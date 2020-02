Naisten sorrolle Saudi-Arabiassa ei näy loppua: Paikallisesta naisräppäristä pidätysmääräys

Muusikko Asayel Slayn musiikkivideo on herättänyt vihastusta konservatiivisessa maassa.

Mekasta kotoisin oleva, musiikkivideollaan letkeästi tanssiva rap-artisti Asayel Slay kutsuu Mecca Girl -laulussaan naisia sokerinamuiksi, mikä on ollut Saudi-Arabian viranomaisille liikaa. Mekan kuvernööri Khaled al-Faisal on todennut Twitterissä, että video loukkaa räikeästi saudien perinteitä ja tapoja. Lisäksi Khaled on määrännyt sekä Slayn että videosta vastaavat henkilöt pidätettäviksi.

Asayel Slayn tapaus on yksi esimerkki saudinaisten sorrosta ja syrjinnästä. Maa on viime aikoina lisännyt naisten oikeuksia ja vapauksia, mutta pohjimmiltaan kyse on ollut imagotempusta, joilla ei ole ollut merkittävää muutosta naisten rajattuun asemaan ja epätasa-arvoon.

Nicki Minaj sai esiintymiskutsun Saudi-Arabiaan mutta antoi kieltävän vastauksen, koska ei halua tukea Saudi-Arabian sananvapautta ja naisia syrjivää politikkaa. Tord Litleskare / AOP

Tekopyhää toimintaa

Samalla kun Saudi-Arabia rajoittaa paikallisten naisten oikeuksia ja pyrkimyksiä luovaan toimintaan, se kutsuu maahan esiintymään Janet Jacksonin, Mariah Careyn ja Nicki Minajin kaltaisia artisteja. Maa on pyrkinyt kiillottamaan julkisuuskuvaansa liberaalimpaan suuntaan taiteen ja viihteen avulla. Kriitikoiden mielestä kyse on puhtaasta kaksinaismoralismista ja tekopyhyydestä.

– Tällainen on hyvin tyypillistä toimintaa Saudi-Arabian viranomaisilta. Maahan tuodaan länsimaalaisia artisteja, joiden avulla pimitetään hallituksen rikoksia. Toisaalla sitten hyökätään saudinaisten kimppuu, jotka yrittävät ilmaista itseään, feministi Amani al-Ahamadi totesi Twitterissä.

Räppäri Asayel Slayta on ryhdytty myös tukemaan sosiaalisessa mediassa Mecca girl represent me -hashtagilla.

