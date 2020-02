Ylen kysely: Keskustavaikuttajat antavat tukensa puheenjohtaja Kulmunille – ”Vaikeassa tilanteessa Katri on johtanut puoluetta hyvin”

Suurin osa keskustavaikuttajista sanoo Ylen kyselyssä, että puolue teki oikean ratkaisun, kun se lähti hallitukseen. Vastaajista jopa 84 prosenttia on tätä mieltä.

– Keskustan kannatuksen kannalta olisi varmaan ollut viisaampaa jäädä oppositioon. Mutta koska hallitusohjelmaan saatiin kaikki kynnyskysymyksemme, olisi ollut outoa jäädä hallituksesta pois, sanoo kyselyyn vastannut keskustalainen vaikuttaja.

Ylen kysely lähti 190 keskustalaiselle: eduskuntaryhmälle, puoluehallitukselle ja puoluevaltuustolle. Heistä 95 vastasi. Vastausprosentti kyselyssä on siis 50.

Tulos on siinä mielessä yllättävä, että keskustakonkareiden riveistä on viime aikoina kuulunut paljon kritiikkiä puolueen hallitusratkaisua kohtaan.

Puolueen euroedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.)kertoi Helsingin Sanomien mielipideosastolla tammikuussa, että riskit hallitukseen menemisessä alkavat toteutua.

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja ja moninkertainen ministeri Seppo Kääriäinen puolestaan antoi Vasabladetissa keskustan hallitusratkaisulle puoli vuotta aikaa.

Kääriäinen sitoi hallitusratkaisun mielekkyyden siihen, saako hallitus tehtyä työllisyyspäätöksiä. Pekkarinen puolestaan korosti, että hallituksen on toteutettava "järkivihreää ilmastolinjaa”.

Vain kymmenen prosenttia vastaajista pitää puolueen hallitusratkaisua virheenä. Kuusi prosenttia ei osaa lukita kantaansa.

– Ongelma hallitusratkaisussa on se, ettemme kykene perustelemaan oikeiksi edellisen hallituskauden tekojamme, vaan ne ovat synteinä niskassamme. Lisäksi nykyinen hallitus tuntuu olevan kykenemätön tekemään rakenteellisia päätöksiä, yksi hallitusratkaisuun kriittisesti suhtautuva vastaaja sanoo.

Vastauksissa toistuu sanoma, jonka mukaan keskustan pitää saada nyt hallitusneuvotteluissa sovittuja asioita toteutettua.

Näin kysely tehtiin Yle lähetti kyselyn keskustavaikuttajille 17.2.2020. Viimeiset vastaukset kyselyyn saatiin 24.2.2020. Kysely lähti 190 keskustalaiselle, joista 95 vastasi. Keskustavaikuttajilla tässä kyselyssä viitataan eduskuntaryhmään, puoluevaltuuston jäseniin ja puoluehallitukseen.

Keskustalaiset tukevat Kulmunia

Keskustan puheenjohtajaksi valittiin viime vuoden syyskuun alussa Katri Kulmuni.

Puheenjohtajavaalit tulivat ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Juha Sipilä ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen eroavansa puolueen johdosta.

Kyselyyn vastanneet keskustalaiset antavat tuoreelle puheenjohtajalle keskiarvosanaksi kahdeksan, kun asiaa tiedustellaan peruskoulun arvosana-asteikolla.

– Vaikeassa tilanteessa Katri on johtanut puoluetta hyvin. Hänen esiintymisensä televisiossa on myös parantunut. Tärkeää on se, miten hän tulee toimeen ja saa tahtonsa läpi muiden hallituskumppaneiden johtajien joukossa, yksi vastaajista sanoo.

Osa keskustalaisista kritisoi Kulmunia siitä, miten hän hoiti hallituskriisin. Käytännössä Antti Rinne (sd.) joutui luopumaan pääministerin paikasta, koska hän menetti hallituskumppani keskustan luottamuksen.

– Alku oli yllättävänkin haparoivaa. Monta paikkaa on tullut, joissa johtajuus olisi ollut otettavissa. Katrissa näkyy, että hän ei ole luonteva puheenjohtajana. Tuntuu, että hänen taustaryhmänsä vaikuttaa liikaa hänen sanomaan, yksi vastaajista sanoo.

Keskustalaiset sanovat useissa vastauksissaan, että Kulmuni nousi puolueen johtoon vaikeassa tilanteessa. Puolue oli päättänyt lähteä hallitukseen, vaikka sen kannatus oli historiallisestikin tarkasteltuna alhaisella tasolla.

Puoluekokoukseen ei kaivata haastajia

Keskustan seuraava puoluekokous on kesäkuussa Vantaalla. Puoluekokouksessa järjestetään puheenjohtajavaalit, jos joku ilmoittautuu Kulmunin vastaehdokkaaksi.

Keskustalaiset eivät ole innostuneita uudesta puheenjohtajakamppailusta. Vastaajista 64 prosenttia ei halua istuvalle puheenjohtajalle vastaehdokasta.

– Kulmuni on hyvä puheenjohtaja keskustalle tässä ajassa. Puolue tarvitsee nyt nimenomaan vakautta eikä jatkuvaa myllerrystä. Riittää, että varapuheenjohtajistoon tulee vaihtuvuutta, yksi vastaajista toteaa.

Useat vastaajat sanovat, että Kulmuni tarvitsee nyt työrauhaa. Toisen puheenjohtajakamppailun läpikäyminen lyhyen ajan sisään ei palvele vastaajien mukaan puolueen eikä Kulmunin etua.

Hieman alle neljännes haluaisi nähdä puoluekokouksessa puheenjohtajakisan ja sitä kannatetaan muun muassa puolueelle tulevan näkyvyyden takia. Vastaajista 12 prosenttia ei osaa lukita kantaansa.

Mieluiten keskustalaiset näkisivät Kulmunin haastajana Annika Saarikon (kesk.). Joka viides vastaajasta haluaisi Saarikon puheenjohtajakisaan.

Yksittäisiä mainintoja saavat myös puolustusministeri Antti Kaikkonen, elinkeinoministeri Mika Lintilä ja kansanedustaja Mikko Kärnä.

Kulmuni voitti Kouvolan puoluekokouksen puheenjohtajakisassa Antti Kaikkosen (kesk.) 263 äänellä viime syyskuussa.

