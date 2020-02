Turkin ja Iranin rajalla maanjäristys – viranomaisten mukaan ainakin seitsemän on kuollut

Turkin ja Iranin rajaseudulla tapahtui maanjäristys aikaisin sunnuntaiaamuna. Järistys oli voimakkuudeltaan 5,7, ja se oli noin kuuden kilometrin syvyydessä, kertoo eurooppalainen seismologian laitos EMSC. (siirryt toiseen palveluun)

Turkin sisäministeriö on kertonut uutistoimistojen mukaan, että ainakin seitsemän on saanut surmansa järistyksessä. AFP:n mukaan kuolleista kolme on lapsia. Lisäksi uhreja etsitään romahtaneista rakennuksista.

Turkin yleisradioyhtiö TRT on kertonut, että järistys on vaikuttanut noin 43 kylään Turkin puolella. Rakennukset ovat romahdelleet myös Vanin kaupungissa, mutta mahdollisista loukkaantuneista ei ole tietoa.

Iranin puolelta tiedot mahdollisista vahingoista eivät ole vielä selvillä. Järjistysalueelle on lähetetty sekä iranilaisia että turkkilaisia pelastusjoukkoja.

Alueella on aiemminkin ollut voimakkaita maanjäristyksiä. Viime kuussa maanjäristys tappoi 40 ihmistä Itä-Turkissa.

Lähteet: Reuters, AFP