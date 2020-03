Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Onko maaseutuidylli totta, mitä tarkoittaa "normaalikokoinen" ja helpot vinkit koronan torjuntaan

Espoolaisperhe muutti maalle, osti vanhan tilan 70 000 eurolla ja tubettaa tarinaa idyllisestä elämästään – mutta onko elämä maalla oikeasti sellaista?

Vielä pari vuotta sitten Anniina, Juha ja Julia Jalkanen olivat paljasjalkaisia pääkaupunkiseudun asukkaita. Nyt lähimpään kauppaan on kahdeksan kilometriä ja ostoskeskukseen ajaa tunnin.

Suojapukuihin pukeutuneet terveystyöntekijät auttoivat henkilöä ulos ambulanssista Italian Paduassa torstaina. Nicola Fossella / EPA

Italian korona-aalto sai todennäköisesti alkunsa yhdestä miehestä – 5 kysymystä ja vastausta supertartuttajista

Eri puolilla maailmaa on syntynyt useita koronaviruksen tartuntaryppäitä, ja monissa tapauksissa on piirteitä niin sanotuista "supertartuttajista". Italian viranomaiset uskovat, että 38-vuotias mies, joka ehti tartuttaa osan lähipiiristään, kantabaarinsa kävijöistä ja sairaalahenkilökuntaa, on Pohjois-Italian ensimmäinen tartuttaja.

Huolellinen käsien pesu ja kättelyn välttäminen voivat suojata virustartunnalta. AOP

Vältä kättelyä ja pidä hansikkaat kädessä: Kuusi pikavinkkiä koronavirukselta suojautumiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa hyvästä käsihygieniasta parhaana keinona pienentää tartuntariskiä. Myös muut aiempien epidemioiden aikana annetut ohjeet pätevät koronaviruksenkin torjunnassa. Jutussa arjen keinoja välttää tartunta.

Suomalaisista naisista on tullut harteikkaampia ja pidempiä sitten 50-luvun. Kuvassa Veera Suomalaisella (vas.), Fanni Kangasvierellä ja Essi Huotarisella on päällä kokoa 38 olevat paidat. Aiemmin samaa kokoa pidettiin pluskokona. Nella Nuora / Yle

Naisten yleisintä vaatekokoa pidetään muotibisneksessä pluskokona: ostajat eivät näe, miltä vaatteet näyttävät, koska mallit ovat niin hoikkia

Pluskokoihin keskittyvien globaalien markkinoiden on odotettu puolitoistakertaistuvan vuosikymmenen aikana. Ongelma kuitenkin on, etteivät katalogeissa suurempia vaatteita mainostavat mallit yleensä edusta itse kyseistä kokoa. Näin ollen kuluttaja ei tarkalleen tiedä, mitä on ostamassa.

Samuli Huttunen / Yle

Naiset tienaavat miehiä enemmän lähes 160 ammatissa – katso poikkeuksellinen lista ansioiden eroista

Kuntasektorilla on eniten ammatteja, joissa naisten kokonaisansiot ylittävät miesten tulot, yksityisaloilla vähiten.