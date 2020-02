Jouko Nykänen saunoi joka päivä – perheen kotitalon koko alakerta paloi: "Tavallaan oma syy"

Vanhan puutalon piha tursuaa tavaraa. On pöytää, tuolia, kukkaruukkuja ja tiskiallas. Muovituolille on pinottu hiiltyneitä astioita.

Talon sisällä nenään käy kova käry. Jouko Nykänen ei sitä enää haista. Nenä on jo tottunut. Nykäsen perheen kodin kellarikerros paloi pari viikkoa sitten käyttökelvottomaksi.

– Sähköjohdot roikkuvat kuin räkä pitkin seinää. Johdostahan kaikki lähtikin. Se teki seinässä 90 asteen mutkan, josta johto suli. Läpiviennin olisi pitänyt olla loivempi, kertoo Nykänen ja esittelee seinää, johon palomiehet ovat tehneet reiän.

Nykänen on kova saunoja. Hän kertoo kylpevänsä talon alimman kerroksen saunassa joka päivä tasan viideltä iltapäivällä. 20 minuutin saunareissu on rakas rutiini.

Viime kerralla se oli koitua miehen kohtaloksi.

Tulipalo sai alkunsa johdosta, joka roikkuu kuvassa seinällä lapion yläpuolella. Milla Tynkkynen / Yle

"Hirvittävä kokko"

Kun Nykänen tuli saunalle, hän kiinnitti ensin huomiota räpsyviin valoihin. Hän asteli keittiön poikki saunalle katsomaan, mistä oli kyse.

– Täällä oli hirvittävä kokko, suoranainen helvetti. Johdonmutka oli kuumentunut liikaa. Vieressä oli pesukone ja pyykkiä, joka syttyi palamaan.

Samaan aikaan Nykäsen tytär ryntäsi alas ja kysyi, että miksi valot räpsyvät.

– Löin hänelle puhelimen kouraan ja käskin soittamaan 112.

Nykänen yritti hillitä tulipalon leviämistä ottamalla vettä kattilaan ja heittämällä sitä seinälle. Siitä ei ollut apua, sillä tuli lähti leviämään nopeasti.

Ihmishenkiä tulipalo ei vaatinut, mutta yksi tyttären kissoista kuoli.

– Pikkukissa ryntäsi yläkertaan pakoon ja valitettavasti menehtyi sinne. Palomiehet yrittivät antaa sille happea, mutta mikään ei enää auttanut.

Tulipalo sulatti kattotuulettimen muoviosat. Milla Tynkkynen / Yle

Mustien seinien sisään on kasattu kirjoja, cd-levyjä, tuoleja. Ne Nykänen yrittää pelastaa. Yksi jätelavallinen tavaraa on jo kuskattu pois, nyt pihaan odotetaan toista jätelavaa.

Ylälaidastaan sulanut televisio oli rakas, ja nyt mennyttä.

– Mikro ja uunit tuhoutuivat. Muutamia tärkeitä valokuvia meni, ja se harmittaa. Tyttären kissan kuolema tietysti myös.

Nykänen laskee tuhoutuneen tavaran arvoksi 10 000–15 000 euroa. Vakuutus ei korvaa senttiäkään.

– Syy oli epäkurantti sähköjohto ja kiukaan huono asennus.

Baarissa treffattu sähkömies

Nykänen ei ole teettänyt taloon mitään sähkötöitä. Talo on melkein 100-vuotias, joten sähkötöiden historiasta Nykäsellä on vain tiedonmurusia.

– Isävainaa treffasi kerran baarissa jonkun sähkömiehen, joka tuli tänne tekemään sähköhommia. Sen jälkeen he ottivat muutaman mukillisen ja paransivat maailmaa, Nykänen naurahtaa.

Palotarkastajat näkevät jonkin verran taloja, joissa sähkötyöt on tehnyt joku ilman alan koulutusta. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan syynä voi olla mielikuva työn helppoudesta. Ammattilainen voi myös kieltäytyä tekemästä sähkötöitä.

– Asukas on voinut pyytää ammattilaista tekemään jonkin pienen homman. Jos ammattilainen näkee, että talon sähköt ovat muiltakin osin aivan rempallaan, hän ei välttämättä ota työtä vastaan, kertoo palotarkastaja Hannu Pulkkinen Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Syynä on leimautumisen pelko mahdollisen tulipalon sattuessa. Pulkkisen mielestä ammattilaista kannattaa kuunnella.

– Jos ei käytä ammattitaitoista sähköasentajaa, voi tehdä itselleen melkoisen pommin.

Jouko Nykänen asuu nyt perheineen evakossa naapurissa. Milla Tynkkynen / Yle

Jouko Nykänen kertoo, että isä hoiti aikoinaan talon sähkötyöt. Hän muistelee vaihtaneensa itse keittiöön jakorasian ja pistorasian 20 vuotta sitten. Kummallakaan ei ole alan koulutusta.

– Isä oli sotainvalidi. Minulla on perusopintoja aikuiskoulutuskeskuksesta.

