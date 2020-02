Saksan sisäministeri: Äärioikeiston uhka on erittäin korkea, moskeijoiden vartiointia tehostetaan

Äärioikeistolaisuuden, antisemitismin ja rasismin aiheuttama uhka on Saksassa erittäin korkea, arvioi sisäministeri Horst Seehofer. Hänen mukaansa poliisin läsnäoloa pyritään nyt lisäämään ympäri Saksaa.

Seehofer sanoo, että turvallisuustoimia lisätään muun muassa moskeijoissa, rautatieasemilla ja lentokentillä.

Taustalla on keskiviikkoiltana läntisen Saksan Hanaussa tehty verityö, jota tutkitaan terrorismina. Seehoferin mukaan kyseessä oli selvästi rasistinen terrori-isku, uutisoi muun muassa Der Spiegel -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Yhdeksän ihmistä kuoli ja useita haavoittui, kun aseistautunut 43-vuotias saksalaismies hyökkäsi kahteen vesipiippukahvilaan. Miehen ja hänen äitinsä ruumiit löydettiin myöhemmin miehen asunnosta.

Kaikki kahviloissa kuolleet olivat maahanmuuttajataustaisia. Ampuja jätti jälkeensä viestejä, joissa hän ilmaisi rasistisia äärimielipiteitä ja salaliittoteorioita.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tuomitsi rasismin selväsanaisesti torstaina.

– Rasismi on myrkkyä. Viha on myrkkyä. Tätä vihaa esiintyy yhteiskunnassamme, ja se on syynä aivan liian moneen rikokseen, Merkel sanoi ja painotti viranomaisten tekevän kaikkensa taistellakseen niitä vastaan, jotka yrittävät jakaa Saksaa rasismin avulla.

