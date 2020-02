Äänikirjojen jättisuosio toi rysäyksellä töitä suomalaisstudiolle – hyville lukijoille olisi enemmän hommia kuin ehtivät tehdä

Äänikirjoja lukiessa ei saa yskiä eikä liikehtiä tuolissa levottomasti, jottei kuuntelukokemus häiriinny, kertoo näyttelijä Jukka Pitkänen. Hän on yksi Suomen suosituimmista äänikirjojen lukijoista.

Alkamassa on neljä tuntia kestävä luku-urakka. Näyttelijä Jukka Pitkänen asettelee iPadin telineelle, korjaa mikrofonin asentoa ja aloittaa:

"Minut hätisteltiin pois vuoteestani ja käskettiin pukeutumaan, sillä oli uusivuosi…”

Helsinkiläisen äänituotantoyhtiö Silencion studiossa on tekeillä ruotsalaisen kirjailija Niklas Natt och Dagin teos 1794.

Lasin takana äänisuunnittelija Antti Majander seuraa tekstiä ja kuuntelee, ettei mitään jää lukematta tai lukijalle tule virheitä.

– Työssäni kuulen paljon hyviä kirjoja. Kun äänikirjan lukijalla on miellyttävä ääni, niin eihän tämä edes tunnu työltä.

Äänisuunnittelija Antti Majander on äänikirjan lukijan tärkeä työpari ja valmisteilla olevan kirjan ensimmäinen kuulija. Esa Syväkuru / Yle

Äänikirjoja tekeviä studioita ei ole Suomessa kuin kymmenisen.

Silencio on Suomen suurin äänikirjatuotantoyhtiö. Sen kasvuvauhti on ollut nopea. Yritys tekee 1500 äänikirjaa vuodessa.

– Viisi vuotta sitten tilauksia oli maksimissaan noin sata vuodessa. Kun pari vuotta sitten tulivat suoratoistopalvelut, tuotannotkin lähtivät todella voimakkaasti kasvuun, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Oksanen.

Viime vuonna äänikirjoja myytiin yli 11 miljoonalla eurolla. Kasvua on yli tuplasti edellisvuoteen verrattuna.

Lisäksi kirjastoissa äänikirjojen lainausmäärät nousivat viime vuonna ennätyslukemiin. Ensimmäistä kertaa ylittyi yli miljoonan äänikirjalainan raja. (siirryt toiseen palveluun)

– Ennen istuttiin ratikassa kuulokkeet korvilla ja kuunneltiin musiikkia. Nykyisin pää ei enää heilu musiikin tahtiin, vaan kuunnellaan kirjoja, Jukka Pitkänen sanoo.

Kimmo Oksasen mukaan hyville äänikirjojen lukijoille "olisi nyt enemmän töitä kuin ehtivät tehdä”.

Hyvän lukijan tunnistaa äänestä

Kustantaja päättää, mistä kirjasta tehdään perinteisen lisäksi myös äänikirja. Sen jälkeen tuotantoyhtiö miettii yhdessä kustantajan kanssa sopivan lukijan.

Jukka Pitkänen kertoo, että lukija saa tekstin eteensä vasta studiossa ennen äänitystä eikä juurikaan tiedä sisällöstä ennakkoon.

Pitkänen on näyttelijän työnsä ohella yksi Suomen suosituimmista äänikirjojen lukijoista.

– Se on kuin prima vista -soitto, suoraan nuoteista soittamista. Äänikirjan lukeminen vaatii nopeaa kykyä hahmottaa virkkeitä ja kieltä.

Pitkäsestä lukijan pitää luoda kuuntelijalle vaikutelma kuin hän kertoisi omaa tarinaansa. Hyvä lukija saa tylsänkin kirjan vaikuttamaan kiinnostavalta.

– Tarina on tärkeintä. Tarkoitus ei ole nostaa lukijaa millään tavalla esille eikä myöskään peittää. Jos yrittää pyrkiä mahdollisimman eleettömään lukemiseen, se muuttuu ennen pitkää häiritseväksi.

