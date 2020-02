Jäämaratonin reittiä jouduttiin lyhentämään Kuopiossa kesken kilpailun, koska jää petti alta – näin ei ole kisan historiassa käynyt aiemmin

Kuopiossa luisteltavan Finland Ice Marathonin 200 kilometrin luistelun rataa jouduttiin yllättäen perjantaina lyhentämään kesken kilpailun.

Aamuseitsemältä alkanutta kilpailua oli käyty 6,5 kilometrin mittaisella radalla noin kaksi ja puoli tuntia, kun rataa jouduttiin lyhentämään kolmen kilometrin mittaiseksi. Rönön sillan alle nousi radalle hetkessä jäähän harjanne ja noin 20 sentin vesikerros.

Timo Oinonen Kuopion Luisteluseurasta on ollut jäämaratonin järjestelyissä sen perustamisvuodesta 1984 lähtien, eikä ole nähnyt vastaavaa.

– Tässä varmaan on lauha ja vesisateinen talvi ollut yksi tekijä. Sillalta on tippunut koko ajan vettä ja tässä on ollut vesilammikoita. Sitten nuo betonirakenteet on syöneet varmasti jään paksuutta. Sitten kovalla tuulella on nyt vähän niin kuin pienoiskoossa mannerlaatat törmänneet keskenään. Jää on noussut ylös ja siitä vierestä jää on pudonnut alas railon kohdalta, kertoo Oinonen.

Kilpailun tuomaristo sai nopeasti tiedon jääharjanteesta ja jäälle nousseesta vedestä ja sulki radasta Kuopionlahden kautta kiertävän osuuden.

Lauha sää piti järjestäjiä jännityksessä viime päiviin saakka

Radan kuntoon saamisessa oli iso työ. Alkuviikosta Kuopiossa satoi vettä ja sää pakastui vasta keskiviikkoiltana. 200 kilometrin kuninkuusmatka aikaistettiin lauantailta perjantaille, koska alla oli noin puolentoista vuorokauden pakkasjakso ja sää oli lauhtumassa perjantaina jo uudelleen.

Luistelujen peruminen jo ennalta oli kuitenkin lähellä. Jäätä oli vielä viikko sitten noin 25 senttiä, mutta se oheni viikon aikana runsaat viisi senttiä. Radan kunnostukseen vaadittavat koneet painavat 2–3 tonnia ja riskinä oli, ettei niitä olisi voinut enää käyttää. Radan pintaa jäädytettiin vielä torstaina.

Tapahtuman ohjelmassa on lauantaina 100, 50 ja 25 kilometrin matkat sekä kunto- ja nuortensarjat ja 50 kilometrin potkukelkkailu.