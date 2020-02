Harva se kuukausi ohjelmistot täyttyvät miesten tekemistä elokuvista – Maaliskuussa asiat ovat toisin, sillä Yle näyttää lähes 100 naisten tekemää elokuvaa

Ylen eri kanavilla on kuukauden ajan esillä naisten ohjaamia elokuvia. Teemalla ja Femillä elokuvat ovat maaliskuussa sataprosenttisesti naisten ohjaamia ja myös muut kanavat ovat mukana tempauksessa.

Tuottaja Kati Sinisalo sai idean naisille omistetusta kuukaudesta noin vuosi sitten.

– Ironista kyllä idea teemakuukauteen tuli miesohjaaja Mark Cousinsin jättimäisestä dokumentista Women Make Film. Siinä elokuvan historiaa kerrotaan naisohjaajien kautta. Halusimme kokeilla, miltä naisohjaajien kuukausi näyttäisi meillä.

Miljan (Pinja Sanaksenaho) koulumatkasta tulee niljakas kokemus Elli Toivoniemen lyhytelokuvassa Pysäkki, joka on myös osa Tottumiskysymys-elokuvaa. Tuffi Films

Samalla voi tutkia, miltä elokuvat ja maailma näyttävät naisten silmin. Millaisia tarinoita kerrotaan ja millaisia ovat päähenkilöt?

– On kiinnostavaa katsoa, millainen kuva välittyy. Ylessäkin on varmasti ollut kuukausia, jolloin kaikki esitetyt elokuvat ovat sattumalta olleet miesten tekemiä, eikä siihen ole kiinnitetty sen erityisempää huomiota. Nyt haluamme kuitenkin kääntää asetelmaa näkyvästi.

Sinisalon mukaan kuukausi haastaa katsojia pohtimaan omaa katselukokemustaan. Muuttaako tietoisuus sukupuolesta elokuvan vastaanottamista?

–Sellainen ajatusleikki olisi ihana, jossa katsojat eivät tietäisi ohjaajan sukupuolta. En tiedä miten se vaikuttaisi, Kati Sinisalo pohtii.

Tasa-arvo otettava huomioon entistä paremmin

Nykyään nais-etuliitettä halutaan vältellä. Sinisalokin korostaa, ettei ole olemassa sellaista genreä kuin "naiselokuva".

– Tässä on ajatuksena, että juhlitaan elokuvia, joiden tekijöinä on naisia ja nostetaan niitä esiin. Haluamme näyttää, miten upea ohjelmisto syntyy, kun tekijöinä on naisia.

Anna Erikssonin M-elokuva sai ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla vuonna 2018. Ihode Cursum Perficio Productions

Maaliskuussa vietetään naistenpäivää, joten se oli luonnollinen ajankohta teemalle. Naisten maaliskuusta ei kuitenkaan ole tulossa perinnettä.

– Tämä on kertaluontoinen tempaus. Se on selvä, että asiaan on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota, jotta pääsisimme 50/50 suhteeseen miesten ja naisten tekemien elokuvien välillä.

Elokuva-alalla tasa-arvoon on ryhdytty kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Muun muassa monet elokuvafestivaalit ovat ottaneet tavoitteekseen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Esimerkiksi ensi viikolla alkavilla Tampereen elokuvajuhlilla on aiheesta keskustelutilaisuus. (siirryt toiseen palveluun)

– Olemme ajassa kiinni. Tasa-arvossa on myös menty jo hieman eteenpäin.

Ensi-iltaelokuvia ja iki-ihania klassikoita

Kuukauden aikana nähdään noin 40 fiktioelokuvaa, 30 dokumenttia ja joukko lyhtyelokuvia. Mukana on tyylilajeja laidasta laitaan. Ainoaksi yhteiseksi nimittäjäksi elokuville jää, että naiset ovat ohjanneet ne.

Maaliskuussa nähdään useita elokuvia, jotka saavat tv-ensi-iltansa. Sellaisia ovat muun muassa Oscar-palkitun Kathryn Bigelow'n elokuva Detroit, Lynne Ramsayn You Were Never Really Here ja kotimainen Tottumiskysymys.

Puhuttavia dokumenttia nähdään kuukauden aikana paljon. Esimerkiksi Oscar-ehdokkaana ollut Hunajan maa ja israelilaisesta ihmisoikeusasianajajasta kertova Advocate.

Tilda Swinton on pääosassa Orlando-elokuvassa, joka pohjautuu Virginia Woolfin romaaniin. Liam Longman / Adventure Pictures Ltd

Iki-ihanista klassikoista Sinisalo nostaa esiin muun muassa Sally Potterin Orlandon ja Jane Campionin Pianon.

– BBC teki hiljattain kyselyn parhaasta naisen ohjaamasta elokuvasta. Piano voitti äänestyksen.

Katso koko Naisten maaliskuun ohjelmisto täältä.

Lue lisää:

Israelinjuutalainen juristi puolustaa terrorismista syytettyjä palestiinalaisia: "Taistelen fasismia ja syrjintää vastaan, mitä pahaa siinä on?"

Pyllyn puristelu on monelle arkipäivää – Yksittäistapaus-elokuvien tekijät lähtevät koululuokkiin kitkemään arkista häirintää

Mitä yhteistä on Marilyn Monroella, David Lynchillä ja vaarallisella seksuaalisuudella? Anna Erikssonin uudessa elokuvassa näillä kaikilla on oma merkityksensä