Fossiilienergiaa tukevan pankin vuotanut raportti: Ihmiskunnan olemassaolo on vaarassa ilmastonmuutoksen takia

Yhdysvaltalaisen JP Morgan -jättipankin sisäinen raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista on vuotanut julkisuuteen. Raportin ovat nähneet ainakin Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Ilmastoaktivistit ovat aiemmin moittineet JP Morgania, koska se on investoinut suuria rahasummia ilmastopäästöjä aiheuttavaan fossiilienergiaan.

The Guardianin mukaan JP Morgan on maailman eniten fossiilienergiaan viime vuosina investoinut rahalaitos. Pankki on käyttänyt esimerkiksi öljy- ja kaasuenergiainvestointeihin 75 miljardia dollaria sen jälkeen, kun Pariisin ilmastosopimus solmittiin vuonna 2015.

Pankin ekonomistit David Mackie ja Jessica Murray olivat saaneet tehtäväkseen selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailmantalouteen. Heidän raporttinsa on lähetetty eräille pankin asiakkaille, mistä se on levinnyt medialle.

Tutkijoiden viesti on raju. Ilmastonmuutos vaikuttaa heidän mukaansa voimakkaasti maailmantalouteen, kansanterveyteen, veden saatavuuteen, muuttoliikkeisiin ja eliölajien sukupuuttoihin maapallolla.

– Emme voi sulkea pois mahdollisuutta, että ihmiselämä, jollaisena sen nyt tunnemme, on uhattuna, raportissa todetaan.

Raportin mukaan poliittisten päättäjien on ymmärrettävä, että jos ilmastopolitiikkaa ei muuteta olennaisesti, "maapallo uhkaa joutua tilanteeseen, jossa se ei ole ollut miljooniin vuosiin, ja jonka seuraamuksia ei voida enää muuttaa".

– Vaikka täsmällisiä ennusteita ei voida tehdä on selvää, että maapallo on menossa kestämättömään suuntaan. Jossain vaiheessa jonkin on muututtava, jotta ihmiskunta säilyisi, kirjoittajat toteavat.

Talous ja maine vaarassa

Ekonomistit vaativat muutosta erityisesti hiilidioksidipäästöjä koskeviin sääntöihin. Heidän mukaansa nykyinen ilmastopolitiikka on osoitus globaalista markkinatalouden virheestä, jossa tuottajat ja kuluttajat eivät maksa hiilidioksidipäästöjensä ilmastolle aiheuttamasta haitasta.

Ratkaisu tähän olisi kirjoittajien mukaan globaali hiilidioksidivero.

Kirjoittajat tuomitsevat oman pankkinsa investointistrategian ja tuovat esiin taloudelliset että maineriskit, jotka kohdistuvat kaikkiin yrityksiin, jotka jatkavat investointeja fossiiliseen energiaan.