Sää kylmenee, mutta riittääkö pikkupakkanen tekemään talvea etelään? Ylen meteorologi: "Ennuste on vielä häilyvä ja epävarma"

Pohjois-Suomessa on nautittu lumisesta kunnon talvesta jo pitkään, mutta etelässä odotetaan vielä jopa termisen talven alkamista. Terminen talvi on se jakso, kun vuorokauden keskilämpötila jää pysyvästi pakkaselle.

Ennusteiden mukaan sellainen saattaa olla nyt tuloillaan. Sääkartoissa näkyy pakkasta koko alkavalle viikolle niin, että vuorokauden keskilämpötila jäisi Etelä-Suomessa miinuksen puolelle.

Ylen meteorologi Anniina Valtonen kuitenkin toppuuttelee innostuneita.

– Ennuste on vielä häilyvä ja epävarma. Lisäksi pitää muistaa, että ensin pitää ennusteissa olla pakkasta, sitten pitää vuorokauden keskilämpötilan olla useita päiviä miinuksella ja vielä senkin jälkeen pitää ennusteissa olla pakkasta, että aletaan edes laskea termisen talven alkamista, Valtonen selittää.

Käytännössä terminen talvi siis määritetään vasta jälkikäteen. Tosin jos nyt olisi viisi päivää reilusti pakkasta ja sen jälkeen ennusteissa sää jatkuisi samanlaisena, niin silloin voisi julistaa termisen talven alkaneen.

Yle Sää

Jos ennusteet eivät toteudu eikä lämpötila laske riittävästä pakkaselle, niin Etelä-Suomen ainoaksi termisen talven jaksoksi saattaa jäädä helmikuun alun muutaman päivän kylmä jakso.

Syksystä suoraan kevääseen?

On myös mahdollista, ettei etelään tule termistä talvea olleenkaan. Silloin siirrytään suoraan termisestä syksystä termiseen kevääseen. Esimerkiksi Etelä-Ruotsissa on jo siirrytty syksystä kevääseen. Tosin siellä on eri määrite termiselle talvelle kuin meillä.

Ihan poikkeuksellista lyhyt talvi ei ole Suomessakaan. Vuonna 2008 terminen talvi kesti Etelä-Suomessa vain yhdeksän vuorokautta. Tuo jakso oli maaliskuussa.

Meteorologi Anniina Valtonen muistuttaa myös kevään etenemisen ja auringon vaikutuksesta.

– Päivä- ja yölämpötilan ero voi olla useita, jopa kymmenen astetta auringon vaikutuksesta. Se saattaa nostaa keskilämpötilaa niin paljon, ettei päästä miinuslukemiin, vaikka öisin olisi hyvinkin kylmää.

Keskiviikkona saattaa tulla kunnolla lunta

Anniina Valtosen mukaan aivan eteläinen Suomi saattaa saada lumipeitteen keskiviikkona, mutta ennuste on vielä hyvin epävarma.

– Suomen eteläpuolella liikkuu hyvin hidasliikkeinen matalapaine. Jos se yltää etelärannikolle, niin siitä saattaa sataa Hanko-Helsinki-akselille runsaasti lunta.

Tämä johtuu siitä, että koko Suomenlahti on sulana. Matalapaine siis kerää runsaasti kosteutta mereltä ja sitten mantereelle tullessaan kosteus tulee sateena alas. Jos maalla on tuolloin pakkasta, niin sade tulee lumena.

– On mahdollista, että lunta sataa kymmenkunta senttiä, jopa enemmänkin kapealle kaistaleelle rannikolla. Sade saattaa jatkua torstaihin saakka. Siksi ajokeli on tuolloin jopa erittäin huono, Valtonen varoittaa.

Lue lisää:

Raju ketjukolari Etelä-Suomessa 2005