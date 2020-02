Mitä Hanaun joukkosurmasta tiedetään nyt? Miksi äärioikeistolainen ajattelu voi yhä hyvin Saksassa? Tässä lyhyet vastaukset

Rex Features / All Over Press

Joukkosurma Hanaussa on nostanut esiin rasistisen väkivallan uhkan Saksassa. Kokosimme lyhyet vastaukset iskun taustoista ja Saksan äärioikeistolaisista iskuista.

Mitä Hanaussa tapahtui?

Saksalaismies ampui yhdeksän maahanmuuttajaa, itsensä sekä mahdollisesti myös äitinsä.

Asemies hyökkäsi keskiviikkoiltana vesipiippukahvilaan ja toiseen kahvilaan, joissa hän surmasi yhteensä yhdeksän ihmistä. Hyökkäyksissä loukkaantui kuusi ihmistä.

Kaikilla iskujen uhreilla oli maahanmuuttajatausta. Joukossa oli ainakin saksalaisia, viisi turkkilaista, bosnialainen ja bulgarialainen.

Myöhemmin epäilty 43-vuotias ampuja sekä tämän 72-vuotias äiti löytyivät kuolleena epäillyn asunnosta. Poliisin mukaan mies teki itsemurhan.

Mitä tiedämme hyökkääjästä?

Mies jätti jälkeensä rasistisen manifestin, mutta toimi mahdollisesti yksin.

Poliisi on löytänyt epäillyn hyökkääjän verkkosivuilta videoita ja tekstin, joka sisältää rasistisia ja naisvihamielisiä väitteitä sekä pääasiassa äärioikeistolaisia salaliittoteorioita.

Poliisin mukaan hyökkääjä toimi todennäköisesti yksin. Häneltä ei ole toistaiseksi löytynyt yhteyksiä äärioikeistolaisiin ryhmiin, eikä hän ole tiettävästi ollut poliisin tarkkailussa.

Poliisi tutkii iskua terroritekona.

Miten yleisiä äärioikeistolaisten iskut ovat Saksassa?

Äärioikeistolaiset ovat murhanneet useita ihmisiä vuoden aikana.

Viime kesäkuussa murhattiin pakolaismyönteinen poliitikko Walter Lübcke. Lokakuussa asemies tappoi kaksi ihmistä yritettyään hyökätä synagogaan Hallen kaupungissa.

Molempien iskujen tekijöillä oli kytköksiä äärioikeistolaisiin piireihin.

Lisäksi Saksassa on estetty lukuisia iskuja. Esimerkiksi viime viikolla otettiin kiinni 14 äärioikeistolaista, jotka suunnittelivat hyökkäyksiä moskeijoihin.

Viranomaisten mukaan Saksassa on noin 25 000 äärioikeistolaista radikaalia, joista noin puolet on valmiita väkivaltaan. Määrä on kasvanut viime vuosina.

Miksi äärioikeistolainen ajattelu voi yhä hyvin Saksassa?

Poliisia syytetään lepsuilusta, oikeistopopulisteja vihan lietsonnasta.

Rasistisella väkivallalla on ollut Saksassa erityisen synkkä historia natsiajan rikosten takia. Viime vuosien iskut näyttävät yllättäneen Saksan poliitikot ja viranomaiset.

Saksan poliisia on syytetty siitä, ettei se ole valvonut äärioikeistolaisia radikaaleja riittävästi. Jo 2000-luvun alussa uusnatsisolu murhasi vuosien ajan maahanmuuttajia, eikä poliisi saanut tekijöitä kiinni.

Osa poliitikoista uskoo, että maahanmuuttovastaisen AfD-puolueen raju kielenkäyttö on lietsonut rasistista väkivaltaa viime vuosina. Puolueen kannatus nousi uudelle tasolle, kun Saksaan saapui yli miljoona turvapaikanhakijaa vuonna 2015.

AfD on itse tuominnut Hanaun hyökkäyksen muiden puolueiden tapaan. Puolueen toisen puheenjohtajan Jörg Meuthenin mukaan iskussa ei kuitenkaan ollut kyse äärioikeiston tai -vasemmiston terrorismista vaan yksittäisen hullun tekosista.

