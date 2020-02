Tällä alalla olisi heti töitä – Täsmäkoulutuksista huolimatta bioanalyytikoista on kova pula laboratorioissa

Työtä tehdään ihmisten parissa ja välillä koneiden ja laitteiden ääressä. Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja erittäin vaihtelevaa. Näin luonnehtivat osastonhoitaja Kirsti Kangas sekä laboratoriohoitaja Leena Pyykölä bioanalyytikon koulutuksen saaneen laboratoriohoitajan työtä.

Työ kuulostaa siis kiinnostavalta. Kuitenkin kymmenissä terveydenhuollon laboratorioissa (siirryt toiseen palveluun) kautta maan painiskellaan juuri nyt osaajapulan kanssa. Bioanalyytikoita ei ole riittävästi kaikkiin tarjolla oleviin työpaikkoihin.

Alalle pystyy kouluttautumaan vakituisesti kuudessa kaupungissa, muun muassa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Jo usean vuoden ajan koulutusta on viety myös maakuntiin, sillä juuri esimerkiksi Kemissä, Jyväskylässä tai Porvoossa työvoimapula on suuri.

Laboratoriohoitajat Hannele Koskela ja Jenny Tilus-Kylmälä tarkastavat näytteitä Liikelaitoskuntayhtymä Nordlabin Kokkolan työpisteessä. Heini Holopainen / Yle

Pääkaupunkiseudun Metropolia ammattikorkeakoulu on 2015 ja 2018 tarjonnut verkkopainotteista koulutusta, jossa osa opinnoista tehdään opiskelijan kotipaikkakunnalla, kuten Kokkolassa. Ajatuksena on, että väki jää koulutuspaikkakunnalle ja on sieltä ehkä kotoisinkin.

Tampereen ammattikorkeakoulu on ollut mukana kouluttamassa laboratorioalan ammattilaisia Jyväskylään sekä Seinäjoelle. 2019 alkanut koulutusryhmä on jo neljäs. Lisäksi Savonia ammattikorkeakoulu on kouluttanut nuoria Lappeenrannassa, Kymenlaaksossa ja Porissa.

Ei mikään pika-apu

Bioanalyytikoksi opiskeleminen kestää kuitenkin 3,5 vuotta, joten 2018 alkaneet lisäkoulutukset eivät ole ehtineet helpottaa vakituisen henkilökunnan vajetta. Sen sijaan alan opiskelijat ovat voineet lievittää pahinta osaamisvajetta tekemällä sijaistuksia.

Kokkolassa Metropolian alaisuudessa parhaillaan opiskelevat seitsemän kouluttautujaa valmistuvat vasta kesällä 2021.

Osastonhoitaja Kirsti Kangas kuvailee bioanalyytikon työtä mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi. Heini Holopainen / Yle

Tutkintovastaava Riitta Lumme Metropolia Ammattikorkeakoulusta toteaa, että kunta-alalla on eletty jo pari vuotta neljän prosentin vuosittaista eläkepoistumaa, mikä jatkuu vielä pari vuotta ja näkyy työntekijöiden vähenemisenä.

Keskussairaalassa Kokkolassa osastonhoitajana työskentelevä Kirsti Kangas kertoo vielä Lumpeen mainitsemia eläköitymislukuja pahemmasta tilanteesta:

– Alueen laboratorioissamme työskentelee kuutisenkymmentä ihmistä. Heistä 25 eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa 2-3 ihmisen vajetta joka vuosi.

Metropolian Riitta Lumme tuo vielä yhden osaajapulaa selittävän tekijän: Työvoimatarpeen ennakoinnissa on tehty virhelaskelmia laboratorioiden automaation vaikutuksesta työvoiman tarpeeseen.

– Vähennys oli odotettua pienempi. Laboratorioissa on aina myös näytteenottoa, eikä sitä voi viedä kauas asiakkaista. Siksi lisäkoulutuksia on tarvittu.

Aina paikkakuntakohtaisella täsmäkoulutuksellakaan ei ihan osuta maaliin. Vaikka koulutus on järjestetty osittain tietyllä paikkakunnalla, opiskelija on saattanut valmistuttuaan muuttaa kasvukeskuksiin.

– Kokkolassa järjestetyssä ensimmäisessä satelliittikoulutuksessa aloitti seitsemän ihmistä. Heistä kolme valmistui. Yksi tuli meille töihin, osa meni esimerkiksi Ouluun.

Etelä-Pohjanmaalla on Keski-Pohjanmaata paremmat kokemukset ihmisten paikkauskollisuudesta. Maakuntaan on koulutettu bioanalyytikoita jo useamman kerran yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Suurin osa valmistuneista työskentelee Etelä-Pohjanmaalla edelleen.

Metodille kiitosta

Hoitotyön lehtori Hanna Peltoniemi työskentelee Kokkolassa Centria-ammattikorkeakoulussa, joka järjestää bioanalyytikon koulutusta yhdessä Metropolian kanssa.

Peltoniemi ohjaa Kokkolassa bioanalyytikoiksi opiskelevia ja on huomannut, että perheelliselle aikuisopiskelijalle verkkopainotteinen koulutus on ihan paras vaihtoehto.

– On hienoa, että niin harvalla paikkakunnalla annettavan sosiaali- ja terveysalan pienen erityisalueen koulutus voidaan viedä sinne, missä osaajista juuri on pulaa. Perheellisen olisi vaikea opiskella kovin kaukana.

Viime vuonna tästä koulutuksesta valmistunut Leena Pyykölä on samaa mieltä verkkopainotteisista opinnoista. Sen sijaan Helsingissä tehtävät jaksot olivat ajallisesti ja rahallisesti haasteellisia.

Pyykölän ponnistelu kuitenkin palkittiin. Vastavalmistunut sai heti laboratoriohoitajan työpaikan Nordlabin Kokkolan pisteestä. Työ on mieluista.

– Työ on monipuolista! Koskaan ei ole samanlaista päivää. Melkein joka päivä työvuoro on eri työpisteessä.