Kuningatar Elisabetin mahtikäsky toimi – Harry ja Meghan luopuvat Sussex Royal -brändinsä käytöstä

Tammikuussa Britannian kuningashuoneen velvollisuudet taaksensa jättäneet Sussexin herttuapari prinssi Harry ja Meghan lakkaavat jatkossa käyttämästä Sussex Royal -tuotemerkkiään.

Kuningatar Elisabet II totesi aiemmin viikolla ettei Harryn ja Meghanin sovi käyttää brändinsä kauppaamisessa ja mainostamisessa Sussex Royal -nimeä, koska eivät ole enää kuninkaallisia (eng. royal).

Pariskunta on tähän saakka käyttänyt ahkerasti Sussex Royal -tavaramerkkiä, jonka nimen alla he ovat kaupitelleet useita eri tuotteita ja toimintoja. Tuotemerkin käytön skaala on ollut laaja, aina teeastioista konsulttipalveluihin.

Tämän lisäksi he ovat olleet perustamassa hyväntekeväisyysjärjestö Sussex Royal Foundationia, mutta nyt nimi menee uusiksi. Tämän vahvisti pariskunnan tiedottaja perjantaina.

Hyvästi kuningashuone, tervetuloa "tavallinen elämä"

Prinssi Harry ja Meghan eivät tee enää työtä osana kuninkaallista perhettä, eivätkä saa kuningasperheelle myönnettyjä varoja. Neil Hall / EPA

Koko tapahtumasarja juontaa juurensa siihen, kun prinssi Harry ja Meghan halusivat jättää Ison Britannian kuningashuoneen velvollisuudet taakseen ja keskittyäkseen omaan elämäänsä taloudellisesti riippumattomina hovista.

Tällä hetkellä pariskunta asuu Archie-poikansa kanssa Vancouverinsaarella Kanadan länsirannikolla, aivan Vancouverin miljoonakaupungin tuntumassa.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin viimeinen virallinen edustustehtänä on 9. maaliskuuta. Virallisesti niin sanottu Megxit (jota nimeä englantilainen lehdistö on käyttänyt koko tapahtumasarjasta) tapahtuu 31. maaliskuuta.

Tämän jälkeen Harry ei ole enää Sussexin herttua, eikä Meghan Sussexin herttuatar.

