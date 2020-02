Vaarallisen voimakas tuuli puhaltaa sunnuntain vastaisena yönä – puita kaatuu, sähköt katkeavat, meriveden korkeus nousee, joet tulvivat

Lännenpuoleinen tuuli voimistuu lauantaina illalla ja sunnuntain vastaisena yönä myrskyksi. Suomen lounaisissa maakunnissa esiintyy vaarallisen voimakkaita myrskypuuskia. Myrsky on jo nopeasti ohi ja sunnuntaina tuulet heikkenevät.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maa-alueilla tuuli voimistuu myrskypuuskiin laajalti maan etelä- ja keskiosassa. Voimakkaimmat, noin 25 m/s myrskypuuskat esiintyvät illalla ja yöllä etenkin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella sekä mahdollisesti Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueilla.

Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisen kovista tuulista lounaisissa maakunnissa. Kuva lauantailta Tammisaaresta. Petteri Bülow / Yle

Voimakkaan tuulen arvioidaan aiheuttavan runsaasti puiden kaatumisia ja sähkökatkoja.

Sadetta oli lauantaina jo tullut paikoin 30 millimetriä, erityisen roimasti on satanut maan lounaisosissa, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Borgströmin mukaan maan roudattomuus ja maaperän märkyys aiheuttaa sen, että puut kaatuvat nyt tavallista herkemmin.

– Vettä on helmikuussa tullut etelässä paikoin noin 90 mm, tavanonomaisena talvena määrä on alle 40 mm. Etelä- ja lounaisrannikolla routaa on paikoitellen alle sentin, Borgström sanoo.

Routaa esiintyy Ympäristöhallinnon mukaan (siirryt toiseen palveluun) poikkeuksellisen vähän, maan etelä- ja keskiosissa roudan syvyys on 5–15 cm, mikä on 15–30 cm ajankohdan keskiarvoja vähemmän.

Routa on varsin vaatimatonta koko Etelä-Suomessa.

Jo iltapäivällä puita oli kaatunut Tilannehuoneen hälytyskartan (siirryt toiseen palveluun) mukaan runsaasti varsinkin Länsi-Uudellamaalla. Sähköttä oli alkuillasta pahimmillaan yli 10 000 asiakasta, (siirryt toiseen palveluun) eniten sähköttömiä oli eri puolilla Uuttamaata, Kymenlaaksoa ja Etelä-Karjalaa.

Matalapaineen yhteydessä merivesi nousee erittäin korkealle Saaristomerellä ja Selkämerellä ja korkealle Suomenlahdella, Merenkurkussa ja Perämerellä. Lisäksi lounaisilla ja eteläisillä merialueilla esiintyy kovaa, yli nelimetristä ja Pohjois-Itämeren itäosissa jopa seitsenmetristä myrskyaallokkoa.

Kovasta tuulesta voi myös nauttia. Helsingin Lauttasaaren edustalla harrastettiin lauantaina leijalautailua. Jussi Nukari / Lehtikuva

Laivat liikennöivät toistaiseksi normaalissa aikataulussaan

Tallink-Siljan mukaan sen laivat ovat liikennöimässä normaalien aikataulujen mukaan.

Maarianhamina saatetaan jättää Tukholman reiteillä käymättä, mutta tilanteen näkee vasta yön aikana, kertoi Tallink-Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjd.

Suurempia myöhästymisiä ei Nöjdin mukaan Tallink-Siljan laivoilla ole viime päivien myrskytuulista huolimatta tapahtunut. Maanantaina Tukholmaan matkalle olleen Silja Symphonyn keulasta hajosi myrskyn seurauksena suurikokoinen ikkuna kahdeksannen kannen yökerhossa.

– Ilmeisesti kova aalto oli täräyttänyt laivan runkoon ja sen seurauksena sisäikkuna hajosi, Nöjd kertoi.

Viking Linen osalta Katajannokan terminaalipäällikkö kertoi, ettei ainakaan toistaiseksi Viking Linen laivoja olla peruttu tai aikatauluihin tiedossa muutoksia. Myös Eckerö Linen Tallinnan Länsiterminaalista kerrottiin yhtiön alusten kulkevan Helsingin ja Tallinnan välillä aikataulussa.

Leudon ja sateisen talven seurauksena järvien vedenkorkeudet (siirryt toiseen palveluun) ovat ajankohdan keskitason yläpuolella Lappia lukuun ottamatta.

Tulvakeskus arvioi loppuviikon sateiden nostavan jokien pinnat tulvakorkeuksiin Uudellamaalla, Lounais-Suomessa ja länsirannikon vesistöissä. Tulvavedet ovat nousseet pelloille saakka osassa Lounais- ja Länsi-Suomea ja tie on ollut poikki ainakin Vihdissä.

Meriveden korkeuden nousu aiheuttaa huolta pelastuslaitoksille

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän päällikön Heikki Kervisen mukaan tuulen katkomat puut ovat aiheuttaneet noin 90 tehtävää, mutta vielä suurempaa huolta on aiheuttanut meriveden korkeuden nousu.

Tulvat alkavat uhata Tammisaaressa jo asuinrakennuksia. Petteri Bülow / Yle

– Koko viikon on ollut Espoon Suomenojalla ongelmaa ja pumppaukset käynnissä työmailla. Yksi rivitalo on suojattu vallituksilla ja jäteveden puhdistamon juoksutukset on yritetty pitää maltillisena, Kervinen kertoo.

Hän sanoo pelastuslaitoksen jo varautuneen yöllä kiihtyvän tuulen nopeuden aiheuttamiin tuulitehtäviin.

– Toistaiseksi ei ole tiedossa, että vettä olisi tulvinut ihmisten kellareihin, mutta Espoon kevyen liikenteen rantaraitti on poikki ja Raaseporissa rantakatu on myös poikki, Kervinen sanoo.