Nykyään eläkepäiviä viettävä Nykänen uskoo, että vakuutusyhtiön toteamien ongelmien ohella yksi syy tulipalon syttymiseen hänen kotonaan oli saunan liian kova käyttö.

– Johto olisi todennäköisesti kestänyt normaalin käytön, mutta ei jokapäiväistä saunomista. Tavallaan siis oma syy.

Yllätys kuitenkin oli, ettei vakuutusyhtiö korvannut lainkaan hänen talossaan syttyneen tulipalon aiheuttamia vahinkoja.

Huoli vanhoista taloista

Esimerkiksi Ifiltä kerrotaan, että korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä kokonaan, jos tulipalo on aiheutettu törkeän huolimattomuuden seurauksena.

– Valitettavasti huonosti tehtyjä sähkötöitä voi esiintyä kaikenikäisissä taloissa. Eniten olemme kuitenkin huolissamme vanhojen talojen ja myös saneerauskohteina olevien vanhojen talojen paloturvallisuudesta, sanoo Ifin korvauskeskusjohtaja Juha T. Virtanen.

Virtanen neuvoo pitämään tallessa ja päivittämään rakennuksen sähkökuvia ja -suunnitelmia sekä sähkötöiden yhteydessä saatavia käyttöönottopöytäkirjoja.

– Lisäksi pitäisi ymmärtää olla käyttämättä oireilevaa sähkölaitetta, joka on jo itsessään valtava paloriski. Sellainen tulee korjauttaa ammattilaisella tai korvata uudella.

Pihasta on Nykäsen mukaan lähtenyt jo yksi jätelavallinen tuhoutunutta tavaraa. Nyt kasataan toista. Milla Tynkkynen / Yle

Pohjola Vakuutuksen kotivakuutuksen ehtojen mukaan korvattavan vahingon tulee olla äkillinen ja ennalta-arvaamaton.

– Jos sähköt ovat reistailleet kauan ja kohteessa on ollut pieni palonalku, eikä asukas ole tilannut valtuutettua sähkömiestä korjaamaan vikaa, ei uutta vahinkoa enää voine pitää ennalta-arvaamattomana, toteaa Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen.

Korvausratkaisuun vaikuttaa Vauhkosen mukaan näyttö, jonka korvausta hakeva esittää ja mitä vakuutusyhtiö saa oman selvitystyönsä tuloksena esille. Jos syynä paloon ovat puutteelliset tai virheelliset sähkökytkennät, pyydetään selvitys siitä, kuka kytkennät on tehnyt.

– Jos tällaista selvitystä ei ole talon iän takia saatavissa eikä ole osoitettavissa, että kytkentöjä on tehty ilman asianmukaista lupaa, lähtökohtaisesti vahinko korvataan ehtojen mukaisesti.

Voi näyttää ehjältä

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan vanhat sähköjohdot aiheuttavat ison paloriskin vanhoissa taloissa, koska nykytekniikka vaatii paljon sähkölaitteita ja sähköjohtoja.

– Vanhoissa taloissa voi olla huoneessa vain yksi valopiste ja yksi pistorasia huoneessa. Kun sinne aletaan lisäämään tekniikkaa kuin uuteen taloon, vanhat johdot eivät kestä kuormitusta, sanoo palotarkastaja Hannu Pulkkinen.

Suurin riski piilee Pulkkisen mukaan vanhoissa lyijyvaippajohdoissa, joita tapaa etenkin ullakkokerroksista. Ne lähtevät murtumaan helposti, jos niitä kuormittaa tai tekee uusia asennuksia.

Riskialttiita ovat etenkin 1950-luvulla tai sitä ennen rakennetut talot.

– Ongelmia ei välttämättä itse huomaa, sillä johto saattaa näyttää ehjältä. Näin vanhoissa taloissa kannattaa ilman muuta uusia sähköjohdot remontin yhteydessä.

Talon sähkötyöt jätetään jatkossa ammattilaisille. Milla Tynkkynen / Yle

Nykäsen perhe on majaillut tulipalon jälkeen naapurissa. Tavaroiden raivaus talon kellarikerroksesta jatkuu, ja yläkerran sähköt on tarkastettu. Sinne pääsee muuttamaan, kunhan se on lämmennyt asuttavaan kuntoon.

Remontti on edessä kesällä. Nykänen arvioi, että yhden huoneen seinältä pitää repiä levyt pois ja kolmesta muusta pestä seinät, katot ja lattiat. Apua on sentään luvassa.

– Kaverini Hate ja Timppa tulevat auttamaan. He olivat myös putsaamassa taloa tulipalon jälkeen.

Sähkötyöt kolmikko jättää ammattilaisille. Ne tulee hoitamaan sama firma, joka tarkasti yläkerran. Jouko Nykänen haluaa lähettää terveiset kaikille vanhojen talojen omistajille.

– Hommatkaa hemmetissä joku sähköliike, joka käy tutkimassa paikat ja katsoo, että sähköt vastaavat tämän päivän kulutusta.