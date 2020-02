Herätys: Tuore helsinkiläispoliklinikka saa kritiikkiä, miehet hallitsevat edelleen työnantajaliittoja, äänikirjojen suosio työllistää lukijoita

Mysteeripotilaita hoitava klinikka herättää arvostelua

Helsingissä vajaa vuosi sitten avattu toiminnallisten häiriöiden poliklinikka on kerännyt paljon kiitoksia, mutta klinikan lääkärien antamat suositukset herättävät myös arvostelua. Toiminnallisten häiriöiden klinikalla hoidetaan potilaita, joilla on voimakkaita oireita, joihin ei löydy selvää lääketieteellistä selitystä. Klinikalla on ohjattu potilaita tutustumaan esimerkiksi Maria Nordinin Eroon oireista -kurssiin, jolle Tukes päätti viime marraskuussa asettaa 100 000 euron uhkasakon.

Koronavirusta tavattu myös Kanariansaarilla

Suoja- ja karnevaalimaskiin pukeutunut turisti vieraili Venetsiassa maanantaina. Andrea Pattaro / AFP

Italialaisella turistilla on todettu koronavirustartunta suomalaistenkin suosimalla Teneriffalla. Italialaismatkaajan kerrotaan olevan lääkäri alueelta, jolla virustartunnat ovat Italiassa viime päivinä levinneet. Kiinassa terveysviranomaiset puolestaan kertovat noin viidestäsadasta uudesta tautitapauksesta. Uusia viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on 71. Lue uusimmat tiedot koronaviruksen tilanteesta täältä.

Miehet hallitsevat edelleen työnantajaliittoja

Työntekijäliitoissa hallituspaikat jakautuvat usein liiton ammattialan sukupuolijakauman mukaan. Miehet hallitsevat Insinööriliittoa, Rakennusliittoa ja Teollisuusliittoa, naiset puolestaan hoitoalan liittoja. AOP

Lähes kaikissa suurissa työnantajaliitoissa on selkeä miesenemmistö liiton hallituksissa. Poikkeuksen tekee yksityisen sosiaali- ja terveysalan Hyvinvointiala HALI. Liiton hallituksessa naisia ja miehiä on sama määrä. Sen sijaan kymmenestä suuresta työntekijäliitosta peräti kuudessa on naisenemmistö hallituksessa. Etenkin hoitoalalla naiset jyräävät miehet työntekijäliittojen hallituksissa. Mutta niin jyräävät jäsenistössäkin. Lue Ylen selvityksestä, miten naisten ja miesten määrä vaihtelee päättäjinä 20 liitossa.

Naisten yleisintä vaatekokoa pidetään muotibisneksessä pluskokona

Weecosin Curves-kampanjassa on mukana 13 suomalaisbrändiä. Kampanjan malleina poseeraavat Meriam Trabelsi (vas.), Caroline Suinner ja Elsa Heiko. Eva-Liisa Orupõld / Weecos

Pluskokoihin keskittyvien globaalien markkinoiden on odotettu puolitoistakertaistuvan vuosikymmenen aikana. Ongelma kuitenkin on, etteivät katalogeissa suurempia vaatteita mainostavat mallit edusta itse kyseistä kokoa. Näin ollen kuluttaja ei tarkalleen tiedä, mitä on ostamassa. Suuret ulkomaiset muotijätit, kuten verkkokaupat Zalando ja Asos, ovat tarjonneet ratkaisuksi isompia malleja esitteleviä kampanjoita. Useimmiten vaatemallit edustavat kuitenkin kokoluokkaa 42 eli suomalaisten naisten yleisintä vaatekokoa. Kotimainen kauppapaikka Weecos.com ei tyytynyt vaateketjujen harrastamaan silotteluun.

Hyvä äänikirjan lukija ei papata

Äänikirjoja lukiessa ei saa yskiä eikä liikehtiä tuolissa levottomasti, jottei kuuntelukokemus häiriinny, kertoo näyttelijä Jukka Pitkänen. Hän on yksi Suomen suosituimmista äänikirjojen lukijoista. Esa Syväkuru / Yle

Suomen suurimmassa äänikirjatuotantoyhtiössä tehtiin vielä muutama vuosi sitten sata kirjaa vuodessa, nyt jo 1 500. Äänikirjojen kasvaneet markkinat työllistävät myös äänikirjojen lukijoita. Parhaimmillaan hyvä lukija lukee kirjaa tauotta neljä tuntia putkeen. Kaikki eivät siihen pysty.

Suomi nauttii auringosta

Yle

Tiistai on suuressa osassa maata aurinkoinen. Lähinnä itärajan tuntumassa sataa vielä heikosti lunta. Pohjoisessa pakkasta on 10–15 astetta. Maan etelä- ja keskiosassa aurinko lämmittää kylmän yön jälkeen ja lämpötila kohoaa aavistuksen plussalle.

