Suomi ottaa 175 turvapaikanhakijaa Välimeren maista – katso presidentti Niinistön kommentit suorana klo 10.05

Suomen hallitus on sopinut, että Suomi auttaa haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita Välimeren alueella.

– Me autamme niitä, jotka ovat todellisissa vaikeuksissa. Ja kaikkein suurimmissa vaikeuksissa ovat kaikkein pienimmät lapset ja tytöt, presidentti Sauli Niinistö sanoo, ja lisää että tämä on yleinen kanta, koska presidentti ei tiedä millaisia lapsia leireillä on.

Niinistö torjui juutalaisvastaisuuden

Presidentti Sauli Niinistö tuomitsi valtiopäivien avajaispuheessaan kuun alussa antisemitismin eli juutalaisvastaisuuden ja rasismin.

– Merkkejä siitä, että antisemitismi ja rasismi jälleen pyrkivät nostamaan päätään, löytyy valitettavasti myös meiltä. Niiden torjunnassa on oltava päättäväinen, Niinistö sanoi.

Turun juutalainen synagoga tuhrittiin punaisella maalilla ja kielletyn uusnatsijärjestön toiminnan jatkajat polttivat Israelin lipun Tampereella tammikuun lopulla.

Niinistö puuttui myös suomalaisen keskusteluilmapiirin kärjistymiseen. Mitä seurauksia kärjistyneellä kielenkäytöllä ja ilmapiirillä on? Minkälaista keskustelua ja minkälaisia arvoja presidentti haluaa edistää?

Niinistö on nostanut esille myös neljä globaalia uhkakuvaa, joihin olisi puututtava kansainvälisessä politiikassa yhteistyön keinoin: ydinaseet, terrorismin, pandemiat ja ilmastonmuutoksen.

Lisäksi Yhdysvallat on varoittanut Eurooppaa Kiinan uhasta ja tehnyt selväksi ettei Yhdysvaltain ystävien pidä tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa. Minkälaiseen asemaan tämä suurvaltapeli asettaa EU:n ja Suomen?

