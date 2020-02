Miksi Nord Stream 2 -kaasuputken rakentaminen seisoo? Varman Murto: "Trumpin hallinto on laukaissut taloudellisen neutronipommin"

Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamiselle ei ole löytynyt jatkajaa. Rakentaminen pysähtyi joulun tienoilla, kun Yhdysvallat määräsi pakotteet kaasuputkea rakentavia yhtiöitä kohtaan. Putkea asentanut svetsiläinen Allseas-yhtiö keskeytti työt saman tien.

Venäjä on luvannut saattaa kaasuputken valmiiksi. Putkesta on valmiina jo yli 90 prosenttia eli rakentamatta on enää pieni pätkä.

Yksikään eurooppalaisyhtiö ei uskalla uhmata amerikkalaissanktoita, joten kaasuputken pääomistaja, venäläinen Gazprom joutuu etsimään rakentajaa Venäjältä tai Kiinasta.

Toistaiseksi Venäjä ei ole löytänyt rakennustyölle jatkajaa. Putkityömaa on seissyt kaksi kuukautta.

Mapcreator, Samuli Huttunen / Yle

Yhdysvaltain energiaministeri Dan Brouillette arvioi uutistoimisto Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun), ettei Venäjä pysty rakentamaan kasuputkea itse valmiiksi. Hän arvelee, että rakentaminen viivästyy pitkälle, koska Venäjältä puuttuu vaadittava teknologia.

Bloomberg on seuraillut, kuinka putken asennukseen soveltuva alus Akademik Cherskiy on lähtenyt liikkeelle (siirryt toiseen palveluun) Vladivostokin läheltä Tyynellemerelle. Venäjän energiaministeri Alexander Novak on maininnut, että kyseinen alus voisi asentaa putken.

Nord Stream 2 -kaasuputki on joutunut presidentti Donald Trumpin hampaisiin ja kohdannut Yhdysvalloissa laajaa vastustusta, mutta varsinaisen aloitteen pakotteisiin tekivät amerikkalaissenaattorit Ted Cruz ja Ron Johnson.

Cruz lähetti Allseas-yhtiölle tiukkasävyisen kirjeen, jossa vaaditaan Allseas-yhtiötä lopettamaan kaasuputken rakentaminen sillä hetkellä, kun Trumpin nimi on pakotepaperissa. Muutoin yhtiön Yhdysvalloissa olevat varat otetaan haltuun mukaan lukien Houstonissa sijaitseva pääkonttori. Lisäksi yhtiön pääsy Yhdysvaltain markkinolle estetään ja johtajien matkustaminen Yhdysvaltoihin evätään. Kirjeen mukaan yhtiö menettää liiketoimintamahdollisuutensa jokseenkin kokonaan. Allseas ei ottanut riskiä.

"Taloudellinen neutronipommi"

Yhdysvallat käyttää nyt kovia keinoja Euroopassa yksityistä hanketta vastaan.

– Trumpin hallinto on laukaissut taloudellisen neutronipommin, työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Murron mukaan Trumpin hallinto ei käytä sotilaallista valtaa, mutta käyttää sitäkin herkemmin taloudellista voimaansa. Tämä näkyy Nord Stream 2 -pakotteissa.

– Tämä johtuu dollarin ylivallasta. Jokaisen Euroopan pankin pitää pystyä tekemään dollarikauppaa Yhdysvalloista. Muutoin kansainvälinen toiminta muuttuu liian hankalaksi.

Esimakua saatiin jo Iranin pakotteista. Yhdysvallat vetäytyi pois Iranin kanssa vuonna 2015 solmitusta ydinsopimuksesta ja palautti Irania koskevat talouspakotteet. Yhdysvallat määräsi pakotteet koskemaan myös maita ja yrityksiä, jotka kävivät Iranin kanssa kauppaa.

Lopputulos oli, että eurooppalaiset yritykset vetäytyivät Iranista. Myös suomalaiset yhtiöt panivat Iranin-hankkensa jäihin.

Yritykset pelkäsivät, että eurooppalaiset pankit lopettavat Iranista tulevan rahan käsittelyn.

EU-komissio totesi, että sanktiot eivät koske eurooppalaisia yrityksiä, mutta se ei rauhoittanut yrityksiä. Komissio yritti myös rakentaa Iranin-kauppaan omaa rahoitusinstrumenttia, mutta siitä saatiin apua lähinnä humanitaaristen tavaroiden ja palvelujen kauppaan.

Vaikka EU on suuri talousalue, eurosta ei ole dollarille vastusta.

– Euroopan kyky lähteä dollarin riippuvuudesta on heikko. Eurosta ei ole oikeasti tullut korviketta dollarille.

Kaasuputkella oli monia vastustajia

Trumpin mukaan Euroopan pitäisi vähentää riipuvuuttaan venäläisestä kaasusta. Amerikkalaiset kenraalit ja poliitikot ovat käyneet jo vuosia Euroopan maissa varoittelemassa putken rakentamisen seurauksista.

Yhdysvaltojen mielestä Nord Stream 2 on vaaraksi Euroopan turvallisuudelle ja vahvistaa presidentti Vladimir Putinin asemaa.

Trumpin mukaan Saksa maksaa Venäjälle miljardeja kaasusta ja hyötyy samaan aikaan Yhdysvaltain suojelusta.

Yhdysvallat kaupittelee venäläiskaasun tilalle mieluusti omaa nesteytettyä kaasuaan.

Kaasuputkea on vastustettu laajalla rintamalla myös Euroopan sisällä, varsinkin Itä-Euroopan ja Baltian maissa. Suomi piti putken rakentamista puhtaasti talouskysymyksenä ja lupa heltisi nopeasti. Ruotsissa luvasta keskusteltiin pitkään ja Tanska jarrutteli lupaa viime lokakuuhun asti.

Hanke ei miellytä myöskään Ukrainaa, joka menettää asemaansa tärkeänä kaasun kauttakulkumaana.

Suomalaisella Fortumilla on Nord Stream 2 -kaasuputkeen osuus omistamansa saksalaisen Uniper-yhtiön kautta. Uniper on yksi viidestä hankkeen eurooppalaisesta rahoittajasta.

