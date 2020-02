Herätys: Lapset kantelevat oikeusasiamiehelle, flunssaa on vaikea vastustaa, presidentti Niinistö vastaa päivänpolttaviin kysymyksiin

Huostaanotetut nuoret kantelevat usein oikeusasiamiehelle

Lapset ja nuoret kantelevat aiempaa enemmän oikeusasiamiehelle. Kanteluista suuri osa koskee lastensuojelua. Sijoitetut ja huostaanotetut alaikäiset kantelevat eniten heihin kohdistuvista rajoituksista. Kantelut johtavat useimmiten toimiin. Sellainen voi olla esimerkiksi huomautus, rahallinen hyvitys tai asian vienti poliisitutkintaan.

Omaa vastustuskykyä on vaikea vahvistaa, mutta helppo heikentää

Aikuiset sairastavat vuosittain noin neljä flunssaa. Ismo Pekkarinen / AOP

Suomessa sairastetaan miljoonia flunssia vuodessa, ja erilaisia hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on laskentatavasta riippuen noin 200. Kysyimme asiantuntijalta, voiko omaa vastustuskykyään vahvistaa, jotta flunssataudit eivät iskisi.

TV1:n Ykkösaamussa presidentti Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vieraana Ylen Ykkösaamussa. Tiina Jutila / Yle

Presidentti Niinistö otti valtiopäivien avajaisissa esille suomalaisen keskusteluilmapiirin kärjistymisen. Mitä seurauksia kärjistyneellä kielenkäytöllä ja ilmapiirillä on? Minkälaista keskustelua ja minkälaisia arvoja presidentti haluaa edistää? Ohjelmaa voi seurata kello 10.05 alkaen TV1:ssä ja Yle Areenassa.

Dalai-lamana 80 vuotta

Dalai-lama temppelissä Intian Dharamshalassa syyskuussa 2018. AOP

Kuinka nelivuotiaasta viljelijäperheen pojasta tuli Tiibetin budhhalaisten hengellinen johtaja? Mies, joka on maanpaossa mutta jota Kiina silti pelkää. Ja syntyykö hän uudestaan, vai onko hän viimeinen Dalai-lama?

Venäjän epäillään sekaantuneen Sandersin vaalikampanjaan

Bernie Sanders voitti New Hampshiren esivaalit. Justin Lane / EPA

Venäjä on pyrkinyt tukemaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Bernie Sandersin kampanjaa vaikuttaakseen demokraattien ehdokasvalintaan, kertoi Washington Post -lehti. Sanders on tuominnut teot ja vihjannut vaikuttamisyritysten ilmenneen sosiaalisen median kommentointina.

Lauantaille tuulta ja sadetta

Ilmatieteen laitos

Etelätuuli on voimistunut ja voimistuu lauantain aikana entisestään. Etelä- ja keskiosassa hajanaiset sateet ovat pääosin vettä tai räntää, idässä sade voi osittain olla lunta. Pohjoisessa sateen olomuoto on perjantaina ollut lunta ja sitä on kertynyt paikoin yli 5 senttimetriä.

Illalla sää hetkellisesti poutaantuu lännestä alkaen, mutta lauantaina lännestä seuraa lisää sateita. Maan keskiosassa sateet ovat osaltaan lunta, mutta etelässä ja keskiosassa sateiden jälkipuolella olomuoto muuttuu nopeasti vetiseksi.

Lähes koko maassa on suojasäätä ja Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa puhaltaa puuskainen tuuli etenkin lauantaina. Varoituksia on voimassa koviin tuuliin ja ajokeliin liittyen monin paikoin. Tuoreimmat varoitukset löytyvät Ilmatieteen laitoksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.