Borneosta löytyi uusi etanalaji – sai nimensä Greta Thunbergin mukaan

Uusi maaetanalaji on nimetty Craspedotropis gretathunbergaeksi. Pierre Escoubas

Tutkijat ovat löytäneet uuden maaetanalajin Bruneista Borneon saarelta Kaakkois-Aasiasta, kertoo tiedejulkaisu Biodiversity Data Journal (siirryt toiseen palveluun).

Etana sai nimen Craspedotropis gretathunbergae. Tutkijat halusivat näin kunnioittaa ruotsalaista ilmastoaktivistia Greta Thunbergia.

He huomauttavat, että etana tulee todennäköisesti tuntemaan ilmastonmuutoksen vaikutukset nahoissaan. Etanan kerrotaan olevan herkkä kuivuudelle, äärimmäisille lämpötiloille ja metsien häviämiselle.

Greta Thunbergin mukaan on aiemmin nimetty kovakuoriaislaji, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. (siirryt toiseen palveluun) Lisäksi teiniaktivisti on nimetty Timen vuoden henkilöksi, ja häntä on ehdotettu Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.