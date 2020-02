Turun satamassa näkyvä poliisioperaatio – syynä uhkaustapaus Baltic Princessillä

Poliisi turvasi näkyvästi Silja Linen Baltic Princess -laivan käynnin Turun satamassa. Poliisin toiminnan taustalla on aiemmin päivällä esitetty uhkaus, joka on nyt ohi. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus laittomasta uhkauksesta. Tässä vaiheessa poliisi ei tiedota enempää.