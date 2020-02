Raumalla tulvi kanaali, Loimaalla jokivesi nousi pelloille – pelastuslaitos raivasi myrskyn kaatamia puita ympäri Satakuntaa

Porin Kirjurinluoto on tulvinut pitkin viikkoa. Lauantainen myrsky nosti jokiveden pintaa entisestään.

Porin Kirjurinluoto on tulvinut pitkin viikkoa. Lauantainen myrsky nosti jokiveden pintaa entisestään. Jenni Joensuu / Yle

Suomea kuritti lauantaina voimakas myrsky, jonka johdosta etenkin Lounais-Suomessa vesistöt tulvivat yli äyräidensä ja tuhannet kotitaloudet olivat ilman sähköä.

Raumalla kaupungin läpi kulkeva kanaali oli niin täynnä vettä, että se alkoi illalla tulvia yli. Vettä pääsi kadulle hieman.

Tuuli ja tulvivat vedet näkyivätkin pelastuslaitosten hälytysmäärissä. Esimerkiksi Satakunnan pelastuslaitos tviittasi "länsituulen puhkumasta tehtäväpiikistä".

Lauantain myöhäisillassa laitos hoiti viiden tunnin aikana noin 60 tehtävää, pääosin vahingontorjuntoja.

Rauman kanaali täyttyi vedestä. Olli-Timo Airevuo

Kanaalin yli menevä silta ei aivan jäänyt veden alle. Riitta Fere

Päivystävän meteorologin mukaan tuulenpuuskat yltyivät myrskylukemiin eli 23–24 metriin sekunnissa iltayöllä osissa Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Yli 20 metriä sekunnissa puhaltavia puuskia koettiin laajemminkin maan länsi- ja eteläosissa.

Voimakkaimmat tuulenpuuskat olivat lauantaina Rauman ja Turun välisellä akselilla. Esimerkiksi Kustavin Isokarilla mitattiin 31,9 ja Rauman Kylmäpihlajassa 31,6 metriä sekunnissa.

Runsaista vesisateista ja merenpinnan noususta huolimatta sunnuntai valkeni lounaisessa Suomessa aurinkoisena.

Kokemäenjoki on tulvinut Porissa osittain Kirjurinluotoon peittäen alleen muun muassa uimarantaa ja grillauspaikkoja.

Kirjurinluodon uimaranta on lähes kokonaan veden alla. Jenni Joensuu / Yle

Nuotiopaikkaa ei veden alta näy. Jenni Joensuu / Yle

Varsinais-Suomessa Loimijoki tulvii Alastaron ja Vampulan välillä. Peltoa on siellä veden alla kymmeniä hehtaareja. Loimaan Niinijoella vesi on noussut pelloille vähemmän. Sateet ovat kastelleet saviseudun peltoja niin, että lammikoita on monin paikoin notkopaikoilla.

Niinijoen vesi on noussut myös pelloille Loimaalla. Lassi Lähteenmäki / Yle