Frendit saa odotetun uuden jakson – näyttelijät palaavat yhteen sarjan 25-vuotissynttäreiden kunniaksi

1990-luvun ikoninen tv-sarja Frendit saa fanien hartaasti toivoman uuden jakson. Sarjan alkuperäiset näyttelijät palaavat yhteen sarjan 25-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.

Variety-lehden mukaan näyttelijät Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ja David Schwimmer saavat kukin jaksosta 2,5 miljoonan dollarin palkkion.

The Friends cast set to reunite for exclusive HBO Max Special 👏👏👏👏 #FriendsReunion https://t.co/89kTTKSREa pic.twitter.com/hRKIElVxvj — HBO Max (@hbomax) 21. helmikuuta 2020

Jakso on tarkoitus esittää HBO Max -suoratoistopalvelussa, jonka on määrä aloittaa toukokuussa.

Alkuperäisen sitcomin viimeinen jakso esitettiin vuonna 2004, mutta sarja kuuluu edelleen suoratoistopalvelu Netflixin katsotuimpiin.

Taika säilyy tänäkin päivänä

Frendejä tehtiin kymmenen tuotantokautta ja 236 jaksoa vuosina 1994-2004. Sarjassa seurattiin kuuden ystävyksen elämää iloineen ja suruineen New Yorkissa.

Sarjan luomisesta vastasivat David Crane ja Marta Kauffman.

Frendien suosio ei sarjan alkaessa ollut kirkossa kuulutettu. Kaikki päänäyttelijät olivat kyllä näytelleet aiemminkin erinäisissä projekteissa, mutta eivät olleet aikansa supertähtiä.

Ensimmäiseltä tuotantokaudelta näyttelijöille maksettiin 22 500 dollaria jaksolta. Kymmenenneltä eli viimeiseltä kaudelta tähdiksi nousseet näyttelijät saivat jo miljoona dollaria jaksolta.

Lähes käsite on myös tilannekomedian tunnusmusiikkikappale, The Rembrandts -yhtyeen I'll be there for you (siirryt toiseen palveluun).

Sarjan päättymisen jälkeen tehtiin pian myös Frendien spin-off -sarja Joey, jossa seurattiin luonnollisesti Matt LeBlancin näyttelemän Joeyen kommelluksia. Sarja kuitenkin kuitenkin lopetettiin pian alhaisten katsojalukujen vuoksi.