Silencion toimitusjohtaja Kimmo Oksanen saa päivittäin useita yhteydenottoja ihmisiltä, jotka tarjoutuvat äänikirjojen lukijoiksi. Kaikille tehtävä ei kuitenkaan sovi. Esa Syväkuru / Yle

Kimmo Oksasen mielestä tärkeintä on hyvä ääni.

Silenciolla on lukijalistallaan sata eri-ikäistä naista ja miestä. Vaatimuksena on näyttelijäkoulutus.

– Paras lukija saa kirjan sisällön elämään eikä vain papata tekstiä menemään kuin puhelinluetteloa. Samalla kuulija voi keskittyä itse kirjaan ja unohtaa lukijan, Oksanen sanoo.

Suosittuja äänikirja-ääniä on useita. Näyttelijä Vesa Vierikko tuli tutuiksi Harry Pottereiden lukijana. Krista Putkonen-Örn palkittiin vuoden äänikirjan lukijana vuonna 2018. Hänen ääntään voi kuulla esimerkiksi Michelle Obaman Minun tarinani -menestysmuistelmien lukijana.

Muita äänestä tunnistettavia ovat muun muassa Erja Manto, Ville Tiihonen ja Markus Niemi.

Äänikirjoja kuuntelevat etenkin naiset. Äänikirjoja tarjoavat: Nextory, BookBeat, Storytel ja Elisa Kirja. Esa Syväkuru / Yle

Lukijan sihisevä ässä ja teennäisyys ärsyttävät

Kuuntelunautinto voi mennä pilalle monesta syystä. Kirja jää helposti kesken, jos jokin asia lukijassa ärsyttää.

Sellainen voi olla teennäisyys tai sihisevä ässä. Joskus ääni ei vastaa tarinasta muodostunutta mielikuvaa tai äänessä onkin nais- eikä mieslukija kuten kuuntelija toivoisi.

Joitakin häiritsee lukijan murretausta, vaikka se erottuisi vain juuri ja juuri.

– Kuulokkeet päässä kun kuunnellaan, pienetkin asiat voivat tökkiä, jos ovat tökkiäkseen. Pitkänen sanoo.

Hänen mielestään äänikirja on helposti pilalla, jos lukija alkaa näytellä tekstiä.

Toisaalta:

– Ei Pekka Töpöhäntää kannata lukea kuin tiedeteosta. Lastenkirjat vaativat ihan erilaista otetta kuin dekkari tai kaunokirjallisuus.

Jukka Pitkänen on äänikirjojen lukijana kaikkiruokainen. Työkseen hän lukee mielellään lastenkirjoja, tieteellistä tekstiä tai kaunokirjallisuutta.

Äänikirjassa ei jylise ukkonen kuten kuunnelmassa

Kirjailija Anu Kaaja totesi Ylen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että äänikirjat voisivat kehittyä enemmän kuunnelmien tyyppisiksi teoksiksi ja niihin voisi lisätä äänitehosteita.

Silencion toimitusjohtaja Kimmo Oksanen ei äkkiseltään lämpene ajatukselle.

– Silloin puhutaan jo kokonaan eri tuotteesta. Kuunnelma on kuunnelma. Sellaisen tekeminen on huomattavasti kalliimpaa kuin äänikirjan.

1794 dekkarin lukeminen on saatu tältä päivältä päätökseen.

– Kiitos Jukka. Eiköhän se ole siinä, äänisuunnittelija Antti Majander toteaa studiossa ja riisuu kuulokkeet päästään.

Tunnissa äänikirjan lukija lukee keskimäärin 20-25 kirjan sivua. Jukka Pitkänen pystyy lukemaan useita tunteja yhtäjaksoisesti. Monella alkaa jo huomattavasti aikaisemmin ääni loppua ja on pidettävä tauko.

– Jos kirja on hyvä, ääneen lukeminen on nautinto. Jos kirja ei vedä, silloin lukeminen on työtä.

Vaikka äänikirjojen myyntiluvut näyttävät ylöspäin, Suomessa ollaan vielä kaukana niiden Ruotsissa saamasta suosiosta. Esa Syväkuru / Yle

