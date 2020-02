Ulkomaisia sotilaita kuudesta maasta mukana taisteluharjoituksessa lumisessa Lapissa

Harjoituksessa on mukana yhteensä yli 700 sotilasta sekä helikoptereita Suomesta ja Ruotsista.

Ulkomaalaisia sotilaita on mukana Lapissa järjestettävässä isossa taisteluharjoituksessa. Northern Griffin 20 -nimisessä harjoituksessa on mukana väkeä Ruotsista, Norjasta, Puolasta, Liettuasta, Alankomaista ja Britanniasta. Lisäksi harjoituksessa on tarkkailijoita Ranskasta ja Yhdysvalloista.

Ulkomaalaisia joukkoja pohjoisen lumilla on noin 170 henkilöä. Suomalaisia harjoituksessa on noin 570, he ovat Puolustusvoimien henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä.

Harjoitusta johtaa Utin jääkärirykmentti. Jääkärirykmentistä kerrotaan, että harjoitustoimintaa on koko Lapin alueella.

Tiedotteen mukaan kyseessä on vaativa talviolosuhdeharjoitus, jossa sotilaita koulutetaan muun muassa tiedustelu- ja taistelutehtäviin sekä toimintakyvyn ylläpitoon pohjoisen olosuhteissa.

Joukot liikkuvat mastossa suksilla, jalan, lumiajoneuvoilla ja helikoptereilla, käyttävät harjoitusampumatarvikkeita ja majoittuvat maastossa.

Harjoituksessa on mukana NH90- ja MD500-helikoptereita Suomesta ja UH60-helikoptereita Ruotsista. Helikopterit lentävät kaikkina vuorokauden aikoina, siis myös öisin.

Northern Griffin 20-harjoitus alkaa maanantaina 24. helmikuuta ja kestää lähes kuukauden ajan päättyen 22. maaliskuuta.

Harjoitus on osa Puolustusvoimien kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa.

Harjoitusta voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtageilla #northerngriffin20 ja #ng20