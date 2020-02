Koronavirus seisautti Kiinan talouden, vaara kasvaa Euroopassa – Varman Risto Murto: Suomen talousnäkymät muuttuvat voimakkaasti

Kuinka pahasti Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus runtelee maailmantaloutta?

Vastaus voi alkaa valjeta jo tällä viikolla, kun tiedot viruksen leviämisestä tarkentuvat.

Esimakua saatiin maanantaina kun maailman pörssit avautuivat selvään laskuun.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto huomauttaa, että Kiinassa talous näyttää pysähtyneen kuin seinään helmikuussa. Tästä esimerkkinä on autokaupan romahtaminen 92 prosentilla helmikuun alussa.

Talouslehti Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan myös kivihiilen kulutus Kiinassa on laskenut, mikä viittaa teollisuustuotannon selvään hidastumiseen.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto, millainen viikko taloudessa on edessä?

Viikko tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Huomio kohdistuu virustilanteeseen.

Meillä on vahvistunut käsitys, että Kiinassa talous on ollut pysähdyksissä helmikuun ajan. Jos virus jatkaa leviämistään, on riskinä, että tulemme näkemään samantyyppisiä talouden äkkipysähdyksiä myös muualla maailmassa.

Osakekurssit ovat pudonneet voimakkaasti maailmalla, euroalueella erityisesti Italiassa. Kuinka dramaattisia talousvaikutuksia on odotettavissa Euroopassa?

Pörssikurssien tipahdus itsessään ei ole dramaattinen, eikä sillä ole suuria talousvaikutuksia. Mutta se heijastaa pelkoa, että virustilanteesta tulee myös Euroopan kannalta hankala.

Kiinan äkkipysähdys vaikuttaa negatiivisesti maailmantalouteen. Jos virushavainnot leviävät Italiassa tai muualla Euroopassa, me näemme samanaikaisia pysähdyksiä myös muualla Euroopassa.

Eli uusien alueiden eristäminen on riskitekijä euroalueen talouskasvun kannalta?

Kyllä. Mitä enemmän keskeisiä alueita eristetään sitä voimakkaampi taloudellinen vaikutus sillä on.

Iso kysymys on se, että tuleeko uusia alueellisia löydöksiä lisää. Jos tulee, niin normaali kaupankäynti ja tavaroiden virtaaminen vaarantuvat.

Millä tavalla koronaviruksen talousvaikutuksen iskevät Suomeen?

Suomelle koronavirus on joka tapauksessa tarkoittanut huonoja uutisia. Kansainvälinen teollisuus on ollut taantumassa jo pidemmän aikaa maailmalla.

Keski-Euroopassa kasvu tulee olemaan ennustettua hitaampaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Se tarkoittaa väistämättä heikkoja näkymiä myös Suomelle.

Mitkä toimialat kokevat Suomessa kovimmat kolhut?

Vaikutus leviää Suomeen teollisuuden kautta. Ensimmäisenä tulee kärsimään sellainen vienti, joka on riippuvainen Kiinan vedosta.

Täytyykö Suomessakin veivata talousennusteita alaspäin?

Käytännössä lyhyen tähtäimen talousnäkymät ovat muuttumassa nopeasti aiempaa negatiivisempaan suuntaan. Seuraavaksi maailmalla aletaan puhua siitä, kuinka taloutta voidaan mahdollisesti elvyttää.

Suomessa hallitus kokoontuu kehysriiheen huhtikuussa. Miten virus vaikuttaa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiiikkaan?

Aika paljon riippuu siitä, mitä lähiviikkoina tapahtuu Kiinassa ja toisaalta leviävätkö tartunnat laajemmin. Jos leviäminen jatkuu viime viikon tapaan, talousnäkymät väistämättä heikkenevät.

Hallituksen kannalta talousnäkymät muuttuvat nyt voimakkaasti. Vientisektorin kysyntä on aiempaa pienempää, työllisyystavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu lyhyellä tähtäimellä ja maailmalla keskustelu elvyttämisestä alkaa.

Hallituksen kannalta tärkeitä päiviä lähestytään hyvin muuttuvassa tilanteessa.

