hattulan terveyspalvelukiistassa.

Hattulan irtisanoi viisivuotiseksi tarkoitetun sopimuksen Pihlajalinnan kanssa vuoden 2019 lopulla ja vaihtoi terveyspalvelunsa Suomen Terveystaloon.

Vuoden 2017 tarjouskilpailussa toiseksi tulleen Suomen Terveystalo Oy:n ja Pihlajalinnan välinen hintaero oli 43 538 euroa kuukaudessa. Hattulan kunta hakee nyt Pihlajalinnalta hinnanerokorvausta 45 kuukaudelta, jotka jäivät käyttämättä sopimuksesta. Summa on 1,96 miljoonaa euroa.

Kunta on jättänyt sopimusrikkomukseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen 11. helmikuuta.

Korvausvaatimukset myös sopimuksen rikkomisesta

Hattula hakee korvauksia myös Kanta-Hämeen keskussairaalalle viime vuoden aikana maksetuista erikoistutkimuspalkkioista. Yhteensä kunnalle aiheutuneita sairaanhoitopiirimaksuja on 169 000 euroa.

Lisäksi Hattula vaatii Pihlajalinnalta sopimussanktioina 11 550 euroa kuukaudelta avoterveyden vastaanottopalvelujen ja kouluterveydenhuollon osalta. Vuodeosaston lääkäripalvelujen puutteellisuudesta korvausvaatimusten suuruus on 7 975 euroa kuukaudelta.

Hoitoonpääsyaikoihin liittyvistä sopimusrikkomuksista Hattula vaatii 2 000 euroa päivältä. Iltavastaanottoaikojen korvausvaatimus on 3 000 euroa viikolta. Haastehakemuksen perusteella Hattulan kunta katsoo rikkomusten jatkuneen keväästä 2019, mutta kunta vaatii korvauksia 1.7.2019 alkaen.

Pihlajalinna on kiistänyt väitteet sopimusrikkomuksesta. Hattulan perusturvajohtaja Anitta Leinonen kertoo, että kiistäminen ei herätä ajatuksia, sillä kunnan kanta on varsin selvä.

– Tulkitsemme meidän asiakirjojamme, jotka on tehty sekä tarjouskilpailussa että sopimusvaiheessa. Meidän kantamme on juuri se, mitä käräjäoikeuteen on esitetty, kertoo Leinonen.

