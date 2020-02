Professori ja esiintyvä tieteilijä Samuli Siltanen levittää matematiikan ymmärrystä: "Matematiikka tarjoaa luotettavia päättelyn apuneuvoja"

Samuli Siltasen päivätyö on teollisuusmatematiikan professorina Helsingin yliopistossa. Vahvana kutsumuksena on sen lisäksi tieteen yleistajuistaminen, ja varsinkin houkuttelu matematiikan maailmaan. Hän kutsuukin itseään esiintyväksi tieteilijäksi.

– Minulle matematiikka on ollut suuren ilon ja kauneuden lähde jo ihan pienestä asti. Olen huomannut tässä elämän kuluessa, että kaikille se ei ole sitä. Luulen, että osittain se johtuu siitä, että ihmiset eivät tiedä miten ihanaa ja kaunista matematiikka on. Siitä on tullut sellainen intohimo, että kun minä näen työni puolesta tällaisia juttuja, niin miksi en tekisi niitä näkyväksi muillekin.

Näkyväksi Siltanen tekee tiedettä kiertämisen ja luennoimisen lisäksi omalla YouTube-tiedekanavallaan (siirryt toiseen palveluun).

Matematiikka päättelyn apuvälineenä

Siltanen kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa esimerkkejä siitä, miten matematiikka voi olla avuksi arkielämässä, ja varsinkin silloin kun joutuu miettimään asioiden todenperäisyyttä.

– Jos ajattelee esimerkiksi WinCapita-pyramidihuijausta, niin aika pienet laskutoimitukset osoittavat, että sen lupaukset eivät voi olla totta. Tai toisena esimerkkinä rokotuskattavuus ja laumasuoja – ne ovat asioita, jotka saa näkyville melko yksinkertaisilla laskutoimituksilla. Jos pääsee tällaiseen päätelmaan kiinni matematiikan avulla, ei tarvitse pohtia kenen asiantuntijan sanaan luottaa, kun voi itse järkellä sen.

– Matematiikka tarjoaa erittäin luotettavia päättelyn apuneuvoja.

Jos haluaa tulevaisuudessa olla se, joka muokkaa maailmaa, se joka tekee uusia juttua, niin niitä ei voi tehdä digitaalisessa maailmassa ilman matematiikkaa.

Siltasen mukaan matematiikkaa kannattaa opiskella myös, jos haluaa vaikuttaa koko ajan digitaalistuvaan tulevaisuuteen.

– Nythän yhä useammat asiat muuttuvat digitaaliseksi. Jos haluaa tulevaisuudessa olla se, joka muokkaa maailmaa, se joka tekee uusia juttua, niin niitä ei voi tehdä digitaalisessa maailmassa ilman matematiikkaa.

Katso Samuli Siltasen koko haastattelu Yle Areenasta: