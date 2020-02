Matkatavaran käsittelyssa viiveitä Helsinki-Vantaalla – Finnair pyytää pakkaamaan välttämättömimmät käsimatkatavaroihin

Matkatavaran käsittely on hidastunut Ilmailualan Unionin ylityökiellon aiheuttaman resurssivajeen vuoksi.

Finnair suosittelee viikonloppuna lennolle lähteviä matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa, silloin kun se on mahdollista ja pakkaamaan välttämättömimmät tarvittavat käsimatkatavaroihin.

Finnairin mukaan matkatavaran käsittelyssä on odotettavissa viiveitä sunnuntaihin asti, koska Ilmailualan Unionin (IAU) on ilmoittanut ylityökiellosta 21.-23. maaliskuuta. Ylityökiellon vuoksi matkatavaran käsittelyssä on tilapäistä resurssivajetta.

Matkatavaran käsittelyssä on odotettavissa viiveitä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 21.-23.2. Suosittelemme matkustamaan vain käsimatkatavaroiden kanssa ja pakkaamaan välttämättömimmät käsimatkatavaroihin. https://t.co/Ak4va0edHW — Finnair (@FinnairSuomi) 21. helmikuuta 2020

Finnair pyytää myös viikonloppuna matkustavia saapumaan lentoasemalle hyvissä ajoin ennen lentoa sekä seuraamaan tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetettyjä ohjeita, miten toimia viivästyneiden matkatavaroiden kanssa.