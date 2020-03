Koronatestiin sähköpotkulaudalla – koronan sairastanut Ari Mannonen odottelee tietoa karanteenin päättymisestä

Alppien auringosta Italiassa, maaliskuun ensimmäisellä viikolla nautiskellessaan, Ari Mannonen ei vielä tiennyt, että pari päivää paluunsa jälkeen hän olisi sateessa sähköpotkulaudalla matkalla Meilahteen koronavirustestiin.

Mannonen kuuluu siihen onnelliseen valtaosaan koronaan sairastuneista, jotka ovat selvinneet vähällä. Nyt reilun viikon sairastettuaan hän odottaa jo arkeen paluuta.

– Oireet alkoivat pari päivää Suomeen saapumisen jälkeen selkeästi yskän kautta. Pientä, hiukan yli 37 asteen lämpöä oli, mutta mitään kovia lihassärkyjä tai päänsärkyä ei ilmaantunut, hän kuvailee.

– Normaalitilanteessa olisin harkinnut töihin menoa, mutta koska olin tulossa Italiasta, päädyin asettamaan itseni vapaaehtoiseen karanteeniin heti Suomeen palattuani.

Mannonen kertoo järjestäneensä itselleen karanteenitilat Helsingin keskustasta varmuuden vuoksi jo ennen matkaansa, vaikka matkakohde ei vielä tuolloin kuulunutkaan korkeimman riskin alueeseen. Ulkoministeriön ohje kehotti kuitenkin varovaisuuteen.

Voisiko testi olla näin heppoisilla oireilla positiivinen?

Muutama päivä ensioireista Mannonen hakeutui koronavirustesteihin, vaikka pitikin vielä epätodennäköisenä positiivista testiä. Varmuuden vuoksi, muita ihmisiä suojatakseen, hän päätti olla menemättä paikan päälle bussilla tai taksilla ja hyppäsi sähköpotkulaudan selkään.

Päätös oli järkevä, sillä reilu vuorokausi testin otosta Mannonen sai sairaalasta soiton, jossa vahvistettiin positiivinen testitulos.

– Puhelimessa tarkistettiin, että kaikki oli kunnossa, jopa se, että minulla ruokaa. Sain myös selkeät toimintaohjeet päivystykseen tarvittaessa hakeutumisesta.

Tartunnan saannin ajankohtaa tai paikkaa Mannonen voi vain arvailla.

– Milanoon laskeuduttaessa kaikilta mitattiin kentällä kuume. Cervinian laskettelukeskuksessa ei hirveästi muihin ihmisiin ollut kontakteja. Toki ravintoloissa söimme, mutta kenenkään selkeästi flunssaisen ihmisen lähellä en matkan aikana tietääkseni ollut.

– Ehkä paluulennolla oli muita sairastuneita, hän epäilee. Myös Mannosen matkatoveri sairastui koronaan, hyvin lievin oirein hänkin.

Toipilaan aika kuluu etätöitä tehden ja sähköisen viihteen parissa

Mannosen mielestä ajan kulun puolesta pitkässäkään karanteenissa olo ei tuota ongelmia.

– Töitä voin tehdä etänä ja e-kirjoja lukea. Suoratoistopalveluista löytyy loputtomasti katseltavaa ja kuunneltavaa.

Mannonen kaipaa kuitenkin raitista ilmaa ja käy kävelylenkeillä päivittäin, mutta varoo, ettei kohtaa ketään rappukäytävässä tai kukaan pysähdy ulkona juttusille. Vaimo on tuonut ruuat oven taakse.

Puhelimessa silloin tällöin yskähtelevää Mannista hiukan huolettaa nyt se, mistä hän voi päätellä olevansa niin terve, että kotiin ja töihin paluu onnistuu.

– THL:n ohje on, että vuorokausi viimeisestä oireesta vielä karanteenissa. Kun sairastun tavalliseen flunssaan, usein yskä jatkuu kohdallani melko pitkään. Pitääkö nyt siis odottaa, että se on täysin ohi ja miten pitkään on mahdollista tartuttaa vielä muita, hän pohtii.